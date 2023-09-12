兒童節目與時並進 目標觀眾幼齡化

◆Harry哥哥（王者匡）

刺激思考 讓孩子發聲

Harry是香港兒童節目主持的元老級人馬，受父親加明叔叔的影響，他一直熱中於兒童節目的工作，由1986年入行，直至2020年，這34年以來，不論服務過的電視台和參與過的節目數量，都是一眾「哥哥」之首。

由主持人做到兼任節目製作人，Harry認為，縱然時代變遷，但兒童節目某些表演元素，例如音樂、喜劇、魔術等，仍然很受新生代歡迎，惟內容就需要與時並進，「我認為一個好的兒童節目，應該着重啟發，而並非旨在節目內教小朋友什麼，像是要他們學很多東西似的。因此，我製作的兒童節目，經過精心策劃和編排，刻意打破很多框架，以騰出空間去刺激小朋友思考，讓他們發揮創意」。

另外，把小朋友的聲音透過兒童節目帶出來，亦是Harry近年的使命，「兒童節目除了是成年人帶資訊、娛樂給小朋友的渠道，小朋友亦應該可以透過兒童節目去發聲，表達他們的意見。隨着節目『入屋』，便可感染到一眾在收看的爸爸媽媽、公公婆婆，讓他們更了解時下小朋友的想法」。

◆文生哥哥（伍文生）

「升呢」做爸爸 更顧家長需要

伍文生是《哥哥：香港電視兒童節目男主持訪談》一眾受訪者中，唯一現任「哥哥」。從1990年無綫電視的《閃電傳真機》、2000年代初的《至NET小人類》和《放學ICU》，到2年前重返兒童節目組當Hands Up主持，文生不單由哥哥「升呢」成為爸爸，他亦觀察到兒童節目的受眾有所改變，「現在我們會把小朋友的目標觀眾設定在9歲以下，但與此同時，一班在1990年代收看我做兒童節目的小觀眾，今天有些已經成為家長了，因此節目現在不單單為小朋友，也顧及家長需要，所以，我也經常去不同學校做訪問，挑戰很大」！

他又認為，隨着科技發展，互聯網普及，更有助大家接觸兒童節目，「雖然這代人少看電視，但透過電視台facebook、IG專頁或YouTube頻道，一樣可以重溫，而且更加方便」。

◆維維哥哥（秦啟維）

1990s孩子較獨立、懂溝通

維維算是亞洲電視的資深兒童節目主持，由1990年代的《機靈加油站》、《完全電腦手冊》、《精靈一族》，到亞洲電視結束前一年的《我們這一班》，都看見他的身影。維維不單見證亞洲電視的興衰起落，同時亦見證香港兒童的轉變。

他指出，在1993至1996年播放的《機靈加油站》，逢周六日朝九晚五都會在錄影廠拍攝遊戲環節，全廠擠滿來參與的小朋友，好不熱鬧，「你會發現，那個年代的社會風氣，不像近十年八載的，很強調要贏在起跑線，那時的小朋友，不用上補習班、興趣班，基本上沒有什麼細藝，所以都很熱中報名參加兒童節目的遊戲，不少更加是每個星期都會來電視台『打躉』的，用來消磨時間」。

維維另一個有趣發現，是當年的父母，一般比較「放養」子女，不像現在，個個都是「緊張大師」，「那時的家長，似乎很放心把孩子交給我們，當錄影廠是室內遊樂場或託兒所，任由子女在這兒玩一整天，他們就樂得清閒，享受me time」。

至於小朋友的質素，亦有分別。「我覺得以前的孩子普遍比較獨立，不單沒有工人姐姐在身邊侍候，有些父母帶來一兩次後，他們之後就懂得在九龍塘坐小巴或由樂富步行上來廣播道，十分厲害。」他又謂，在待人接物方面，兩代亦有明顯差異，「今時今日的小朋友，對着電腦多過對着人，溝通能力是差些的。但1990年代的，學識及眼界無疑不及現在這一代，他們卻很懂說話，也善於和別人相處」。

◆Gordon哥哥（蕭徽勇）

文化傳承 教育趣味並重

Gordon擔任無綫電視《放學ICU》兒童節目主持長達10年之久（2005至2015年），對兒童節目的發展，有很多細微的觀察。他指出，自己童年是看《430穿梭機》的，那時候的兒童節目，仍然吸引到一批中學生。但當他升上中學後，即《閃電傳真機》年代，同儕都沒有興趣看了，觀眾對象以小學生為主，而隨後的《至NET小人類》情况也差不多。及至《放學ICU》年代，便連高小學生觀眾都逐漸流失，他相信近年的《Think Big天地》、Hands Up，目標觀眾更加幼齡化，「近年可供選擇的媒介、媒體實在太多，不像我小時候，就只有TVB或ATV的兒童節目，沒有其他了，加上現在小學生都是返全日制的，功課和課外活動都很繁忙，小朋友根本沒時間看兒童節目，能夠吸引的，就只有學前兒童或工人姐姐」。

不得不承認，電視兒童節目的重要度已不及從前，但Gordon認為，仍然有保留價值，「這除了是滿足廣播條例免費電視牌照的需要，我覺得，兒童節目亦應該有文化傳承的社會使命」。他補充，一個有質素的兒童節目，應該教育與趣味並重，「不是說要做到教育電視那樣學術，亦毋須重複學校所教的，反而是一些傳統中國文化，不管民間故事或歷史故事也好，學校着墨不多的，兒童節目就值得用小劇場等趣味形式去包裝，把相關資訊帶給小朋友」。

[Happy PaMa 教得樂 第466期]