無定向學堂：蘇拉+黑雨 避無可避？ 下次極端天氣 要識自救

物資最基本 心理輔導不可缺

最熟悉的預防系統，恐怕是天文台在1998年3月起將暴雨警告信號改革，分為黃、紅和黑雨3個級別，當顏色愈深，意味着雨情愈嚴重。但不同於剛剛遠去的颱風蘇拉，這場黑雨來得突然，有網民斥天文台沒有預警，政務司副司長卓永興在記者會僅解釋這是「500年一遇暴雨」、「好難預測」。

上周四晚上9時25分，天文台發出黃雨警告，25分鐘後升級紅雨，不到兩小時後的11時05分更改為最高級別的黑雨，而39分鐘後政府宣布深圳將於零時排洪的通知，更讓許多新界北部的居民徹夜難眠。對於政府的預警系統，香港紅十字會不方便談論，該會（本地緊急服務）署理高級經理黃傑指，「這一場雨會不會改變一些市民對黑雨的理解，我估計市民心中普遍都有答案」。

對賑災人員來說，遇到諸如此次極端天氣事件，送物資及日用品是家常便飯，天文台掛出黑雨警告時，只有一句「市民應留在安全地方暫避」。但黃傑說，市民亦會有心理壓力。在臨時庇護中心粉嶺聯和墟社區會堂，他觀察到有些居民會擔心財產受損，「即便家庭的受破壞程度未必很嚴重，心理輔導也需要及時提供」。

冷靜保護身體 報警有技巧

當晚，那場黑雨形勢變化是全城焦點，一條條汽車和店舖被雨水沒過的新聞接連彈出，在這種情况下，市民如何自救？也許對「保持冷靜」這句話早已聽膩，但黃傑表示，這是非常重要的第一步，其次才是在安全情况下去較高的地方躲避。急症科專科醫生蕭粵中也指，當觀察到風雲變色或天文台說天氣轉差，市民應該避免去露天的地方，盡量選擇留在室內，並找一些較高的地方躲避，「不要去地庫」。

如果真的處於或經過露天的地方，市民需要評估危險性。蕭粵中建議，「有時不要太高估自己，或低估現場環境情况，因為湍急的水流真的會冲跌人」。他說這種情况發生在市區的機會較小，但假如真的被冲跌時，撞傷情况或會很嚴重，所以應盡量用手保護頭，「因為頭部是個比較重要的器官，受傷會很麻煩」。

同時，香港紅十字會呼籲避免在洪水中行走，指6吋深的水位已有足夠力量推倒行人。黃傑提醒，洪水的水質相對污糟，如果身體上有傷口，要好好保護傷口，否則有感染風險，「不過以香港的情况來看，除非特別情况，都算安全」。

而若真的被水冲走，蕭粵中表示，「人一定是跟着水流走的，不會打橫個身。附近若有固定物，譬如欄杆、樹木等，可以選擇盡量抱住。如果有能力，再盡可能爬高一點，避免水面升高時再被冲走」。他還提示，儘管比較困難，但若水較深被冲走，盡量將頭部向天、脊背向下，避免水湧入口。若不慎飲入洪水，需要密切留意身體狀况，是否出現呼吸困難、發燒等。

香港紅十字會亦指，2呎水深便可令汽車浮起，若不幸被困在車內，黃傑建議首先保持冷靜，並在水流不急或者水位不高等安全情况下，離開車廂去到高位地方；如果無法撤離，可以打999，參考周邊燈柱編號，告知警員求救。

黃傑說，不鼓勵市民做一些救人的行為，因為救人需要體力和技術訓練，「雖出於好心，但隨時會成為另一個被救者」。他進一步解釋，在水災或者颱風下，可能水流比較急，即使水面看似平靜，但易有暗流，會令施救者身陷險境。黑雨那日，一段女子在柴灣附近遭洪水冲走的片段在網絡引起極大關注，黃傑稱，如果在事發現場附近見到有人求救，可以提供類似木棍、長竹等，但仍不是非常鼓勵這一做法。「遇到這些情况，我們更鼓勵目擊者盡快報警，有效地告訴救援單位，有多少名傷者及他們的確實位置，包括一些其他的環境觀察，如附近地標等。」

賑災技能、防災意識待提升

如政府所說，今次是「500年一遇」的大雨，不過好在香港的一大特色是雨水來得快也退得快，此次雨災雖未嚴重到需要海外救援的地步，但香港紅十字會（本地賑災服務）經理王志浩警告，「香港面對暴雨和颱風的威脅只會愈來愈頻密，颱風和暴雨的程度也只會愈來愈嚴重，市民要愈來愈注意氣候轉變」。

王志浩加入香港紅十字會已10年，頭7年都主要參與海外賑災，他分享道，那7年經常飛往一些經濟不太發達的太平洋島國，「參與海外賑災的身分除了香港紅十字會，也屬於國際紅十字會」，這些國家除了資源匱乏，受災嚴重時，交通受阻無法去到現場的情况也偶爾發生。

最近3年，王志浩才「轉戰」香港賑災，海外賑災經歷讓他切身感受到氣候轉變這一現象，尤其認識到氣候問題帶給弱勢人群和發展中國家的挑戰，「有些國家可能每年都在修建河堤，但是洪水的摧毁力度也在增強。由此可見，一個國家或地區所做的防災賑災工作，其實是在溯源氣候轉變所帶來的影響」。他亦說：「之前很多人覺得香港是福地，沒有太多天災，但颱風蘇拉和今次破紀錄的黑雨，都不得不讓人意識到提升賑災技能的迫切。」

召喚海外救兵 有兩點考量

講起海外賑災，其中2022年10月前往泰國賑災的經歷，令王志浩印象頗深。據報道，首都曼谷去年9月首10天降雨量創下紀錄，平均每天降雨超過100毫米。王志浩當時被動員去泰國北部的烏汶府（Ubon Ratchathani）做賑災工作，「了解受災規模、災民是否獲得所需物資等」。他形容，在最嚴重情况下，村內的水深達香港兩層樓那麼高，「幾乎覆蓋了所有房屋，只能划橡皮艇」。而洪水退去之後，又面臨更多問題，「很多房屋即便未被冲爛，家具也都用不了，一些災民會去附近的學校暫住，但衛生環境都稱不上理想」。

從賑災人員角度看，王志浩說，最重要的第一步是了解災情，直言「說起來容易，做起來難」，災害發生時，賑災資源普遍比較有限，包括人手、車輛、物資都可能面臨不足的情况，「或者受水災影響不能前往當地的話，我們需要在最短時間內，蒐集最多的災情信息，以便幫助急需救助的災民」。

那麼何時決定需要海外協助？總括而言是需求和抗災能力兩點。王志浩指，如果整個國家或地區，因災難爆發導致民眾的需求非常巨大，而本地的能力只能回應其中一部分的時候，便需要申請海外人員賑災。

他亦說，來自海外的賑災人員會面臨各種情况，賑災方式也很多樣，「可以是資金、人員、遙距技術等其他方面的支援」。至於可不可以說接受外國賑災是最佳紓困方案？「情况很多元，因為始終不是當地人，可能不熟悉語言和文化，以及當地人需求」。

預測暴雨難度極大

香港氣象專家、現任普林斯頓大學高級學者劉雅章身處美國，仍十分關注香港今次極端天氣事件。他認為其發生與氣候轉變研究的預測一致，隨着氣候變暖，大氣的持水能力增強，從而促成更加頻繁和強烈的降雨，令可能最大降水（probable maximum precipitation，即在指定的時間內和地理面積上，根據水文氣象原理所能得到的最大降雨量）增加。

劉雅章指出，預測局部暴雨（例如香港發生的暴雨）比預測熱帶氣旋困難得多，因為與颱風相比，暴雨規模較小且組織結構較差。氣象機構可以提前幾天預測颱風的路徑和強度，但隨機發生的大暴雨可能在幾個小時內就會形成。他希望香港能夠從這次事件中汲取教訓，或許可以通過採用更具彈性的城市環境設計，以及改善與市民的溝通方式，來減少洪水和山體滑坡的影響。

照顧者為毛孩想多一步

人類可以學習如何自救，而生活在都市的動物相對弱勢，需要人類保護。位於元朗八鄉的「阿棍屋」收容貓狗羊龜鳥等動物，老闆謝女士表示，「從來沒見過這麼嚴重的水災，此前最低窪的小狗區出現過水浸，但今次大狗區和老狗區，甚至最安全的地方都有水浸，所需的糧、碗、被子等全部報廢」。

水災之下，毛孩和人類的反應類似，「都會不安，不吃東西，在籠子裏走來走去，不知道外面發生什麼事」。保護牠們的方法也是一樣的，提前準備沙包木板，搬離至高位地方，同時災後恢復牠們的生存環境，「清理樹葉和渠道，用水泵抽走雨水等」。

毛孩不會看天氣，作為照顧者，謝女士能做的只有關注天文台信息，提早將牠們安放在安全地方。但她認為，這場黑雨的嚴重程度似乎被低估，「10號風球來臨時，我會有意識把屋內打印機搬至安全位置，因為天文台有預警，我知道可能會發生嚴重情况。但今次沒想到雨量這樣強，我完全無心理準備，可以說措手不及」。她希望，除了風球，天文台及新聞媒體可完善對暴雨的風險提示機制。目前，「阿棍屋」的水已退去，儘管遍地黃泥、糧食急缺，但謝女士說毛孩很容易滿足，「（把牠們）搬回原本位置後不再害怕，臉上立刻又有了笑容」。

文˙ 張雪桐

{ 圖 } 資料圖片、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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