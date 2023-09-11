醫賢心事：持續行動力低 或ADHD作怪

或抑鬱、焦慮症導致

行動力不足可能只是一種心理或情緒狀態，亦可以是專注力不足及過度活躍症，或情緒病的一部分。如何分辨呢？

當我們對某事情缺乏動機或目標，甚至不感興趣，行動力自然低下。而面對一些陌生、不熟悉任務時，因為不知道怎樣規劃和實行任務，便感到無所適從，不知道從何開始，因而使進度緩慢。而自信心、對目標工作經驗，以及本身規劃和組織能力，也會影響面對工作和困難時的行動力。

如果你發現自己行動力不足的情况持續出現，便要考慮是否有深層問題導致；這可以是情緒問題，亦可以是專注力不足導致：

‧抑鬱症：常見情緒病，特點包括情緒低落、興趣和動力減退。抑鬱症可導致缺乏動力和意願去執行日常活動，使人感到無法開始或完成工作

‧焦慮症：亦是常見都市情緒病，特點是過度擔憂和焦慮。焦慮症患者因為太多事情擔心，很難做決定，因而變得猶豫不決，行動力低。某些患者因為害怕自己做得不好，乾脆避免某些活動或任務

‧專注力不足及過度活躍症（ADHD）：ADHD是一種神經發展障礙，特點包括注意力困難、過度活躍和衝動行為，可導致行動力不足，難以專注和完成任務。不是所有人都同時出現專注力不足和過度活躍。因此，即使你沒有過度活躍，但只要受專注力的問題困擾，也可以尋求協助

問題逾2周 影響生活

若是專注力不足患者，在行動力方面會出現以下問題：

1.注意力易分散：無法集中注意力，很難專注於一個任務或目標，這可能使你的行動力降低

2.難開始任務：專注力不足者，容易被其他事物分散注意力，無法集中精力開始行動，導致拖延和行動力低下

3.易中斷和放棄：當你無法保持專注，容易受到其他刺激或誘惑干擾，從而放棄任務或計劃，進一步降低行動力

4.難保持長期動力：因為容易分心或失去對目標的興趣，使你在追求目標時缺乏持久行動力

若懷疑行動力低是因精神問題引起，可從以下因素分辨：

1.持續度：如長期感到行動力低落，超過2周且影響了日常生活、工作或學習能力，可能需要考慮是否存在精神問題

2.強度和頻率：行動力低落的強度和頻率也值得注意。如果行動力低落嚴重到無法開始或完成基本任務，且經常發生，可能需要進一步探討是否涉及精神問題

3.其他徵狀：注意觀察是否伴隨其他精神徵狀，例如，情緒低落、焦慮、睡眠問題、食慾改變、自尊心下降等。這些徵狀可能是精神問題的指標

4.社交功能：觀察你的社交功能是否受到影響。精神問題可能會對與他人交往、與環境互動和參與活動的能力產生不利影響

5.個人歷史：回顧自己的個人歷史，是否有精神健康問題或家族病史。這些因素增加存在精神問題的可能

分拆任務 增專注力

要克服專注力不足對行動力的影響，可以考慮以下方法：

‧創造無干擾的環境：建立一個能夠提供無干擾，集中注意力的環境，避免分散注意力的因素，例如關掉電視、關閉社交媒體通知等

‧制訂明確計劃和時間表：將任務分拆為小步驟，並為每個步驟設定時間限制。這樣可使我們在完成每一個小步驟也得到成功感，更有動力繼續堅持下去

‧使用專注技巧：例如在工作一段時間後小休或做專注力訓練（如冥想或深呼吸），有助提高專注力和集中注意力

‧培養專注力習慣：專注力是一種習慣，可通過訓練和實踐培養。逐漸增加專注時間和難度，並持之以恆地練習，逐漸提高專注力水平

如果你已經用盡所有方法，在生活各方面行動力仍欠佳，可能是情緒或精神健康方面問題影響，建議找醫生診斷。

文：何浩賢（精神科專科醫生）

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