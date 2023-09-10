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綠色生活：校園花圃種寄主、蜜源植物 蝴蝶飛入城市中

【明報專訊】午後到訪香港華人基督教聯會真道書院（小學部）的蝴蝶園，原本想像會有蝴蝶拍翼迎接，怎料撲了個空。翱翔天際是蝴蝶的自由，鳳園蝴蝶保育區高級項目經理（自然保育）趙玉蓮提醒，蝴蝶不會呆等人們觀賞，人類不應有操控自然的錯覺。栽種合適的植物，為蝴蝶提供成家的養分之後，我們只剩下靜候的本分。這是蝴蝶園的理念，也是生命教育的一部分：「花若盛開，蝴蝶自來。」

小學建蝴蝶園 寓教學於保育

訪問當天無緣與蝴蝶相見，記者獲告知這間小學的蝴蝶園自今年2月設立以來，已經錄得逾20種蝴蝶。蝴蝶園所佔面積不大，旁邊有一般的種植園區。首先映入眼簾的是太陽花、連生桂子花和五星花等色彩鮮豔的蜜源植物，讓蝴蝶成蟲採集花蜜。較遠處的樹蔭下則有幾盆年桔，屬鳳蝶的寄主植物，牠們可在此產卵，幼蟲取食桔葉。蝴蝶園並沒有保護網，蝴蝶破蛹而出後可自由飛舞，奔向新天地。趙玉蓮說，雖然設網能在短時間把很多蝴蝶困在園區，網上亦有有蟲卵售賣，然而人工介入並非鳳園所樂見，「我們很想告訴大家，照顧、愛護自然就會有生物來，不是人類去操控」。鳳園近日推出蝴蝶園認證計劃，為學校、社區、已修復堆填區及機構組織的蝴蝶園提供認證服務，藉此確保機構建立及維護自然生境，供蝴蝶棲息及繁衍後代。

鳳園早前協助這間小學建立蝴蝶園。一年前，蝴蝶園所在地只是一個花圃，何以搖身一變成為蝴蝶棲息地？去年疫情退卻，學生重返校園，小學科學科統籌老師管建基（管sir）冒出一個想法：「如果我再教科學，譬如教動物的生活仍然是紙上談兵，其實跟網上學習都沒什麼分別。校園裏會否有事情可以做一做，增強課堂參與度呢？」他看過一篇網上報道，講述傳播花粉的昆蟲和動物愈來愈少，影響全球糧食生產。於是他向學校管理層提出建設蝴蝶園的構思，先讓科學資優班的學生參與計劃，希望寓教學於保育。

為了解蝴蝶習性 提前學植物分科

小學課程主任余佩菁聽畢後相當支持建議，只是擔心欠缺養蝴蝶的知識。幸好管sir聯繫保育蝴蝶多年的鳳園，由專業導師教導學生打理蝴蝶園的工序，如除草、施肥、淋水等，更學習辨認蝴蝶品種。「一開始知道的時候，我急不及待，很想上這個班。」小五學生謝子希有份參與課堂，言談間記者發現他不止懂得識別蝴蝶種類，亦認識植物分科，「植物的類別不止是分蜜源植物和寄主植物，可以分得再入少少，例如我知道年桔是芸香科」。植物分科原屬於中學課程，蝴蝶園課程之所以教授相關內容，源於其與蝴蝶習性有關連。身兼課堂導師的趙玉蓮解釋，蝴蝶為寡食性動物，幼蟲會選擇特定植物（如芸香科）的葉子進食，所以蝴蝶園會種植不同種類的植物。平日觀賞植物不會特別留意分科，蝴蝶園項目能讓小學生更深入探索科學知識。

蝴蝶不來怎麼辦？

鳳園負責培訓學生，恍如為學校建設蝴蝶園打了支強心針。園區開幕後卻迎來另一難關，「那時候我們跟管sir說，點算呀，蝴蝶園起咗，但是沒有蝴蝶來喎？那幾個月都不是容易過」。到了3月，蝴蝶園仍然無蝴蝶，余主任還記得當時很焦急，一度打算在別處借來蝴蝶蟲卵。不過管sir抱有希望，說復活節過後，待天氣再熱一些就會有蝴蝶。4月某天水運會完結後，管sir回校工作，如常往蝴蝶園，「我終於見到第一隻蝴蝶出現，那隻就是青鳳蝶」。自從首隻蝴蝶降臨採蜜，更多品種陸續現身，包括不常見的柑橘鳳蝶；5月起，每星期更會發現約5至6粒鳳蝶科蝴蝶的卵，證明蝴蝶園已成蝴蝶棲息地。

趙玉蓮引述鳳園以往經常接獲查詢，「有些學校自己想建立生態園或蝴蝶園，但有時我們會收到電話，話起完無蝴蝶」。大埔鳳園蝴蝶保育區在十多年間發展成熟，吸引學校與機構慕名而來，紛紛查問招來蝴蝶的訣竅。趙玉蓮強調，並非每一個地方都適合設置蝴蝶園。由於城市蝴蝶園並非蝴蝶主要的出生地，附近需要有山林、郊野公園等自然環境，有不同的生態熱點，才可以擴大蝴蝶生活範圍，像是這間小學附近有山，旁邊的彩明商場則設有另一蝴蝶園。她曾經到訪旺角區一間學校，置於鬧市中央被高樓大廈包圍，「沒有（野生）生物可以進去，所以那些就比較難做」。

城市蝶園多植蜜源 引蝴蝶吸食產卵

摘去鮮花然後種出大廈，不過大廈茁壯成長，卻不會再生出蝴蝶。雖說如此，香港仍有不少山林和植物，可找到240多種蝴蝶，有條件成為蝴蝶城市。學校和商場等公共空間可建立更多蝴蝶園，擴闊蝴蝶的生存空間，「外國會鼓勵做這件事，不過是在自己的後花園。（香港）無後花園，咪在一些公共地方囉！」

鳳園過往協助建立共80多個蝴蝶園，初期也歷經嘗試與失敗，因為野外和城市蝴蝶園的生態條件不同。鳳園在大埔的保育區位於郊區，所處環境如光線、溫度與市區存在差異，還有大廈遮陰處未納入考量。趙玉蓮指出，城市蝴蝶園適合多栽種蜜源植物，「至少告訴牠這個地方有東西吃，牠才會過來。譬如父母告訴牠有東西吃，有個飯堂，來到才會生蛋」。亮麗的花朵則有助吸引人們眼球，讓蝴蝶園在熱鬧的市區中取得關注。雖然蝴蝶採蜜甚具觀賞性，不過種植蜜源植物時，需要平衡鄰近生態，避免影響蝴蝶為周邊原有花卉傳粉的工作。至於野外蝴蝶園面積較大，則會放置較多寄主植物，讓各種蝴蝶幼蟲取食，因此有些稀有品種要到訪鳳園才看得到。

要構建蝴蝶棲息地，城市蝴蝶園也要種植寄主植物。回看香港華人基督教聯會真道書院（小學部）的蝴蝶園，樹蔭下的植物果實模樣似曾相識，管sir透露是早前拯救回來的年桔，正是鳳蝶幼蟲的寄主植物 ，「不要小看它，很多機構一到農曆新年後就扔掉，但其實對蝴蝶來說很重要，鳳蝶幼蟲吃葉都是靠這些」。年桔根葉或有農業殘留，需要經過修剪才可正式栽種。像年桔屬芸香科的植物常見於市區蝴蝶園，一來容易從回收而得，二來香港有7種鳳蝶的幼蟲會吃其樹葉，易於觀察蝴蝶成長。

師生培訓 正確打理蝶園

鳳園推出蝴蝶園認證計劃，正正希望讓大眾知道蝴蝶園須具備客觀標準，胡亂栽種只會適得其反。學校、社區及機構組織為其蝴蝶園申請認證後，鳳園會實地評估，並發出認證紀錄和認證建議書。趙玉蓮強調，若缺乏持續管理，蝴蝶園的美景只會像煙花一閃而過，「人的元素很重要，因為我們做蝴蝶園不止是做硬件，軟件也是重要」。因此鳳園提供蝴蝶知識的培訓，裝備學校師生或機構員工，一同以正確的方法守護蝴蝶園。

蝴蝶園日常維護工作主要是照料植物，似乎與花圃無異。事實上兩者概念並不相同，園藝公司從觀賞角度出發，把植物修剪得漂亮，選擇顏色漂亮的花卉；蝴蝶園經營者則要熟知植物與蝴蝶的生長周期，避免修剪即將開花的植物。趙玉蓮提到她在網上群組的觀察，「有人問一條條是什麼來的，他們不知道是蝴蝶幼蟲，有時會問是否要殺掉」。這是一種環境教育，如果學校沒有相關知識，或許也會在不為意下除掉幼蟲。管sir補充，經營蝴蝶園有時要摒棄美觀，「鳳蝶蟲吃桔葉，吃到一岩一窟，那就很難看。其實好不好呢？觀賞來說當然不好，但對蝴蝶來說……你看到桔葉吃的情况，就會知道多不多幼蟲曾經出現。」

尋蝶影須待好時辰？

在城市建立蝴蝶園，最難的不是技術，而是人們的期望管理，「大家期望蝴蝶園，嘩，漫天飛舞。其實牠是生物，不會常常站在這裏讓你看」。部分商場現設蝴蝶園，有人問何解未見蝴蝶蹤影？趙玉蓮反問發現，對方只停留園區10分鐘，短時間未有蝴蝶出現毫不稀奇，觀者要耐心等候。尋覓蝴蝶還看時辰，譬如香港酷暑下午一兩時，蝴蝶會因為太熱而躲起來，最好在較清涼的時間到訪。

氣候變化下全球變暖，對溫度敏感的蝴蝶北移，香港近年發現過往少見的熱帶品種。位於亞熱帶的香港，整體蝴蝶數量未見明顯下跌；但放眼歐洲，已有研究指出蝴蝶愈來愈少。蝴蝶有什麼價值？趙玉蓮說蝴蝶是一種指標性物種，其消失背後反映着生態出現問題，「蝴蝶一路下跌，環境一路變差」。香港沒有大型動物出沒，一般機構不可能構建動物園，照顧貓狗又責任重大。想讓大眾接觸大自然，蝴蝶園是經營門檻較低的選擇，仍能與另一生物產生連結。

趙玉蓮從經驗分享，小學生學習蝴蝶知識時，比中學生記性更好。小孩子亦不怕有機肥料骯髒，有興趣便會全心全意付出。謝子希隨即搶着說道：「以前都好怕骯髒，完全不敢碰那些泥，因為有很多蟲。現在有蝴蝶園之後，我好想碰到然後幫手。」

記者與這位小五學生簡短對話，童言童語更能看出人與蝴蝶應有的關係。

「你比較喜歡哪一種蝴蝶？」

「我最喜歡玉斑鳳蝶和玉帶鳳蝶。」

「為什麼？覺得靚？」

「不是靚，因為牠們在蝴蝶園裏面，讓我們體驗到養蝴蝶的感覺，對蝴蝶園有很大貢獻。」

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 馮凱鍵、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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