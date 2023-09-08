星爺經典 莫生氣長輩圖 港式幽默文化 圍爐爆笑

潮流玩具店kkplus聯乘本地玩具品牌LeeeeeeToy，近日帶來「HAPPY! HAPPY! HONG KONG 陀地文化祭」。活動集合33個本地創作單位，透過經典笑點的創作引人發笑以外，亦邀來多個本地玩具品牌，重拾玩玩具的樂趣。

貼滿港式meme圖

整個文化祭，以港式幽默為共同語言，基本上一入門口，就已識笑。門口正中央有一道由meme圖砌成的牆，結集打邊爐研究院、Lonely Kidney和Ping Ling Pang Lang的創作，從港台節目中以數菜成名的「林婆婆」、長輩圖常見的「莫生氣」、打邊爐共鳴，到內地網紅「忘了愛」男，每張圖都令人會心微笑。說起經典笑點，不得不提到1980、90年代的港產片。本地玩具製作單位Cartel Toys以周星馳經典電影為靈感製作玩具，如《國產凌凌漆》幫星爺彈出彈入的「喼神」、《大內密探零零發》被解剖的「天外飛仙」（外星人），一見到這些玩具，回憶返晒嚟！

港式文化點少得打邊爐？以配音片和邊爐meme引起共鳴的專頁「打邊爐研究院」，在平台分享不少「圍爐」趣事，留下不少經典meme圖，更自創卡牌遊戲「大打邊爐」。今次文化祭內特意打造一個地道的大牌檔場景，放齊摺枱摺櫈連膠筷子之餘，還有一大塊玻璃鏡牌匾，恍如放大版點菜紙一樣說明「大打邊爐」的遊戲玩法，給人打卡。

「地球大佛」金光閃閃

玩具方面，LeeeeeeToy除了帶來懷舊搪膠玩具，還以天壇大佛為藍本，將原創角色「大地の子」升級為金光閃閃的「地球大佛」，雙手合十，許願地球和平，在門口為一眾「善信」祈福加持。

喜愛搪膠公仔的，就要留意「不明生物俱樂部」、「幻狐舍」 、Enjoy The Little Thingssss等玩具品牌，由美式街頭風格至日式插畫風的搪膠玩具都可找到。最後別錯過塗鴉藝術家BOMS 爆的塗鴉作品，他將是次參展單位的特色融入塗鴉牆，各種顏色、元素、風格互相碰撞、衝擊，捕捉陀地文化的反叛一面。●

HAPPY! HAPPY! HONG KONG

陀地文化祭

日期：即日至9月27日

時間：中午12:00至晚上9:00

地址：旺角朗豪坊商場12樓kkplus pop up store

文：張淑媚

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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