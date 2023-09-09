明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

E潮

80級音量控制 支援多種耳機 Erzetich中高階發燒耳擴 人手組裝

【明報專訊】不少人都愛好高級音響，為求靚聲不惜一擲千金，奈何香港寸金尺土，想在蝸居中放置大型的Hi-Fi級音響，就算財力許可，環境都無法滿足。因此近年不少發燒級用家漸漸轉投耳機擴大器（下稱耳擴）的懷抱，只要配合一款高級發燒級耳機，一樣能享受到高質素的音樂。在上月舉行的香港高級視聽展，便有不少高級耳擴新亮相，總有一款能滿足你的耳朵。

近年不少國家都有品牌推出高階發燒級耳擴，來自斯洛文尼亞的Erzetich是其中之一，最大賣點是由人手組裝及製作，其中新推出的Deimos便屬於廠方的中高階A類耳擴。A類（又稱甲類）設計是放大器設計的其中一種，特性是音色更柔和、溫暖和自然，同時聽起來也更流暢，但由於其輸出效率較低，所以大多用在耳擴上；不少發燒級的耳擴都採用A類設計。

雙獨立聲道 菩提木製面板

這部Deimos便使用雙獨立聲道A類設計，其放大級的輸入部分採用集成電路，輸出部分則採用電晶體。前者能使用更少的功耗及提高運行速度，後者能減低使用時的熱量及提供更大的放大倍數。為了提升機體的散熱能力，機身使用了光滑的鋁和鐵製底盤；前面板則使用菩提木，並以手工製作而成。

除了使用了雙獨立聲道A類設計，Deimos的電源亦比許多集成耳擴的電源都要大得多，因為它使用了3個環形變壓器及1個用於控制邏輯電路，配合兩個用於放大器通道及大量的濾波電容器，令其總容量達到44,000uF。因此其抗阻值十分廣闊，由8ohm至600ohm之間，無論是發燒級的動圈耳機，或是對抗阻要求較高的平板耳機，都一樣能夠驅動。

快慢歌盡顯細緻音色

此外，機身前方亦設有自家設計的迴路音量控制旋鈕，其最大特點是可以提供達80級的音量控制，配合旁邊的LED顯示屏，令用家可更精準控制音量的輸出。為了令到機體輸出的音色更自然、反應更快，機內的接線都經過鍍銀處理。而Deimos能提供4Hz至40kHz的頻率範圍，無論是聽強勁節奏的快歌，或是細緻音色的慢歌，都能滿足發燒友們的聽覺。●

Erzetich Deimos規格

耳機抗阻：8ohm-600ohm

頻率範圍：4Hz-40kHz

功耗：15W

輸入：XLR/RCA

輸出：6.35mm

體積：330×320×125mm

重量：6.2kg

售價：$37,999

查詢：3971 0242（DMA）

文：吳一鳴

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

相關字詞﹕音響 耳擴 e潮

上 / 下一篇新聞