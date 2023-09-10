明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

星期日WorkShop

盤中食事：煮麵達人金城武教會我的那些小事

【明報專訊】交稿前夕，久違5年的十級颱風蘇拉山雨欲來，連環收到家人的緊急手機短訊，提醒我別再對着電腦趕頭趕命了，無事急得過動身到超級市場儲糧，什麼都好，有好過無，行文既簡而勢急，似是世界末日斷水斷糧一樣。或者是我沒經歷過真正的饑荒和戰亂時代，不曾真正體驗餓的滋味，以致危機感不足。距離天文台預報的颱風吹襲時刻只剩幾個鐘頭而已，連踩兩日通宵的我心裏只想盡快回家睡覺，別說超市了，那時才發現連公司樓下的便利店都排長龍，貨架全空，面前的西裝友更抬着兩大袋韓國杯麵和酒水離開。但我覺得似明日放假準備今晚通宵煲劇多過迎接世界末日。

意粉的精髓

作為打風餐，或是平日足不出戶匿埋十日八日的那些趕稿餐和罐頭餐，個人首選都是煮意粉。我沒上過烹飪課程，但確實看過不少電影，有時從中偷師，而我的遙距導師就是煮麵達人金城武。如果今日上網搜尋金城武和煮麵，百分之九十幾都會找到他前幾年和周冬雨主演的《喜歡．你》。戲中飾演霸道總裁的金城武，確實示範過如何用實驗室器皿精密烹調即食麵。當然，煮個麵都要過磅實在弱智，以上狗屁情節純屬戲劇效果，跟金城武作為我心目中的煮麵達人無關。但可能就是被《喜歡．你》禾稈冚珍珠，後來反而沒太多人記得金城武在《武者回歸》煮意粉的一幕。那年他還教會了從2084年未來時空穿越到千禧年日本的女主角鈴木杏，一碟意大利粉的精髓，是Al Dente。

小薯蛋被Al Dente迷住

在那個連翻譯軟件都沒有的2002年，一個台日混血兼且懂得英語和廣東話的多語學霸演員，突然從廚房探出頭來，酷酷的拋下一句意大利文，Al Dente，到底是哪來的人名？地名？還是餐廳的名字？都不是，原來是一種感覺的名字。連感覺都有名字。Al Dente，像我這樣的青春期小薯蛋怎能不被迷住？

但轉眼來到2023年的香港，早就不再是那個去茶記吃叉燒上湯意粉的年代，所謂Al Dente已非什麼專門刁鑽的品味知識，即是意粉不要煮得太冧，意粉芯未熟透才有點嚼勁。後來我看過一篇專門介紹手工意粉的鱔稿，居然用幾百字去講什麼叫Al Dente，但你知道嗎？連超市買到的平民意粉，近年換上新包裝之後封面都會順應潮流寫明Al Dente要煮幾多分鐘。可能我早已對Al Dente這種感覺失去了新鮮感。回想第一次知道意粉不是用雞湯白烚，而是應該要煮到Al Dente的時代啟蒙，就是廿多年前山崎貴執導的《武者回歸》。

Al Dente與童年經歷

為阻止世界末日而穿越時空的鈴木杏，獨自來到一個充滿cyber-punk色彩的廢墟都市，遇見化名宮本的賞金獵人金城武。兩人不打不相識，鈴木杏起初覺得他只是個吊兒郎當的無知戇男，直到金城武見她飢腸轆轆，似乎在世界末日那邊從未吃過一餐飽飯，於是入廚房求求其其用僅有食材煮了個意粉出來，醬料也不多，就清一色意粉掛兩三條辣椒絲。鈴木杏見它其貌不揚，卻沒想到一吃難忘，隨即問為什麼會這麼好吃？金城武笑着回答，因為這不是普通意粉，這是Al Dente呀。

結果，一碟Al Dente意粉就攻陷了鈴木杏，令她對金城武漸生情愫。與此同時，金城武見她吃得那麼開懷，忽然想起了自己童年經歷戰亂時一起共患難的好朋友。當時他們可憐得要將一個又乾又硬的麵包兩人分來吃。童年阿武覺得很難吃，但朋友安慰他，硬東西才好呀，吃了就不會覺得肚子裏空空如也，沒那麼快覺得餓——簡單來說即是「襟飽」。故事裏，阿武居然從Al Dente聯想到自己曾經挨過饑荒和戰亂時代的苦日子，這個說法當然不完全是Al Dente的正確解釋，但我覺得比起那些教你如何吃得講究的意粉達人，它來得更有意思，更加浪漫。前路難行，卻正好像是一碟未熟透、很有嚼勁的Al Dente意粉，這才是金城武教我的人生小事。

名廚煮意粉 即興享受

或是師承金城武所致，往後出來社會打滾，對於那些擺盤有心思，總是把一小撮麵弄到像藝術品的高價意粉，心裏一直嗤之以鼻。索價兩三百，結果兩啖吃完肚子空空如也。就算煮到Al Dente都斷不會是令鈴木杏愛上金城武的那碟意粉。恕我不懂欣賞這些無法「襟飽」的擺盤意粉，又或者是香港的租金實在太貴，有時一間餐廳愈是標榜意粉食材高級、人手精製，往往愈是作狀，我覺得也違背了意大利菜的本質。意大利菜的迷人之處是它永遠便捷易煮，不講求昂貴精緻的食材，也沒有複雜的烹煮工序，就是那麼簡單、隨意而飽滿。人人都可以在家裏煮到，難度系數是零，將它簡單複雜化做到非常奢侈精緻，其實只是太取巧的手段。

有段時間我很喜歡看廚神Jamie Oliver和他老友意大利名廚Gennaro Contaldo的網上煮食影片，尤其是煮意粉。最初其實是想研究卡邦尼意粉，因為卡邦尼意粉五花八門，到底用不用忌廉，要用什麼芝士、什麼部位的煙肉都有很多爭議。後來發現他們總是信手拈來，無章法可言，完全即興，分量多少看心情，我反而就成為了Gennaro Contaldo的粉絲（他當然不是無技術），但感覺不再是隔空學師，而是看着他享受煮意粉的過程，自己也覺得心情很愉快。對了，Gennaro Contaldo同樣久不久就左一句Al Dente右一句Mamma Mia，有時見他橄欖油撈意粉灑一堆芝士都形容到是人間極品，真是曲直難分。但他可能是對的，山不在高，水不在深，有好心情就煮到好意粉。又或者，煮到好意粉就有好心情。

兩個小煮意 意粉更好吃

但別以為意大利佬煮意粉真是求求其其，就像對夏威夷風味的披薩敬謝不敏，意大利人對意粉的執著其實都不少，除了卡邦尼意粉不應該落忌廉，還有海鮮意大利粉不應該加芝士，意大利粉本身不應該配蒜蓉包，不可以作為其他主菜的「意粉底」等等……聽聞在這些鄉例之上，還有一個他們最不能接受的事情：情願橄欖油撈意粉都不會落茄汁（Ketchup），矛頭直指日本國民最愛拿玻里意粉——所以它就只是《First Love 初戀》裏佐藤健和滿島光的浪漫回憶，不是意大利人的。想起來小時候常去一些西餐廳，鐵板餐另加幾元都會附一份茄汁意粉，相比之下，金城武作為一個日本殺手，他煮的那碟意粉雖然簡簡單單，卻其實是最正宗的煮法。真不愧是我心目中的煮麵達人。

在不觸犯food crime的情况之下，特別是那些躲在家中埋首寫稿的日子，我自己倒是很喜歡煮意粉罐頭餐，有新鮮食材和芝士，甚至有海鮮配料的話，當然更好，但罐頭餐都不會差。事實上，意大利粉本身不是高級菜式，居家常見也多用罐頭番茄和醃製食物。不過，罐頭番茄有原顆番茄、切粒番茄和番茄蓉幾種，在前陣子上映的《閃電俠》裏，故事就是從男主角母親有一天買漏了罐頭番茄開始。另外，我有兩個已袋住幾年的意粉懶人包，其一是落花生醬，其二是從Jamie Oliver那些教學片偷師，讓廉價意粉變得特別好吃的關鍵，是一罐橄欖油浸吞拿魚。

食譜

【材料】

．意粉……300克

．罐頭番茄……1罐

．茄膏……2湯匙

．花生醬……少許

．橄欖油浸吞拿魚……1罐

．午餐肉……1罐

．鹽……半茶匙

【做法】

1.水滾再落意粉和鹽是正確方法，但落不落橄欖油就因人而異。我覺得不太需要。

2.因為已經用了吞拿魚罐頭裏面的橄欖油去煎午餐肉粒。

3.加入罐頭番茄、茄膏和小量花生醬。

4.再加入意粉水煮成醬汁。

5.將煮到八成熟的意粉倒進醬汁攪拌，上碟前再落吞拿魚罐頭。完成。

文、圖˙ 謝利

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞