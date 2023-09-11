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副刊
人生下半場

健康

醫學滿東華：擅停降尿酸藥 耳後手肘長痛風石

【明報專訊】「陳先生，好久不見，不是痛風又發作吧？」

「醫生，我已懂得如何處理痛風。上次你開的消炎止痛藥很好用，雖然每個月都發作，但每次發作吃兩三天藥便不痛了。今次來，反而想給你看看我的皮膚，最近耳背及手肘皮下長了粒狀物體，而且愈來愈大，間中還有白色液體流出，很可怕啊！」

「我建議你吃的降尿酸藥，有依時吃嗎？」

「沒有啊！我不想長期吃藥，反正你給我的消炎藥已經幫我解決了問題。」

「陳先生，你聽過痛風石嗎？」

「痛風也會生石？」

「痛風主要成因是尿酸過高，這你明白吧！」

「這我知啊！所以我戒掉尿酸高的食物，也沒再飲酒了！」

「體內尿酸其實是由『嘌呤』轉化成的新陳代謝產物，部分由食物攝取，但大部分由身體製造，最後由腎臟排出。由於各種原因，如遺傳因素、年紀、飲食、腎病等……導致患者身體尿酸水平過高，慢慢地這些尿酸便會積聚於體內，變成結晶體。其中在下肢關節最容易積聚，當這些結晶體受到刺激，便會誘發一系列發炎反應，導致紅腫及熱痛等關節發炎的急性痛風現象。」

「但我是皮膚出現問題，不是關節出事！」

尿酸結晶積聚 流白色液體

「尿酸結晶體，除了關節外，也可沉澱於其他地方，包括耳後、手肘、手指，甚至腎臟也是常會出現結石的地方。如身體尿酸沒有適當控制，差不多身體任何地方也有可能受影響；當結石慢慢增大，便會出現你看見的粒狀物體，而流出來的白色液體，便是尿酸結晶來了！」

「怎麼辦？我不想身上長滿痛風石啊！這些已長出來的，要手術切掉嗎？」

「出現痛風石已代表情况較嚴重，但只要持續吃藥，令尿酸受控於360umol/L以下，痛風會遠離你，痛風石還可慢慢縮小，更有機會清除。」

「但我很怕長期吃藥，聽說降尿酸藥副作用很多啊！好像會有皮膚潰爛等情况！」

高尿酸影響心腎功能

「所有藥物均有可能產生副作用，但一般病人服用降尿酸藥後都不會產生太大反應，副作用或相對輕微。只要監察得宜，對藥物多作了解，有副作用出現時及早向醫護查詢，便毋須太擔心了。再者，醫生如需處方別嘌醇（allopurinol）類降尿酸藥時，都會先根據指引，測試病人有沒有一種HLA-B*5801遺傳基因。若有的話，便會盡量避免使用別嘌醇，減少該藥對帶這基因人士較易引致皮膚敏感或嚴重併發症的風險。相反，痛風病人尿酸水平如持續高企，除痛風會愈趨嚴重及發作頻密外，痛風石也會愈來愈大。另有研究指出，高尿酸跟腎功能、心血管問題有莫大關係。」

「嘩，原來痛風不止影響關節，還會引起這麽多煩惱，我會開始吃降尿酸藥，希望下次再見你時皮膚變回又光又滑。」

「一定可以！」

文：葉文龍

（東華三院綜合診斷及醫療中心風濕病科專科醫生）

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