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周日話題：地區政治這場戲 該如何演下去呢？

【明報專訊】黃大仙民政專員黃智華離任赴京進修，上月底獲建制派社團及地區人士籌辦43席歡送宴，引起建制內的風波，特別是前特首、政協副主席梁振英，他一批再批鋪張浪費，強調要整整風。此後，既有建制派人士想緩頰打圓場，亦有人帶點尷尬地辯護兩句，例如「又唔係大酒店」、「唔駛咁破費」等。我雖然沒研究過香港地區社團及政治，但對這樣的儀式活動不感意外，倒是對有人意外感到意外。

以前泛民人士經常批評或揶揄建制派「蛇齋餅糭」，飲食與香港地區政治一直是分不開，而且很重要，沒有人天真地認為，地區政治只限於開會、選舉及投票。簡單分類，建制派的飲食政治可分成兩層，下層是惠及小市民的派月餅、食蛇羹，上層就像黄智華歡送宴這一類。有人認為，政治變成飲食款待，小恩小惠，非為政之道。我倒覺得這說法太簡化了，我不相信有很多人會如此簡單，有飲有食便出賣自己的政治立場及信念。然而，請客食飯絕對是政治的一環，但要弄清楚這一環卻殊不容易。在泛民的地區政治，「飲食」成分較少，但茶米油鹽衣食住行這些也不會缺，只是跟建制那邊有點不一樣。不過，下一屆區議會到底有多少泛民人士參選？又有多少當選？恐怕前景極為黯淡，我們可以不理泛民這邊了，齊來看建制的政治戲碼吧。

請客食飯 政治一環

政治與飲食，關鍵不是有與沒有，不是場面大小。嚴格來說，不是飲食本身，而是飲食場所，它是地區政治互動的重要場域，即所謂儀式場所。

有人說，地區團體要「擦」地區專員的鞋，我不知內幕，但直覺認為不是重點。歡送不是歡迎，黄先生離任，上京深造一年，他個人大概沒有什麼直接恩惠可以施予地區團體。因此，關鍵不是什麼實質利益交換，而是儀式。梁振英抱怨，儀式太長、背景板沒有作用、精美場刊浪費等。可是，如果從實用角度看，任何儀式也總是冗長與繁複，甚至是浪費，因為儀式不生產什麼實質的東西，只不斷生產嵌入社會關係，特別是關係中的符號意義。

首先，儀式是一場又一場的戲，最重要是人物角色，以及角色間的關係：「地區專員—地區團體人士」，前者代表了「官」，後者是地區精英身分，他們又自稱代表了「民」。既然如今地區建制人士組成的「三會」（分區會、防火會、滅罪會）是重中之重，掌握大權（例如提名區議會候選人），但成員又由官府委任，那麼，儀式裏「官」與「民」的角色，以及他們的關係就變得異常重要。角色離不開場所，這種場所讓眾人演出自己的角色，並展現彼此關係：官員領導有方，官紳民和衷協濟，香港政治前景光輝燦爛。

透過「演」建構政治現實

正因為宴會裏的不是日常生活中的人，而是角色，所以嘉賓要在姓名前加「尊貴的」，也要加「金紫荊星章」與「太平紳士」等榮譽勳銜。儀式主要不是反映現實，而是透過演來建構政治現實，當中情未必真，但戲絕不假。地區專員在這種宴會演出，乃至學會扮演自己的角色，實踐出與對手的關係。在另一邊，地區社團的話事人，也需要這種場合來演活自己作為地區鄉紳的角色，展現自己與官的關係，顯露在建制派中的資歷排輩等。甚至很可能，不同地區之間也需要攀比一下，演出比鄰區更好的官民魚水之歡、盛世景象。

這種日常地區政治戲碼一直存在，正如有人指出，10年前黄大仙有另一位民政專員離任時，歡送晚宴規模比黄智華多一倍，為什麼現在大家會看不過眼？我想，大概有幾個原因：

問責不是儀式重要部分

首先，過去有泛民存在，有他們不一樣的政治儀式，甚至是制衡力量，建制派的飲食政治表演，在常人眼中只是地區政治的一部分，如今卻幾乎成了全部。反諷的是，竟然連建制派也有人看不慣了。梁振英說，如果是換屆典禮，新上任的官員應說說未來一年計劃為地區做點什麼。看來，政治歷練極豐富的梁先生，可能層次太高，還是缺乏點地方政治經驗。在建制這一邊，在地區裏，「問責」不是儀式的重要部分，它比較屬於幾乎已被清除的泛民議員。

第二，政府在「完善」地區行政架構時似乎沒有想過，地方政治中的理想角色是如何塑造與扮演。地區專員權力愈來愈大，按原有的儀式邏輯，這類歡送會應該要愈做愈大，才能彰顯他們更重要的領導角色。畢竟，未來地區專員甚至會成為區議會主席。若地區專員不該出現在這類儀式中，那麼地區團體真是一下子不知該如何與他互動了，如何演下去。民青事務局長麥美娟說，寫封感謝信便足夠了，這樣簡單的戲碼，實在不容易演，不足以讓地區團體演出他們獨特的角色（誰不會寫信呢？），以及與權和威愈來愈大的政務官的關係。架構似乎弄好了，但不同角色如何去演？恐怕還沒有編排清楚。

最後也是更麻煩的是，該如何期望政務官這個角色？

政治版圖中如何定位？

政務官在早年的英國殖民系統裏叫官學生（Cadet Officer），有別於殖民地部委任的商界及軍政界精英，他們還沒有什麼工作經驗便考進公務員系統，接受在職培訓，成為管理殖民地的行政官員。早年，靠他們溝通華洋兩界，協助殖民地的秩序統治，後來重點在不同部門之間協調管理，推行政策。他們的權威、經驗及資歷，完全來自官僚系統，並不專長於任何行政體系以外的領域，這就是後來所謂公務員政治中立性的濫觴。

如果現在還是跟從1970年代以來的港英管理主義，這倒是好辦，他們真的只是行政系統中，在港督/特首之下，最頂層的管理人員而已，做得好，的確寫一封感謝信即可。然而，如今在被完善過的地方行政中，他們擔負如此重的角色，在由亂入治之中負責地區安穩，他們該以怎樣的權威之姿面向地區精英及居民呢？建制派有人蕭規曹隨，但上面有人覺得，AO又不是黨自小培養的精英人才，也不是香港親北京陣營中歷練出來，官威不能過大。很明顯，如梁振英這樣資深的國家領導人，可能看不慣這種「水鬼升城隍」的戲碼，看！這小子不過是個有十餘年資歷的AO，他還要去北京深造呢！

但是，他們若還「未夠班」有此等官威，又該把他們放在新香港政治版圖的什麼位置呢？

文˙葉蔭聰

編輯•利永倫

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