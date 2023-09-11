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副刊
健康

hungry + angry = hangry 餓到嬲 血糖低「放負」

【明報專訊】Hangry（飢餓成怒）被正式收錄入《牛津英語詞典》，一個詞語包含了hungry（飢餓）和angry（憤怒）的意思。早前台灣有大學生懷疑因「吃不飽」而與店家發生矛盾，在網上發負評，繼而引發爭議。飢餓真的會影響人的情緒嗎？

都市人食無定時，不要以為吃少一餐半餐是平常事，或會引起一連串不良反應。

血糖低身體備戰 心跳快血壓升

飢餓和血糖高低息息相關，血液中葡萄糖為身體提供能量，精神科專科醫生何浩賢指出，當身體感應到低血糖時，就會傳遞信息至大腦，分析當下處境並想出解決方法。而大腦會發出需要能量的警號，刺激壓力荷爾蒙皮質醇和腎上腺素的分泌。這兩種荷爾蒙會使血液中葡萄糖含量短暫地上升，應付迫切的能量需求。

何浩賢指，兩種荷爾蒙亦會讓身體進入備戰狀態，令心跳加速、血壓上升、對身邊的事物非常敏感。在飢餓時覓食是人類的本能，因此若在短時間內無法解決需要，或會導致壓力產生，繼而使易怒的情緒惡化。

對事物敏感 不耐煩

生理出現變化之後，飢餓感亦會影響情緒，例如使人感到不耐煩。精神科專科醫生麥永接提到，這種因為飢餓而憤怒的情緒不止影響個人，對身邊人都有影響，驅使他們幫忙盡快找到食物，以穩定飢餓的人的情緒。最常見例子是嬰兒肚餓時會哭泣，容易令身邊的人感到焦慮或是其他負面情緒，促使他們盡快提供食物以安定寶寶情緒。

中大內科及藥物治療學系名譽臨牀助理教授、腸胃肝臟科專科醫生黃天朗指出，不同人對於壓力荷爾蒙的敏感度及反應不一，因此在飢餓時會有不同反應。

調動儲備補給 致「餓過飢」

麥永接補充，低血糖時有人出現頭痛、頭暈、冒冷汗等不同徵狀，這些不適都是身體作出的警號，提醒我們要採取行動，盡快補充能量，這是一種保護機制。因此，建議容易低血糖或是常出現hangry的人，隨身帶備有助提升血糖的食物，例如餅乾和糖果。當發現自己因飢餓出現焦躁情緒或是生理上不適時，嘗試靜觀，集中於當下的感受，慢慢調節情緒。

何浩賢提醒，出現低血糖警號後短期內身體可以用其他糖分抵抗。若身體認知到短期內無法攝取食物，就會調動其他儲備作為補給，例如脂肪、肌肉等，能暫時提升血糖水平，大腦感知到血糖回升，飢餓感就會消失，造成常見「餓過飢」的情况，餓了一段時間後不再感到飢餓。另外，當專注力集中時，都會讓大腦抑制飢餓的感覺。例如在打仗時，士兵需要長時間保持高度專注，飢餓感和痛覺都會被暫時壓抑，集中應對危機。但長期捱肚餓，身體持續消耗儲備，長遠可能導致肌肉流失。

飢餓生壓力 易變暴食

平日工作忙起來，食無定時，或三餐變兩餐，甚至一日一餐。沒有規律的進食，對腸胃有沒有影響？

每個人飲食習慣都不同，不能一概而論。黃天朗說，如果日常三餐定時，當突然一日在慣常時間沒有進食，習慣定時分泌的胃酸就會累積，或會引起腸胃不適。但經常食無定時的人，胃酸分泌沒有規律，反而未必會感到不適。

不過，飢餓會造成壓力，身體會因應壓力荷爾蒙而想攝取大量能量，容易有進食高熱量食物的衝動，或是一下子進食過量，「就像有時候太肚餓，會想吃一個漢堡包餐」。黃天朗續指，腸胃在空虛了一段時間，未必能及時消化大量食物，尤其是較油膩的食物，或會導致胃脹氣和胃酸倒流。因此，建議盡量定時進食三餐，不要忍住飢餓感，及時補充能量，而在飢餓過後，盡量避免過量進食。

提到血糖，容易聯想到糖尿病患者，黃天朗特別提醒糖尿病患者要定時進食。身體本就有應對低血糖的機制，會從不同部位調動糖分以提升血糖，但有些糖尿病藥物或會抑壓這個機制，因此糖尿病患者應培養穩定的進食規律以平衡藥物效力，尤其是若晚上沒有進食，在睡眠中出現低血糖或未能察覺，嚴重可導致長遠後遺症，例如腦部損傷。

文：陳真紀、實習記者雷璟怡

編輯：梁小玲

美術：張欲琪

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相關字詞﹕壓力荷爾蒙 血糖 飢餓成怒

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