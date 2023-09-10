明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
星期日文學

文化

星期日文學‧從〈離騷〉到〈離鳩譜〉——讀蔡炎培的詩與粵語書寫

【明報專訊】我蹩腳的港式三及第

竟成普通話一樣的漢語

——蔡炎培〈盛世因緣〉*

人稱「蔡爺」的蔡詩人炎培離開我們已有兩年，他留給香港的寶藏除了逾20本作品結集或生前讀詩的片段，作為「最早實驗粵語入現代詩的詩人」，他對香港文學語言運用的貢獻也值得我們注意。為了紀念蔡詩人其人其詩，我們這次就試從粵語書寫的角度，重讀他的作品及語言觀，並反思他運用粵語作為文學語言的策略及態度。

興華師（詩）的影響

蔡詩人自1953年春在《星島日報．學生園地》發表〈美麗的人生〉以後便詩筆不輟。詩對他來說，是自抒胸臆的重要渠道，也是他的救贖——他曾跟女兒說「人生多艱，是詩把我釋放」。他曾言「任何一類文體，寫得最好的時候，必然接近詩」，也因為「心象決定了形式」，因此他可不顧出版文類、市場及形式要求，寫出一部部展現詩人不同靈光一瞬、情感湧動的作品。正因情感泉湧，靈光閃現，詩人便以身邊各種事物作為題材；語言作為寫詩的重要法寶，更非不證自明，「想當然耳」的東西。他從1960年代開始便嘗試在〈老K〉及〈離騷〉等作品加入粵語書寫元素，故在新詩文體的粵語書寫實驗層面，他可能是最早將書面粵語跟現代詩結合的香港詩人（另一位則是舒巷城）；以粵語書寫的新詩作品數量來說，他也算是創作量極多的一位（飲江也許可能快將超越）。即使近年來社會對粵語書寫的認同愈趨正面，但在以往推舉「純正中文」，視書面粵語為「泥沙文字」的呼聲中，蔡詩人偏偏擁抱這種語言的特質，表現自己的生活、情感和視角，為後來飲江、關夢南、游靜及陳子謙等同樣以粵語書寫創作的詩人開闢讀者接受的道路，單是這種膽識已值得我們尊敬。

陳智德、鄭蕾、關天林及麥然然等論者都曾由政治、文化及詩人性格等角度分析蔡詩人的詩歌創作及語言運用特色；他們除了關注蔡詩人作品所展現的家國情懷、戲謔諷刺的特色，也深深肯定他對香港文學的語言運用的貢獻。董啟章說他「是個完全不受流行風尚影響的詩人」，詩歌可現代可古典可文雅可粗俗，但如此種種都是他創作時的意識使然。蔡詩人自稱「分行傢伙零售商」，但新詩、小說、散文與隨筆兼擅，抒情議論皆精，語言可古雅可通俗，亦有隨興即寫的味道。這種自由穿梭古今中外，穿梭粵白雅俗的識見，是來自他成長時遇見的不同文學啟蒙者。

香港中文大學圖書館去年接收了一批由蔡詩人家人捐贈的書信文件，除了蔡詩人的手稿、詩集校稿及大學成績表等珍貴資料，當中還有不少他在台讀大學時的創作及文學作品剪輯，包括梁文星（吳興華）、林以亮及葉維廉等人的作品剪報及抄錄，這些詩人都算是他初期學詩鍾愛的靈感泉源。他說自己「早年學人寫詩，迷上何其芳的〈預言〉」；宋淇來港以後推廣其同學吳興華的詩，蔡詩人讀後深感震撼，認為吳氏的詩將西方歌謠體巧妙地融合中西詩的長處並作變奏。也因吳氏一篇〈論里爾克的詩〉譯介「讓他開竅」，使他在青年時期跳出迷惘與傷感，故蔡詩人稱吳氏為「興華師」，更為吳氏編了一本從未出版的《吳興華詩文集》書稿，可惜至今仍未出版。

蔡詩人的奶奶則是他詩中常用歌謠、粵語歇後語等元素的「繆斯」。奶奶常以粵語創作謎語讓他解讀，謎面像詩像歌也像笑話，因為它需要人透過語言與內容的彎道達到謎底之外，也對解謎及謎題本身感興趣。這種將謎語創作視為童年啟蒙的手段，同時啟發他作詩不需像難解的密碼，「用不着引入馬拉梅之流來解釋『謎底』」。

著名文人羅忼烈是他高二時的中文科教師，有一天蔡詩人問老師如何寫新詩，老師說自己不懂，過幾天便贈他一本《元曲三百首》。雖然元曲被歸類為古典文學，但蔡詩人卻從中發現元曲「是最接近口語化」，並吸引他「留意街坊街里的口語」。後來，他的詩風「由『書被催成墨未濃』的氛圍走了出來，嘗試平白如話。當然不是大白話，港式三及第居多，希望也是一個可能」。固然，除了粵語書寫，蔡詩人亦十分喜歡使用古典意象及意境創造詩意；論者大多鍾情於《中國時間》，卻只論及後卷將古典與現代詩句融合，表達詩人家國情懷的同名詩輯，前卷多用粵語書寫的「某一種信息」卻被忽視。文學貴在「可能」，所以蔡詩人寫詩常常採用四五十年代以後出現，糅雜書面粵語、文言文及白話文（甚或外語），又稱「（新）三及第」的語言文體創作，因它早就成為香港人日常接觸的語言運用方式；對他來說，這就是最道地最到位的表達渠道。

香港粵語詩歌之夜

2009年11月28日，中大舉行了一場「香港粵語詩歌之夜」詩朗誦會，同場有蔡詩人、崑南、王良和、飲江、葉輝、雄仔叔叔、梁秉鈞、陳滅及廖偉棠等人。場刊中寫他們都是「以粵語為母語創作的本港詩人」；蔡詩人作為「最早實驗粵語入現代詩的詩人」，當晚朗誦了〈離鳩譜〉組詩。當中，與會詩人後來交出了不少包含粵語書寫元素的作品；如翻看場刊，可見到詩人當晚交來的詩很多都只以白話文寫成，只有部分作品加入了粵語詞彙或短句，似乎與現今讀者對「粵語詩」的期待有所不同。

籠統來說，詩朗誦會的作品反映一種最廣義的「粵語詩」定義：用白話文書寫，但詩人以粵音及相對應的韻律創作，更理想的是期待讀者同樣以粵音讀出，尋求共鳴。基本上絕大部分香港文學作品（不只詩歌）都以這種形式創作，通常讀者需要透過韻腳、節奏及語感來分辨，算是「語音上的粵語書寫」。蔡詩人曾用粵語朗讀自己的經典之作〈弔文〉——首句「然後是花、是路、是腳跡」固然為人熟知，「花」、「路」、「腳跡」加上短小的斷句，鏗鏘、短促、悅耳；慢慢聽下去，直到「我們是輕輕的把你接待了」一句，他突然轉為以普通話朗讀！語言的轉換可代表詩中角色聲音的變化，如〈弔文〉的「我」與「我們」所代指的角色令人深思；這種朗讀的方式固然是詩人創作時的想法，但詩文本不會加上舞台提示，要大家轉用另一種語言朗讀，這視乎詩人、讀者的安排，或是興之所至而選擇轉換。我們讀詩時，又會不會自覺思考可隨內容變化時轉換語言？如要研究香港文學的粵語書寫，這很可能是另一個值得探討的進路。

至於較為狹義的粵語書寫作品，往往可見有粵語語法標記的詞彙或語句，同樣亦以粵語音韻創作；它較為直觀地接近各地華文讀者所認知的粵語書寫作品，因此它單從文字（詞彙及語法）的閱讀層面便可讀出，則可視為「文字上的粵語書寫」。蔡詩人認為「語言是受到社會制約的；社會變了，語言也跟着變」。粵語作為大部分香港人日常交流及文字通訊的語言，蔡詩人十分樂意將之化用於作品之中。然而，粵語在香港社會運用層面之廣泛，常常使推廣粵語書寫的論者以「我手寫我口」的口號作招徠，認為書面粵語能忠實展現香港人的口頭語言。實際上，粵語書寫，甚至其他書面語言也多數經過修訂潤色的階段，如刪去口語中重複及贅餘的內容，以及語法結構較為緊密複雜、語意邏輯較為嚴謹等等，實在無法「我手寫我口」。即使是文學上的「口語體」，卻不可能是單純的口語記錄；它相對來說仍未夠凝練，也趨近日常口語，但仍可算是日常語言的提煉。

〈離鳩譜〉組詩後來收在同名詩集中。因為詩集名與粵語髒話同音同字，故出版時使部分讀者嘩然；這首組詩是記念蔡詩人的母親，內容及語言極為抒情嚴肅，當中亦亳無髒話或粗鄙成分。「關關雎鳩，在河之洲」，「鳩」除了是粵語髒話，也可是《詩經》中苦苦追求的「淑女」。由此，蔡詩人的「離鳩譜」在為離開自己的母親譜出一首首悼詩。關夢南〈寢不語〉同樣透過粵語書寫記錄已逝母親的嘮叨，懷念她對自己的關愛——蔡詩人特意寫〈粵語入詩〉一文，認為〈寢不語〉「詩題是聖人語，內容卻是廣府話」；相反，蔡詩人同樣懷念母親的〈離鳩譜〉組詩則詩題用「廣府話」，內容卻是情深款款的「聖人語」。有趣的是，蔡詩人在《秋螢》又寫過一首同名詩，諷刺有人認為他的詩只是隨手寫成，皆因那些人只懂華文詩，不懂他用粵語書寫寫成的詩作，覺得「離譜」（兩字中間加了髒話）。粵語的通俗、質樸與口語特色未必代表它不能成為詩歌語言，如與深厚情感的互動或與嚴肅元素的對應，或可帶來另一種更深刻的滋味，故詩人最後諷刺對方，「請你今天／教我寫好中文好不好？」

「識者鴛鴦，不識者兩樣」

朗誦會舉行翌年，《字花》在第八屆香港文學季舉辦「不文學：不規範中文創作」討論會，會上邀請蔡詩人分享使用粵語書寫創作的心得：對香港人來說，用粵語對話及交流是再正常不過的事，但為什麼用到文學作品中便覺奇怪？為什麼用粵語書寫便是一種「不文學」、「不規範」的東西？如果粵語確實能成為文學語言，我們能如何在新詩等被普遍認為是嚴肅文學文體中，使用包含粵語在內的混雜語言創作？蔡炎培及飲江等用粵語書寫的詩人為了扭轉這種想法，刻意將粵語元素成為作品語言感知結構，並與詩中其他內容、整體結構緊密互動調和，成為不能分割、置換的一部分。蔡詩人的作品常常有看透世事，跟後輩、命運和世態開玩笑，戲謔一番的特色，這很大程度上來自其粵語運用的特色與選題融合得當使然。

有一些評論者談到不同文學作品的粵語書寫時，常常會對它加上一堆「小市民的日常語言」、「本土特色」、「戲謔」及「生動有趣」等快要變成陳腔濫調的標籤。對蔡詩人而言，粵語的可能性斷不只如此：「如果說，『詩到語言為止』。那麼，語言去到最高，音樂開始。」作品的音樂性可透過語言運用展現，而最基本便是運用雙聲疊韻、詞彙單位（像是聞一多提到的「音尺」），以及同音字。他亦喜用同形異義的方式選字，雖然不同地區使用同樣的漢字書寫，但地域語言間會有不同讀音與意義，如「一天光了」（〈補襪記〉）、「你就好啦」（〈大悲咒〉）對香港以及其他地區的華文讀者來說定有分別；加上有些古漢語使用的詞彙融入到書面及口頭粵語之中，但因為白話文沒有使用這些現時只存在於粵語的詞彙，其他讀者便會覺得它們較為俚俗——觀乎大家以什麼角度看它而已。

蔡詩人在詩中敢用社會新創詞、「潮語」，不避俗字俗語。對他來說，地名也可成為粵語書寫的面向：如「蠄蟝石」（蟾蜍）等都是香港人以粵語為地方改名。如以作品題材分類，我們可看到蔡詩人也嘗試將粵語放到不同題材之中：除了上文提到《中國時間》的「某一種信息」，《偶有佳作》「時人時事」輯詩則寫2010年後的香港及世界時事，嘗試以詩寫史，以詩寫事，並用粵語評論一番。詩於他來說像是速寫簿——寫史有追憶抗日軍人事迹的〈蠄蟝石〉、回想重光後九龍市面情况的〈彌敦道上〉等；即事詩有寫阿富汗戰爭的〈中東戰雲〉、2003年七一前夕寫廿三條立法的〈蒸雞的女人〉，還有〈等埋發仔〉、〈李克強訪港〉，以及2015年躉船撞到青馬大橋的〈城中詩〉等等。2012年國慶發生的南丫海難，他翌日便馬上寫成〈無端白事〉。他更喜記錄生活所見所遇之事，如〈補襪記〉、〈藍田日暖〉，以及〈廊下〉：〈廊下〉寫詩人靜靜看着麻雀搶食物的情狀，最後說搶到食物的鳥兒「執到寶／問天問地攞唔到」，讀着讀着連詩人和讀者也代入了麻雀的情緒之中。還有不少隨心而發的詩作，如〈計過條數〉、〈秋月〉，與跟老伴說笑，實際放閃的〈給你〉等等……蔡詩人的作品屢屢在展現粵語的表現力：形容詞、名詞、寫景、記人時地物，任何題材都可用粵語，只看與作品題材是否配合。

礙於篇幅所限，本文無法引用不同類型的文本作參考，唯求整理梳理和發現蔡詩人的粵語語言觀及創作軌迹，未嘗不可成為思考及探索書面粵語作為香港文學語言的一種進路。多年來，香港文學的粵語書寫大多使用「粵語對話／白話敘事」的分工（小說文體尤是），由於敘事語言仍以白話文呈現，使兩者往往處於一種高低級的語言層次框架之中，將之置於香港社會的書面語言運用層級，也可見相對應的情况。雖然蔡詩人以「粵語入詩」指涉書面粵語作為粵語口語的表現形式，卻反映粵語作為一種「另類」的元素被置於白話文書寫——這還是落入粵白分層的思維模式裏。作為一種語言實驗的作品，蔡詩人的粵語書寫作品當然可能有沙石之處，大家更會發現他在一首詩採用粵語書寫的比例不多，但為何我們仍會覺得詩中充滿「粵味」？這是因為除了粵腔、音韻的運用，詩人常常將粵語放在詩意突出、語意轉折及情緒高潮的位置，刻意將它放在詩眼或具文學功能的地位之上，而非單純使用或「加入」而已。寫到這裏，突然想起蔡詩人屢次說過「識者鴛鴦，不識者兩樣」——如果我們重新審視這些作品粵語書寫的地位，將它視為一種糅雜的書面語言，那麼我們是否可用另一種較平等的視角去評價粵語？

*〈盛世因緣〉收錄於《十項全能》，原文『蹩腳』作『彆腳』。

文•陳澤霖

美術•劉若基

編輯•鄒靈璞

電郵•literature@mingpao.com

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞