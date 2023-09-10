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副刊
2023年9月10日星期日
星期日生活
改變的契機
洪水的滋味
周日話題：地區政治這場戲 該如何演下去呢？
星期日現場：走到人生邊上的故事
同場加映：延續港式恐怖片潮——專訪《七月返歸》導演謝家祺
暴雨燃燒
老少女之麻糬周記！
開門讀書：蕭堤與《指環》
無名周記：如此響亮的沉默
誰人日記：This is going to hurt
圖文城市：精選早晨推理套餐
平安祭：在禪修與靈修的路上
周日話題：迎新營風波：管制以外，把性平意識回歸日常實踐
放心寫作：#55 跟着村上聽音樂
讀者來信：一頭栽進去
阿貓阿狗：#203 澤國
movie chic, movie style：《七月返歸》：把鬼片作為表述戰場
論語‧電影：四字電影講兩句
家明雜感：《叛諜裁判3：終極一戰》 以暴易暴，痛快！
影片簡評
單元連載：香港書65
星期日文學‧從〈離騷〉到〈離鳩譜〉——讀蔡炎培的詩與粵語書寫
{平權法律達人}馬亞山 為兒童、LGBT權益發聲 願與小眾走到平權終局
盤中食事：煮麵達人金城武教會我的那些小事
綠色生活：校園花圃種寄主、蜜源植物 蝴蝶飛入城市中
社會實驗：馮穎琪帶領6至102歲齊創作 關注腦退化 記得哼首歌
未來城市：空置校舍改用途 長幼可共託？ 小學校長：複雜難回頭
無定向學堂：蘇拉+黑雨 避無可避？ 下次極端天氣 要識自救
平安祭：在禪修與靈修的路上
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【明報專訊】逛書店，太太選了本When Jesus Came to Harvard；我選了本Essays in Zen Buddhism。在付款台前對望笑說，我們帶「佛耶」回家。
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改變的契機
洪水的滋味
周日話題：地區政治這場戲 該如何演下去呢？
星期日現場：走到人生邊上的故事
同場加映：延續港式恐怖片潮——專訪《七月返歸》導演謝家祺
暴雨燃燒
老少女之麻糬周記！
開門讀書：蕭堤與《指環》
無名周記：如此響亮的沉默
誰人日記：This is going to hurt
圖文城市：精選早晨推理套餐
平安祭：在禪修與靈修的路上
周日話題：迎新營風波：管制以外，把性平意識回歸日常實踐
放心寫作：#55 跟着村上聽音樂
讀者來信：一頭栽進去
阿貓阿狗：#203 澤國
movie chic, movie style：《七月返歸》：把鬼片作為表述戰場
論語‧電影：四字電影講兩句
家明雜感：《叛諜裁判3：終極一戰》 以暴易暴，痛快！
影片簡評
單元連載：香港書65
星期日文學‧從〈離騷〉到〈離鳩譜〉——讀蔡炎培的詩與粵語書寫
{平權法律達人}馬亞山 為兒童、LGBT權益發聲 願與小眾走到平權終局
盤中食事：煮麵達人金城武教會我的那些小事
綠色生活：校園花圃種寄主、蜜源植物 蝴蝶飛入城市中
社會實驗：馮穎琪帶領6至102歲齊創作 關注腦退化 記得哼首歌
未來城市：空置校舍改用途 長幼可共託？ 小學校長：複雜難回頭
無定向學堂：蘇拉+黑雨 避無可避？ 下次極端天氣 要識自救
改變的契機
洪水的滋味
周日話題：地區政治這場戲 該如何演下去呢？
星期日現場：走到人生邊上的故事
同場加映：延續港式恐怖片潮——專訪《七月返歸》導演謝家祺
暴雨燃燒
老少女之麻糬周記！
開門讀書：蕭堤與《指環》
無名周記：如此響亮的沉默
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周日話題：迎新營風波：管制以外，把性平意識回歸日常實踐
放心寫作：#55 跟着村上聽音樂
讀者來信：一頭栽進去
阿貓阿狗：#203 澤國
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論語‧電影：四字電影講兩句
家明雜感：《叛諜裁判3：終極一戰》 以暴易暴，痛快！
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單元連載：香港書65
星期日文學‧從〈離騷〉到〈離鳩譜〉——讀蔡炎培的詩與粵語書寫
{平權法律達人}馬亞山 為兒童、LGBT權益發聲 願與小眾走到平權終局
盤中食事：煮麵達人金城武教會我的那些小事
綠色生活：校園花圃種寄主、蜜源植物 蝴蝶飛入城市中
社會實驗：馮穎琪帶領6至102歲齊創作 關注腦退化 記得哼首歌
未來城市：空置校舍改用途 長幼可共託？ 小學校長：複雜難回頭
無定向學堂：蘇拉+黑雨 避無可避？ 下次極端天氣 要識自救
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