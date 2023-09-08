明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
好去處

旅遊

超現實想像：台插畫家作品展 貼地財神玩噴錢

【明報專訊】吃餃子的福祿壽，手搖飲品當媽祖供品，手握美少女戰士變身器的仙女，這些「超現實」的畫面讓人會心微笑。來自台灣的插畫家周育寧（Yuning）擅長在傳統元素上發揮想像力，為民間神明、台灣傳統文化賦予新形象，近日她聯乘深水埗選物店Showa City Club，舉辦個人插畫展，展出逾20幅作品。

福祿壽賀聖誕

「我很喜歡觀察那些比較庶民、有活力的常民生活，尤其是很俗氣但很有力道的東西。」自小在廟宇旁長大的周育寧，筆下題材圍繞日常生活所見，廟宇、夜市等自然是主角，鬼點子多多的她，最喜歡將充滿衝突的元素放在同一畫框內，讓作品充滿玩味。

她筆下的財神、福祿壽、觀音變得很「貼地」。例如財神腳踏波鞋，頭頂豹紋帽子，手持Supreme噴錢槍將鈔票灑下；她又幫福祿壽三星換上聖誕打扮，壽星不再手拿蟠桃、握拐杖，改為左持士的、右捧蛋糕，而本應抱着嬰兒在懷裏的祿星則雙手捧起禮物，應節得很，「這邊（衣服）還掛有一個聖誕襪」！湊近看還會發現聖誕樹下的金元寶、麋鹿口中的玉如意……「我很喜歡將不合常理的東西放在一起，製造視覺反差，卻又很相容，讓大家（第一眼）注意到畫作好像帶點不尋常，接着花心思找彩蛋，然後再想有沒有漏掉哪些彩蛋」，一步步抓住觀眾的注意力。

難忘香港霓虹招牌

為了展覽創作的《霓．徜》一樣充滿彩蛋，深埋她2017年第一次來香港時的回憶。圓形泡泡內，麥文記、翠華餐廳、冠南華等的霓虹招牌「重聚」，堆砌出迷人的霓虹夜景，而脹鼓鼓的金魚則在氣泡外游過，既富幻想力又有親切感。周育寧說金魚街的金魚、霓虹招牌都是她來港時見到拍下的，「第一次見到霓虹招牌時被震撼到，各式招牌爭芳鬥艷，互相遮擋，非常有活力」。她想起達明一派的《今夜星光燦爛》，那時的香港就像歌詞第一句所唱的「霓虹亮透晚上／把城內也照亮」。6年後重遊舊地，畫中的招牌不少已逐一卸下，「很可惜，但也很慶幸親眼看過」。展覽另有售不同周邊產品，T恤、鎖匙扣、貼紙等，還有以Showa City Club為靈感的tote bag，值得收藏！●

Showa City Club×Yuning Pop-up Exhibition

日期：即日至9月17日

時間：下午1:00至晚上7:30

地址：深水埗黃竹街15B地舖

上 / 下一篇新聞