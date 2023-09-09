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飲食

內地人氣餐廳進駐銅鑼灣 仙氣花花美饌 超級IG-able

【明報專訊】繁花盛開的美景，從來輕易討人歡心，在花團錦簇之下來一場浪漫美饌，可會令你心花怒放、食慾大增？在內地以花藝打響名堂的Tomacado花廚，剛落戶銅鑼灣世貿中心。4000平方呎的店面自然以花做主角，甫入店，就像走進了花花世界一般，叫你少女心爆發。

在內地擁有12間餐廳的Tomacado花廚，首間香港店選址銅鑼灣，與其他分店一樣以「花」為主題，把花藝美學和美食文化結合。Tomacado每間分店向來只以單一花種作主題，例如杭州店是荷花，無錫店是鬱金香，香港店是唯一以兩種花——洋紫荊和玉蘭花作設計主題的分店。

餐廳佔地約4000平方呎，以米白及淡粉紅色作主調，低調而不落俗套，而且幾乎每個角落都可以組成唯美打卡角度。除了有內地紙藝師阿南設計的花藝裝置，牆壁上的植物掛畫及花草浮雕，每張餐桌上均放有鮮花。甫入餐廳門口已聞到花香，正因入口處便是花店，不少客人都會走到門前留倩影。花店更有花藝師駐場，除了提供鮮花零售服務，亦會為慶祝生日的客人製作生日花籃。

菜式方面，香港店餐牌沿用內地分店的創意fusion料理，結合各間Tomacado最受歡迎菜式，如香草烤三黃雞、A4和牛肉眼等。除此之外，亦特別推出香港專屬菜單，如刁草欖油、味噌醃三文魚，據知稍後會增添本地限定菜式。此外，大部分菜式會加入花卉元素，例如加入食用花作材料或裝飾，簡單如一個普通薄餅，廚師會把紫色食用花放在中央，給客人帶來不一樣的觀感。至於喜歡「相機食先」的客人，在這裏一定不會失望了，不少菜式如前菜「面若桃花」麻辣田螺、甜品荷塘月色葡萄烏龍凍，上菜時都會以乾冰營造煙霧效果，仙氣十足。

客人親注青檸汁 「藍蝴蝶」瞬間變色

至於飲品更是必點項目，餐牌內齊集果汁、風味茶、咖啡以至香檳紅酒等，大部分賣相精美，如部分cocktail的玻璃杯外會貼上食用花，極為吸睛；亦有「有得飲有得玩」的「藍蝴蝶」，客人可親自把新鮮青檸汁加進藍色茶湯內，目睹它瞬間變成浪漫淡紫色的過程。服務員更會在端上飲品前，選擇一瓶迷你鮮花作為飲品的伴碟，非常有儀式感，打卡指數甚高。●

Tomacado花廚

地址：銅鑼灣告士打道280號wwwtc mall L2-06號舖

查詢：2388 6282

註：另加一，價錢以餐廳為準

文：顏燕雯

模特兒：Karlie Ho

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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