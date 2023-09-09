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飲食

中環出走「峇里」 歎東南亞美食

【明報專訊】從中環鬧市出走峇里島，只需要幾分鐘？你沒聽錯，位於蘭桂坊附近的新餐廳Getaway，主打東南亞fusion菜。店名Getaway有出走的意思，老闆Swank本身為wedding planner，專門為新人策劃峇里島的婚禮，她指疫情期間，大家不能外遊，少不免有點壓抑，所以希望打造一間具峇里風情的東南亞餐廳，讓大家在鬧市中都可鬆一鬆，尋回get away遠離繁囂的感覺。

設戶外區域 寵物友善

餐廳開設於擺花街的大廈裏，佔地2500平方呎，座位約30個，也設有戶外區域，是寵物友善餐廳。為營造東南亞風情，裝潢加入大量藤製家具、花藝擺設、盆栽等，亦有儼如小花園的熱門打卡位——半開放式的弧形拱門間隔，私隱度十足，由於只此一間，採取先到先得制。餐廳亦有一個可容納6至8人的私人包廂房間，最低消費為$3000，適合小型聚餐。

雞尾酒高顏值 化身寶箱鑽石

菜式以東南亞美食為主，如招牌菜Getaway秘製烤雞（$328），以傳統中式醃料混搭多款秘製東南亞香料，把雞醃製入味，再以先蒸後焗方式，焗至外皮微微焦脆兼鎖緊肉汁。記者試食時，發覺味道酸、辣、甜交錯，而雞肉則非常嫩滑，甚有驚喜；至於香煎鴨胸泰茄子配青咖喱汁（$258），先將鴨胸低溫慢煮，配上切片的泰國珍珠圓茄，並淋上多款香料混合熬製而成的青咖喱汁，別具東南亞風味。

餐廳亦照顧到打卡需要，特別以6款特色雞尾酒作顏值擔當，如把鑽石形玻璃杯置於「寶箱」中的Island of Desires（$148），以伏特加為基酒，配搭茉莉花及椰子，再混合新鮮斑蘭葉，鮮香十足；像藍色月球的Wanderlust（$148）則是用懸掛式酒杯配上牡丹花擺設，加入伏特加酒，配上柑橘和椰子的甜味，口感creamy。●

Getaway

地址：中環擺花街43號The Workstation 2樓

查詢：3709 2667

註：另加一

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