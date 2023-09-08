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副刊

文化

影像×舞蹈 重演純真時刻

【明報專訊】舞蹈一定要在舞台上表演嗎？透過結合電影等藝術媒介，舞者可以在任何地方起舞，以身體和鏡頭展現藝術。「跳格——香港國際舞蹈影像節」策展人葉奕蕾邀請世界各地藝術家匯聚香港，共同以影像起舞，重演純真時刻。

將舞蹈結合影像，是跳格舞蹈影像節一直呈現的創作形式。現場表演是觀衆自己去選擇觀看的角度，也可以即場感受舞者的情感。葉奕蕾認為舞蹈影像則是將舞蹈結合其他材料重構出來，經過拍攝者的場面調度與鏡頭語言的敘述呈現給觀衆。透過影像延伸舞蹈的表演空間，跨越媒介碰撞出不同的視覺效果。

今年跳格以「純真時刻」為主題，葉奕蕾解釋題目源自同名電影《純真時刻》（A Moment of Innocence，港譯《無知時刻》）。「純真時刻」可以有很多種解讀，可以是「很純粹地去理解真實，就是透過重演這個方式」或者「你是怎樣透過這個表演去發現那個真實」，葉奕蕾說。電影中有很多場面調度用於重演及重建時間，而「重演」亦是今屆跳格的關鍵詞。提到重演，我們想到的可能是《警訊》裏的案件重演，或者紀錄片的重演現場。而對於舞蹈影像藝術家而言，重演是一種探討真實的工具。影像節的開幕電影就以「重演」為題，從23份提案中選擇了《縊》及In Your Shoes委約創作，兩者皆以獨特方式闡釋「重演」。

粵劇《帝女花》作為經典劇目，幾乎人人都認識。戲文有詳略，《縊》就重演了《帝女花》中略寫的部分。明朝末代皇帝崇禎由太監王承恩陪同，赴往煤山自縊。在往死亡的途中，二人有怎樣的情感衝突？粵劇與藝術片的穿插，交織出《帝女花》中未及言說的情感。

In Your Shoes由行為藝術家Florence Lam與紀錄片導演陳梓桓創作，二人本身就是情侶，交換重演對方的經歷。這個過程就像將自己的腳穿進對方的鞋子裏，感受對方的體溫和腳形。「一個行為藝術家是非常有表現性的，紀錄片是關於真實的，這兩個藝術家如果又是情侶的關係」，葉奕蕾說，彼此的重新演繹都可以碰撞出不同的火花。

取材新聞 移民工重演事件

除了文學與記憶，真實的新聞事件也是藝術家重演的對象。影像節邀請台灣的「你哥影視社」，分享他們創作歷程。雖然其作品是基於真實新聞再創作演繹的電影，但是「他們的作品其實是被人標誌為紀錄片」，葉奕蕾說。作品聚焦在移民工的處境，選取相關新聞後，招募移民工參與工作坊，再作拍攝，以相似背景的演員重演事件。你哥影視社最吸引葉奕蕾的地方，是導演以平起平坐的方式與移民工相處。他們會一起舉辦讀書會、唱歌，像交朋友一樣去理解他們的文化；在片場排練時會一起打鬧、睡覺。正正是這種合作形式，讓你哥影視社能夠以最原始的方式重演移民工的悲歡，「和他們（移民工）有關係，但不是我們作為導演，將他們套進去我們的片的那種narrative（敘述）」，而是以合作的形式，共同展現出移民工真實的處境。

「雖然他們在拍紀錄片，但他們都用了很多肢體的元素和身體去演繹，因為很多時候他們之間都說不出對方的東西。他們當然有透過很多翻譯的過程，但是身體是最直接的。」在這個過程中也體現出「純真時刻」。語言不通，身分背景亦不盡相同的人們以身體作為最基礎的溝通媒介，彼此平等相處，感受最純真的情感。

影像節一共會放映來自不同地區的藝術家創作的接近50套影片。每套都有藝術家的純真時刻，例如德國舞者Beatrice Cordua創作的《暮年少女》重演她60年職業生涯中曾經演繹的作品，她的重演就像「在台上講自己的故事」。「你會看到這個老人家是很純粹」，「作為一個舞者，雖然她的身體沒有以前那種流動」，但她就是坦蕩地展現自己的暮年與疾病，為自己的身體而驕傲。另外，多媒體藝術家Francis Alÿs創作《沙界：歷史的故事》，與伊拉克城市摩蘇爾的孩童一起以遊戲的方式，重新演繹屬於孩子們的伊拉克歷史。以孩童的純真懵懂演繹充滿戰爭的伊拉克歷史，又展現出「純真時刻」的另一個解讀。●

跳格——香港國際舞蹈影像節

日期：9月12至23日

時間：上午11:00至晚上9:30

地點：九龍佐敦彌敦道380號香港逸東酒店1樓Kino 及 尖沙嘴梳士巴利道18號K11 MUSEA 4樓415號舖K11 Art House

票價：$110

網址：t.ly/JjBtR

文：鄭穎琦

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

相關字詞﹕藝術 舞台 重演 影像 舞蹈 文化

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