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新晶片運算精準 HIFIMAN還原靚聲減失真

【明報專訊】HIFIMAN於2021研發由R2R架構組成的HYMALAYA晶片，這個技術已應用於多款便攜播放器和超微型解碼耳擴一體之中。到了今年，廠方發售使用第二代HYMALAYA PRO新晶片的產品，相比初代HYMALAYA晶片，新晶片具備更強的運算核心，進一步提升演算法精確度，並比初代的R2R電阻數目多一倍；同時更新了演算法效率，相對於初代HYMALAYA降低了16%能源消耗。

而在2021年以概念機身分亮相的家用高級耳擴產品HIFIMAN EF1000DAC，經過兩年改進後終於推出市面。機體內置了4顆平衡配置的HYMALAYA PRO DAC晶片，總諧波失真為0.0012%，超越了4顆PCM1704K晶片的0.0016%，也能提供更低的噪聲及能量消耗。另外，機體設有超大功率變壓器、漸進式電阻、發燒級耦合電容，還有每聲道4隻配對功率對管及音量電阻等配置。而機體設有藍牙、USB、光纖、RCA、同軸等輸入，支援4-PIN XLR及6.35毫米耳機。●

HIFIMAN EF1000DAC規格

最大輸出功率：13.7W@32ohm

訊噪比：108dB

輸入 : USB-B/Coaxial/Optical/藍牙/RCA

輸出：6.35mm/4-pin XLR/RCA

體積：470×280×175mm

重量：13kg

售價：$118,000

查詢：3971 0242（DMA）

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