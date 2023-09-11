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副刊

健康

安眠養生：清熱養陰寧心 一夜好眠

【明報專訊】難以入睡、早醒、多夢，或睡醒後精神依然疲憊，都是失眠的常見臨牀表現。中醫認為失眠的總病機是「陽不入陰」，當身體處於陽亢、興奮的狀態，便難以靜止休息。臟腑有熱、陰虛火旺、心氣不足、食積等都是常見的失眠原因，在中醫治療方面需要清熱、養陰、寧心、安神、幫助消化。

睡前溫水浸腳助放鬆

給失眠者的養生建議：

1.睡眠不是一蹴而就，需要培養睡意，在睡前1至2小時便要開始預備

2.臨睡前宜放低手上工作，把室內燈光調暗，降低聲浪；將房間溫度稍稍調低，保持空氣流通；選用合適寢具，營造舒適的睡眠環境；避免情緒過於興奮激動，亦要避免劇烈運動。平日盡量不要養成小睡習慣，避免在睡牀以外的地方（如沙發上）入睡

3.睡前不宜過飽或過飢，少吃辛辣、煎炸、炒爆等容易燥熱上火的食物，午後不喝濃茶、咖啡，睡前忌飲酒

4.睡前應避免近距離使用發光屏幕裝置，如手機、平板電腦等。強光的刺激和令人欲罷不能的社交及資訊誘惑，容易使身體亢奮，是一夜好眠的敵人

5.睡前可泡個溫水澡，或以溫水浸腳，或按揉雙耳至有微熱感，並輕柔伸展肢體，亦可刺激穴位，幫助鬆弛。喝小量暖牛奶或花果茶，也有放鬆助眠作用

6.如發覺自己無法入睡，不要煎熬地在牀上輾轉反側，應起牀做些輕鬆活動，培養睡意後嘗試再睡

食療方面，因心緒不寧而出現失眠者，可飲用酸棗麥冬茶，有清熱、安神、養陰的作用。

■酸棗麥冬茶

材料：酸棗仁10克、麥冬10克、南棗1枚

製法：沸水冲泡10至15分鐘，溫服，每日1次，建議在午後飲用，避免在臨睡前服

作用：清熱育陰、養心安神

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