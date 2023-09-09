新晶片運算精準 HIFIMAN還原靚聲減失真

而在2021年以概念機身分亮相的家用高級耳擴產品HIFIMAN EF1000DAC，經過兩年改進後終於推出市面。機體內置了4顆平衡配置的HYMALAYA PRO DAC晶片，總諧波失真為0.0012%，超越了4顆PCM1704K晶片的0.0016%，也能提供更低的噪聲及能量消耗。另外，機體設有超大功率變壓器、漸進式電阻、發燒級耦合電容，還有每聲道4隻配對功率對管及音量電阻等配置。而機體設有藍牙、USB、光纖、RCA、同軸等輸入，支援4-PIN XLR及6.35毫米耳機。●

HIFIMAN EF1000DAC規格

最大輸出功率：13.7W@32ohm

訊噪比：108dB

輸入 : USB-B/Coaxial/Optical/藍牙/RCA

輸出：6.35mm/4-pin XLR/RCA

體積：470×280×175mm

重量：13kg

售價：$118,000

查詢：3971 0242（DMA）