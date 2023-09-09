80級音量控制 支援多種耳機 Erzetich中高階發燒耳擴 人手組裝

近年不少國家都有品牌推出高階發燒級耳擴，來自斯洛文尼亞的Erzetich是其中之一，最大賣點是由人手組裝及製作，其中新推出的Deimos便屬於廠方的中高階A類耳擴。A類（又稱甲類）設計是放大器設計的其中一種，特性是音色更柔和、溫暖和自然，同時聽起來也更流暢，但由於其輸出效率較低，所以大多用在耳擴上；不少發燒級的耳擴都採用A類設計。

雙獨立聲道 菩提木製面板

這部Deimos便使用雙獨立聲道A類設計，其放大級的輸入部分採用集成電路，輸出部分則採用電晶體。前者能使用更少的功耗及提高運行速度，後者能減低使用時的熱量及提供更大的放大倍數。為了提升機體的散熱能力，機身使用了光滑的鋁和鐵製底盤；前面板則使用菩提木，並以手工製作而成。

除了使用了雙獨立聲道A類設計，Deimos的電源亦比許多集成耳擴的電源都要大得多，因為它使用了3個環形變壓器及1個用於控制邏輯電路，配合兩個用於放大器通道及大量的濾波電容器，令其總容量達到44,000uF。因此其抗阻值十分廣闊，由8ohm至600ohm之間，無論是發燒級的動圈耳機，或是對抗阻要求較高的平板耳機，都一樣能夠驅動。

快慢歌盡顯細緻音色

此外，機身前方亦設有自家設計的迴路音量控制旋鈕，其最大特點是可以提供達80級的音量控制，配合旁邊的LED顯示屏，令用家可更精準控制音量的輸出。為了令到機體輸出的音色更自然、反應更快，機內的接線都經過鍍銀處理。而Deimos能提供4Hz至40kHz的頻率範圍，無論是聽強勁節奏的快歌，或是細緻音色的慢歌，都能滿足發燒友們的聽覺。●

Erzetich Deimos規格

耳機抗阻：8ohm-600ohm

頻率範圍：4Hz-40kHz

功耗：15W

輸入：XLR/RCA

輸出：6.35mm

體積：330×320×125mm

重量：6.2kg

售價：$37,999

查詢：3971 0242（DMA）

文：吳一鳴

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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