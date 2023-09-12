個性住宿：下北澤文青酒店 黑膠美樂伴入夢

酒店大約只有60個房間，屬可持續旅遊住宿，很注重環保節能，亦設有面積50平方米的無障礙房間，方便輪椅使用者入住。最特別是每間房間都配有黑膠唱機，並與JAZZ SPORT合作，免費提供逾300張黑膠唱片予住客使用。

酒店不設餐廳，卻有一家café和燒酌酒吧，方便住客興之所至小酌一杯。位於大堂的咖啡店每日現焙咖啡豆及自家發酵麵包；而酒吧則蒐羅全國多個地方的黑糖燒酎，亦有多款泡盛、芋燒酎等選擇。咖啡、音樂和酒從來都是打開話匣子的好媒介，感覺在這裏隨時會認識到志趣相投的新朋友。●

■MUSTARD HOTEL SHIMOKITAZAWA

地址：東京都世田谷區北澤 3-9-19

查詢：＋81 3 6407 9077

房價：經Booking.com預訂9月尾雙人房，每晚約716港元起（已連稅，不包早餐）