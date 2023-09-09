LOTOO機體緊湊便攜 全分離電路減干擾

【明報專訊】全球限量發售600部，由LOTOO推出的旗艦便攜解碼耳擴Mjölnir，最近亦在港現身。為了更方便攜帶，機體設計十分緊湊，但仍採用完全分離的多層PCB電路設計，多處理器架構，獨立電源和獨立3毫米厚鎖嵌式結構，以減少不同電路的干擾。機體採用AKM4499 DAC晶片，在2.5W輸出功率（每聲道）下達到132dB訊噪比及低於0.8μV rms的噪音水平，並提供134dB的動態範圍 。