coser學化妝助人自助 神還原動漫角色大滿足

早前的香港動漫電玩節（下稱動漫節）人山人海，1樓主場館外更是被人潮堵得水泄不通，當中卻有衣著獨特的人偏偏離開人群，他們的目的地正是位於3樓專為cosplayer（下稱coser）而設的區域，亦是屬於他們獨有的聚腳地——cosplay paradise。

平日任職餐廳 動漫節變身化妝師

場區內不同裝扮的coser席地而坐，即使是早上，也幾乎佔滿場內一半位置，部分聚在一起聊天或等待同伴，但更多的正在悉心裝扮，好讓自己稍後大放光芒。在這個cosplay paradise，除了有coser，亦有不少專門幫他們裝扮的化妝師，Haru Kwong就是其中一員。她佔着場地小小的一角，地面僅鋪上一張薄薄的墊子，轉動的風扇正吹走室內悶熱的空氣，行李箱內放滿「架生」，而她則跪在地上幫面前的coser上妝。這個姿勢維持近45分鐘，其間她與coser有說有笑，氣氛輕鬆，手上的動作卻從未停下，神情專注，化上底妝，畫上眉毛，再上眼妝，逐漸將眼前一個普通人變為他們喜愛的動漫角色。

「我真的很喜歡cosplay，亦很想看到別人成功扮演自己喜歡的角色。」25歲的Haru說。平日，Haru是一個餐廳員工，但每逢到了動漫節這些大日子，她就會有另一個身分——coser化妝師，她除了為別人化妝，同時亦是一個擁有10年經驗的資深coser。

10年前，還是初中生的Haru因為熱愛動漫，盲摸摸便踏入cosplay這個圈子，對於化妝知識非常有限，只能自行上網搜尋化妝品，然後買回家試用，「那時其實都是靠YouTube，還有請教身邊的coser，因為有些技巧可能是他們才知道，例如眼線怎樣畫得好一點，或眼影顏色怎樣配搭，然後就這樣慢慢喜歡了化妝」。 她笑言，當時的她連眼線也畫不好，需練習很多遍才能成功，自己的第一次cosplay，都是依靠別人幫忙化妝才成功。在圈中多年，她深深體會到妝容對一個coser有多重要，因此她不斷進修化妝技藝，幫自己化妝之餘，也可幫助其他coser。10年來，她前後至少花費6萬元報讀化妝課程。

每次化妝逾30分鐘 收費約300多元

自言天生膚質差、有痘痘肌的Haru，反而更喜歡幫人化妝，近年亦喜歡化特技妝來挑戰自己，在課程導師建議下，她在2017年成為業餘化妝師。每年動漫節，自己cosplay之餘，亦會兼任化妝師，以大眾化的價錢為coser化妝，每個妝容約300多元，若妝容複雜，則會視乎難度而另加費用。她指，一些新手或男性，本身化妝技術不太好，都會預約化妝師在動漫節當日化妝。

由於她沒有自己的工作室，亦認為在場館內化妝對coser來說最方便，所以7至8月一連5日的動漫節，Haru都留守在3樓cosplay免費場區內，為已預約的coser化妝。由上午10時至下午1時，每日接待4至5個客人是極限，因為每次化妝需時30分鐘以上，複雜的更可能要1小時。而化妝前，她會先審視對方當日的衣著和假髮等去配搭顏色，修飾不同眼形，還需根據角色需要，加上特定妝容，如臉上的傷痕或疤痕、頸上的圖騰等。

Haru不諱言每次參與這些大型動漫節，也蠻辛苦的，「我每次化完後，郁幾下都會感到全身骨痛，因為要（長時間）一直保持着同一個動作」。但或許是同路人，她亦明白每個coser對角色的熱愛，「看到從我手上完成的角色，就算我並不熟悉這個角色，也會很有滿足感，感覺很開心」，每次成功地將一個角色呈現在大家面前時，她都能感受到巨大的成就感，就像是角色從她手上誕生一樣，讓一個普通人成為受人喜愛的角色。

束胸反串不輕鬆 最難維持角色神態

同樣憑着對角色的熱愛，靠自己一步步學習化妝的阿亮，今年亦踏入在cosplay界活動的第6個年頭。2017年初次與朋友一同cosplay，之後每年都會參與香港較大型的動漫活動或同人展，間中亦會與一班愛好者私影。

在剛過去的動漫節，她便以一身帥氣造型現身，反串男角，扮演手機遊戲《偶像夢幻祭》的角色大神晃牙。女性反串男性角色，在cosplay界很常見，由於要扮演男角色，coser要先束胸，將胸脯壓至平坦。阿亮指，若是身材豐滿的女coser，要一整天束胸，影響呼吸，一點也不輕鬆。除了身體上的不適，最困難的是要揣摩及維持角色的神態，「有時遇上冷酷的角色，就要控制自己不能笑，避免OOC（out of character）破壞角色」，要扮演得維肖維妙，更要在心裏構思角色的舉止與情景。

儘管如此，阿亮仍然樂在其中，只因對cosplay有一份單純的喜愛，所以願意為此付出精力、金錢與時間，只為能夠在短暫的一天裏投入成為這個角色。「想要成為他，想靈魂都變成他。」只要談及角色，她連語氣都變得雀躍。而這份付出亦令她獲得成功感，「其他人能認出角色並找我合照，就表示我能夠還原角色」。同樣，這也是Haru感到cosplay帶給她最快樂的事情，「那就表示有人欣賞我，而且亦代表我所喜愛的角色有人認識，我還能夠宣揚這個角色給更多人認識」。●

文：陳真紀

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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