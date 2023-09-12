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旅遊

東京郊遊 輕鬆泡湯探馬騮 高尾山健行 龍王腳邊「洗錢」

【明報專訊】東京的魅力是動靜皆宜、豐儉由人，不同意嗎？你既可帶家人愛侶走遍主題樂園，豪食豪買；也可以實惠地一家幾口到近郊走走，感受一下大自然。距離新宿1小時車程的高尾山是老少咸宜的好去處：你可以健行、參觀寺廟，也可以到猴園看看馬騮；走累了全家到山腳泡溫泉，再到旁邊的型格博物館飲杯咖啡，感受不一樣的東京之美。

12分鐘腳揈揈抵半山 按圖索「猴」

一聽到健行，很多都市人都怕怕。放心，都說高尾山老少咸宜，事關這裏總共有6條不同程度的路線，步行時間由半小時至100分鐘不等，大可按照當日身體狀况和友伴的體能來決定。最重要是，真的走不動，也可在山腳乘纜車或吊椅至半山，一樣可以觀光賞景，即使有老人家同行也不怕。纜車只需6分鐘就到達半山，如不畏高，建議你選乘相同票價的吊椅，用12分鐘邊賞風景邊腳揈揈到達半山。下車後，可以先到猴園參觀，日本人很細心，在入口派發印上猴子們的特徵、性格、名字的卡片，方便遊客認識猴子。看完猴子，可以到附近茶屋吃點東西，其中十一丁目茶屋設有戶外席，群山包圍，居高臨下，風景最好，此情此景，即使一碗最簡單的月見烏冬，都顯得格外滋味。

登頂遠眺富士山 紅葉季漫山嫣紅

吃飽出發！選了樓梯較少、緩緩上坡的1號路線攻頂，途中會穿過有名的藥王院。高尾山是真言密教的聖地，也是關東著名的修驗道場，山中的蛇瀧和琵琶瀧會定期開放給信徒修煉（在瀑布底以冷水冲身淨化心靈），因此在日本人心中，這是一座靈氣滿滿的神山。

沿斜坡上山，穿過淨心門，不消1小時就到達藥王院。沿路有參天古樹，加上日本氣候較乾爽，走得舒服。來到藥王院，除了參觀守護健康的藥師如來外，亦可到龍王神像腳邊的流水「洗洗錢」。日本人相信零錢經過神水冲洗，會成為「錢母」，放回銀包，可以生出更多財富，提升財運，信不信由你。穿過藥王院，再走十來分鐘，就到達海拔599米的山頂。天氣晴朗的日子，山頂可以遠眺富士山美景，如果在紅葉季節前來，漫山嫣紅，美不勝收。

「森林剪影」打卡 七八十港元泡湯

山頂有小食亭，賣零食雪糕，還是日本人最會享受，帶上煮食爐、煎鍋、咖啡壺，在木枱上開餐，香氣陣陣，好不吸引。拍完照，不妨走另一條路線下山，看看別的風景。

抵達山腳後，不要急着走，信步走到附近的TAKAO 599 MUSEUM。這座被譽為「高尾山入口」的自然生態博物館，蒐集了山中數千種動、植物標本，尤其是一幅名為Nature Wall的特色牆，山豬、野狼、飛鳥的標本栩栩如生，如同一幅熱鬧的森林剪影。博物館附設的咖啡店，開揚光猛，自然光透入，適合坐下來享受一刻寧靜。如果仍未能釋去身心疲累，可走到附近的京王高尾山溫泉．極樂湯，大約七八十港元入場費，便可泡個湯，一身舒爽，精神奕奕地返回東京鬧市，繼續血拼。●

■高尾山

前往方法：由新宿乘坐京王線約1小時至高尾山口駅下車

登山方法：徒步以外，可選乘纜車或吊椅，成人來回950日圓（約50港元）、小童來回470日圓（約25港元）

「高尾登山電鉄」網址：rb.gy/b4r48

■猴園（さる園）

網址：www.takao-monkey-park.jp

入場費：成人500日圓（約27港元）、小童250日圓（約13港元）

註：每年5至11月開放

■十一丁目茶屋

查詢：＋81 042661-3025

■藥王院

網址：www.takaosan.or.jp/china

■TAKAO 599 MUSEUM

地址：東京都八王子市高尾町2435番3

網址：bit.ly/3ErViEU

註：免費入場

■京王高尾山溫泉．極樂湯

地址：東京都八王子市高尾町2229番7號

網址：bit.ly/3Pu2Gpy

● 日本旅遊錦囊

簽證：持有效特區護照可免簽證入境

機票：香港每日有多班直航機飛東京（成田/羽田），香港航空9月份來回票價約2820港元起（已連稅，不包行李）

文：胡慧敏

協力：Booking.com

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com

相關字詞﹕下北澤 高尾山 富士山 健行 日本 東京

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