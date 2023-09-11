吾生有杏：院長醫生周記（237）：奇難雜症

大便像豬紅 重複檢查找不到原因

吳先生（化名）患有高血壓及冠心病，長期在公院專科定期覆診。據說他的情况穩定並有定時服藥。約大半年前，他突然發現大便變得像豬紅般。急症室醫生初步診斷他是胃出血，可是入院後胃鏡檢查結果正常，接着照了大腸但也找不到出血的原因，他在醫院住了一個星期。

「每天都要驗血，又安排我做了電腦掃描及其他不同的檢查。究竟我患了什麼病？」吳先生問。

「這個很難說，還是不確定！有可能是大腸出血，雖然大腸鏡找不到什麼，也有可能是小腸出血，遲些再安排檢查小腸吧，但這項檢查需要自費的。」吳先生引述醫生的說話。

他繼續說：「出院後醫生給我特效胃藥，把我原本服用的阿士匹靈換了一種加上了什麼『保護膜』的阿士匹靈，說可以減少對腸胃的損傷。」幾個星期後，吳先生付了8000元用「膠囊內窺鏡」檢查小腸，可是結果都是找不到什麼。

約4個月後，他再次復發出血，並需要接受輸血。醫生又重複做了胃鏡、大腸鏡及膠囊內窺鏡，結果仍是什麼也找不到。出院後醫生停止處方阿士匹靈，只是添加了「補血丸」給他。

「每次覆診那些醫生只管叫我驗血，又沒有給我特效藥，也不肯定我會否再復發！」言語間充滿失望和不滿。

源頭不明腸道出血 棘手難醫

其實吳先生患上了「源頭不明的腸道出血」，是一個很棘手的問題，雖然公院醫生已為他重複做了必須的檢查，但出血的源頭往往很難找到。一般市民比較認識胃出血，利用胃鏡便可以即時診斷，而制酸劑亦有效治療及預防這個問題。可是愈來愈多病人患上腸道其他地方出血，包括小腸及大腸。由於小腸及大腸有6米以上的長度，而出血的源頭可以是一些微細血管導致的間歇性出血。除非在活躍出血期間即時檢查，否則往往是找不到原因，更甚是出血可能來自多個源頭，令診斷及治療變得難上加難。

假若病人不幸患上這種疾病，便需要及時求醫，因為活躍出血期通常只會維持數小時至1天。阿士匹靈是引發出血的主要原因，改用其他抗血小板藥物或加上所謂「保護膜」的阿士匹靈不能解決問題，反而增加了出血風險。抑制胃酸的藥物對預防這類出血完全沒有作用，我有理由相信不必要地抑制胃酸會增加腸道惡菌滋生。

處理這種奇難雜症，醫生要把握黃金時間為病人作出及時診斷並非易事。醫生亦需要因應每個病人不同的情况作出取捨，究竟出血風險高還是血管栓塞風險高？既然缺乏有效療法，我們更需要花上額外時間去解釋這個壞消息，以及聆聽病人的心聲。

文：陳家亮

（中文大學醫學院院長）

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