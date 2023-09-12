明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
飲食

270°維港景伴新派川滬菜 辣子雞升級 爽彈龍蝦助陣

【明報專訊】平素約大班朋友相聚，總感覺吃中菜比較熱鬧：首先大家圍坐圓枱，聊天比較方便；其次中菜大大碟，一同分食，相比每人一份西餐，彼此更親切。想找地點方便、環境好，加上坐得舒服的中餐廳聚會？有！近月海港城就開了一家，主打上海菜和川菜，當中不少菜餚更加入西式元素，創意滿滿。

川菜老大哥傳授秘笈

這間名為「八十里」的川滬菜館，開設於海港城靠海的OTE。一入門口，就見到大列海景卡座。餐廳窄長，呈L字形，右邊全是落地玻璃無遮擋維港景，差不多全店的位置都可以欣賞270°海景，不論請客還是家庭聚會，環境也一流。翻開餐牌，款式繁多，雖說以上海菜和四川菜為主，但亦不乏片皮鴨、燉湯、避風塘海鮮等經典菜式。

入行近30年的行政總廚劉永元透露，為了突出餐廳川菜特色，開業前數月特地請來香港川菜老大哥、「雲陽」前總廚陳啟德合作交流，傳授多款川菜秘笈，一同研究如何在傳統口味中，加入創新元素，炮製坊間吃不到的味道。

鰻魚塞入豬大腸 啖啖煙熏香

說是外頭吃不到，也不誇張，以蒜泥白肉為例，平日吃到的多是以青瓜片與五花腩片相捲，這裏卻加入了牛油果片，滑滑的口感模仿了肥肉的柔滑，氣息更清新，味道豐腴細膩，如同神來一筆，令人驚喜。又例如店中招牌菜煙熏辣子通心鰻，工夫極多，先以大麯酒將鰻魚醃數小時，再用櫸木煙熏一下；塞入鹵至入味的豬大腸中，先炸再以自家煉製的辣油、辣椒乾炒香，乾身香口，大腸很有咬口，每啖都透出幽幽辣香。

煎爽甜帶子 絕「椒」提鮮

吃川菜不時會吃辣子雞，見到滿碟乾辣椒，未吃已感受到火辣逼人。劉永元將辣子雞升級，加入波士頓龍蝦肉，龍蝦入口彈牙，鮮雞肉味香酥，一道菜吃出兩種口味，由於龍（龍蝦）與鳳（走地雞）肉質各異，所以火候掌握非常講究，先炒香雞肉至三成熟，才可加入龍蝦，做到爽嫩香彈。如不太吃得辣，不如試試青椒汁煎刺身級帶子，厚肉的北海道帶子又爽又甜，以芝士焗香，配合以藤椒、二荊條打成的綠色辣醬，椒香中帶微微的麻辣，提味提鮮。為了中和刺激感，大廚特地在醬汁旁加入些少甜豆，中和一下，令口感更平衡，足見用心。

中式下午茶 「宮廷燈」吸睛

除了午市、晚飯，這裏也是吃下午茶的隱藏秘點。餐廳附設室外座位，近距離欣賞維港，吸引不少人來打卡歎茶。模仿宮廷燈形狀設計的三層架，放滿中式甜點，包括：酥香的琥珀合桃、鬆化的冬瓜蓉合桃酥……最推介中層的綠野仙蹤。名字洋氣，其實是以高力豆沙為藍本，卻將紅豆沙改為綠豆沙，外層的蛋白換成意式蛋白脆脆，味道完全耳目一新。綠豆豆香綿綿，蛋白薄又脆，最重要是不會太甜。另一款杏汁薏仁糕也別致，海綿蛋糕上放有用杏仁打成的奶油，還加了粒粒薏仁和燕窩，增添咬口，又顯矜貴。

至於鹹點則放在旁邊的籠子裏，共有4款，分別是松露櫻花蝦餃、金箔紅菜頭汁墨魚餃、蠔皇一口鮑魚燒賣及蝶豆花金魚餃，顏色悅目，造型亦可愛。蒸餃餃皮透薄，餡料豐富，賣相和味道都不俗。吃下午菜當然少不了飲料，隨餐可選雨前龍井、特色冰茶或鮮榨果汁，冷熱齊備；又或另加每位$198可2小時內任飲紅、白酒及氣泡酒。找個悠閒下午，相約家人好友，來一頓海景下午茶，多寫意！●

■八十里

地址：尖沙嘴海港城海運大廈二階OTE 201號舖

查詢：3468 5005

註：另加一

文：胡慧敏

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

Instagram @mp_foodie

電郵：feature@mingpao.com

[飲食]

相關字詞﹕八十里 飲食 尖沙嘴餐廳 尖沙嘴美食 川菜

上 / 下一篇新聞