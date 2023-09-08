超現實想像：台插畫家作品展 貼地財神玩噴錢

福祿壽賀聖誕

「我很喜歡觀察那些比較庶民、有活力的常民生活，尤其是很俗氣但很有力道的東西。」自小在廟宇旁長大的周育寧，筆下題材圍繞日常生活所見，廟宇、夜市等自然是主角，鬼點子多多的她，最喜歡將充滿衝突的元素放在同一畫框內，讓作品充滿玩味。

她筆下的財神、福祿壽、觀音變得很「貼地」。例如財神腳踏波鞋，頭頂豹紋帽子，手持Supreme噴錢槍將鈔票灑下；她又幫福祿壽三星換上聖誕打扮，壽星不再手拿蟠桃、握拐杖，改為左持士的、右捧蛋糕，而本應抱着嬰兒在懷裏的祿星則雙手捧起禮物，應節得很，「這邊（衣服）還掛有一個聖誕襪」！湊近看還會發現聖誕樹下的金元寶、麋鹿口中的玉如意……「我很喜歡將不合常理的東西放在一起，製造視覺反差，卻又很相容，讓大家（第一眼）注意到畫作好像帶點不尋常，接着花心思找彩蛋，然後再想有沒有漏掉哪些彩蛋」，一步步抓住觀眾的注意力。

難忘香港霓虹招牌

為了展覽創作的《霓．徜》一樣充滿彩蛋，深埋她2017年第一次來香港時的回憶。圓形泡泡內，麥文記、翠華餐廳、冠南華等的霓虹招牌「重聚」，堆砌出迷人的霓虹夜景，而脹鼓鼓的金魚則在氣泡外游過，既富幻想力又有親切感。周育寧說金魚街的金魚、霓虹招牌都是她來港時見到拍下的，「第一次見到霓虹招牌時被震撼到，各式招牌爭芳鬥艷，互相遮擋，非常有活力」。她想起達明一派的《今夜星光燦爛》，那時的香港就像歌詞第一句所唱的「霓虹亮透晚上／把城內也照亮」。6年後重遊舊地，畫中的招牌不少已逐一卸下，「很可惜，但也很慶幸親眼看過」。展覽另有售不同周邊產品，T恤、鎖匙扣、貼紙等，還有以Showa City Club為靈感的tote bag，值得收藏！●

Showa City Club×Yuning Pop-up Exhibition

日期：即日至9月17日

時間：下午1:00至晚上7:30

地址：深水埗黃竹街15B地舖