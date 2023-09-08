登上千米露營 歎原住民媽媽竹筒飯

招牌竹筒飯 散發五花肉香

烏嘎彥景觀露營區由泰雅族原住民林孝偉及其母經營，本身是著名廚師的林孝偉，曾在營區內主理號稱全台最高的烏嘎彥Su mulin私廚鐵板燒，連周杰倫也來捧場，人氣十足。雖然鐵板燒料理9月起暫停，但改由主廚媽媽提供私房家常料理，也別有一番風味。

記者下午到來，點了一杯高山美式咖啡連蛋糕（150新台幣，約37.5港元），輕鬆自在跟朋友聊天享受美食。小吃方面，首選烏嘎彥招牌泰雅風味竹筒飯（80新台幣，約20港元）。林廚跟媽媽研發的竹筒飯，先炒好材料再塞進竹筒內蒸或烤，令五花肉的香氣融和米飯中，飯中除了小米，還會加入糙米或藜麥、糯米等，口感更豐富。

每晚每帳250港元起 可租露營設備

伸一伸懶腰，在露營區散步。露營區分為7區，每晚每帳1000新台幣（約250港元）起，另設帳幕、營燈、營椅、氣墊牀等租借服務。遊客亦可選擇入住房間，二人房平日每晚1800新台幣（約450港元）起。不妨入住一晚，在步道輕鬆走走，慢活欣賞美麗泰安鄉山谷全景；晚上看星看月，甚至早晚都有機會看到雲海。●

烏嘎彥景觀露營區

地址：苗栗縣泰安鄉大興村高熊卡3鄰63-10號

電郵：chien12tw@gmail.com

愛露營網上訂位：m.icamping.app/store/wgy556