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旅遊

百年溫泉鄉歎名廚盛宴 超高CP值 苗栗竹林隧道淋浴芬多精

【明報專訊】全球熱焫焫，想找個清涼勝地度假，可能要登上「最接近天的地方」！

台灣苗栗山區原住民的百年溫泉鄉泰安，9月初最低氣溫僅攝氏10多度，清爽舒適，非常適合想暫別繁囂的城市人，靜享山居歲月——黃昏悠閒泡湯，晚上細味由名廚設計的超高CP值原住民風味盛宴，朝早起來穿越海拔千米的烏嘎彥竹林秘境，沐浴芬多精，洗滌身心。

「烏嘎彥」是泰雅族語，意即最接近天的地方。你準備好迎接一個寫意得飄上天邊的假期了嗎？

苗栗縣位處台中與新竹之間，從香港飛到桃園機場後可坐捷運到高鐵桃園站，轉乘高鐵到苗栗，車程共約40分鐘。記者在高鐵苗栗站乘免費接駁車，到已預約的泰安觀止溫泉會館，短短45分鐘車程，便從繁華鬧市，走進幽靜偏僻、泰雅族人聚居百年的泰安溫泉鄉。

時間回溯至20世紀初，聚居於雪山山脈一帶的泰雅族人，沿汶水溪追獵途中，偶然發現被橫龍山、鳥嘴山及虎子山群峰圍繞的一股暖泉，遂開始聚居於此。泰安溫泉屬弱鹼性碳酸氫鈉泉，清澈透明，滑膩無味。

住進會「呼吸」旅館 房內陣陣木香

區內溫泉旅館中，泰安觀止溫泉會館以設計雅致、馬英九也曾入住而著名。會館乍看像尚未完工的毛坯外觀，細看卻驚喜處處，清水混凝土、玻璃、肖楠木建構，完美融入山林；攀爬在牆壁的植物隨季節變色，構成恍如會呼吸慢活的建築物。

甫進大堂，布局簡約雅致，傳來陣陣台灣珍貴木材肖楠木的幽香。65間客房提供28種房型選擇，全部設有溫泉湯屋。房間內備有肖楠木家具，一室皆香。最開心是走出陽台便見汶水溪，溪畔是會館的長方形泳池，滿目翠綠，心曠神怡。

來到會館當然是要泡溫泉。房間中的肖楠木溫泉分冷泉及熱泉，一邊泡湯一邊欣賞窗外山景，山風吹來很是寫意。遊客還可走出室外浸浴，會館設有男／女裸湯、泳裝泡湯區、泳池、足浴區，備有溫度各異的泡湯池。

245港元享郭泰王設計盛宴

為了跟原住民共山共融，會館餐飲採用不少泰雅族部落食材或當地農作物，如香料馬告（原住民的山胡椒）、放山雞、山豬肉、鱸魚等，讓客人在自助早餐或晚餐，品嘗原住民好滋味。會館在疫後更將晚餐升級，由會館行政總主廚、台灣首名獲得法國藍帶騎士勳章的名廚郭泰王，設計8道菜晚宴。記者到訪當天吃到的菜式包括觀止迎賓三彩蝶（三文魚、鮑魚、土雞）、手工菊花賽芙蓉、磚窰老酒燴魚唇、蟹肉干貝焗津白、翡翠芋絲米糕盅、欖菜蒸鱘龍絲瓜、干邑金薯海大蝦、清瑤蜜豆爆雙鮮，統統加入原住民元素。

其中觀止迎賓三彩蝶，加入了原住民的馬告、刺葱嫩葉，以及在地沙葛及紅土蘿蔔醃梅子等炮製。另一道磚窯老酒燴魚唇，則採用原住民傳統作物樹豆，以及當地紅棗浸酒等食材製作，強身補氣。每位收費才980新台幣，折合約245港元，CP值超高。

星光下BBQ超涼快

另外，會館將天台重新打造為「觀止星光BBQ」消夜場，提供雞串（每串100新台幣，約25港元）、牛肋串（每串120新台幣，約30港元），還有各類小食及飲料，讓客人在山區夜涼如水下欣賞星光，特別爽！

入住泰安區內溫泉會館，最適合一大早起牀，到附近的群山步道走走，全長1.6公里，暢快沐浴芬多精。絕對不能錯過的選擇，還有走上海拔1000米的大興村，尋覓景色媲美日本京都嵐山竹林，而且充滿原住民溫度故事的「泰安烏嘎彥竹林秘境」。既稱秘境，位置偏僻，沒有公共交通，加上山路易迷途，泰安觀止特設「苗栗輕旅行」套裝行程，每車收費2000新台幣（約500港元），可乘坐4人。行程除遊覽烏嘎彥竹林，還包括另一景點清安豆腐街，品嘗當地古法炮製的豆腐。整個行程2.5小時。

從會館出發至竹林入口停車場，約需半小時，下車時頓覺溫度下降了兩三度，清爽涼快。整個竹林秘境廣達40公頃（面積約等於2個維園），甫進去，立時被眼前美景看呆了。桂竹彎彎成長，形成一條長約百米、充滿生機的綠色隧道，面積約1公頃，人在林中，恍如走進另一星球。陽光透入青竹，閃閃生輝，涼風輕吹，全身舒爽。竹林隧道中段位置，竹前長了一棵珍貴的大樟樹，並設竹椅子，成為遊人打卡熱點。

細閱泰安鄉公所在竹林豎立的簡介牌，竹林秘境主人謝德忠表示，原住民靠竹林的竹子及竹筍養活了幾代人。後來經濟轉型，竹林不再能生財而遭廢棄，但長輩仍不離不棄守護竹林，天天除草打理，愈養愈青，形成一大片竹林秘境。人在竹林，彷彿與世隔絕。忽然吹來一陣清風，想起了唐朝詩人王維的詩句，「獨坐幽篁裏，彈琴復長嘯。深林人不知，明月來相照」。●

泰安觀止溫泉會館

地址：苗栗縣泰安鄉圓墩58號

網址：www.papawaqa.com.tw

● 台灣旅遊錦囊

簽證：符合資格香港居民，可網上申請電子入出境許可證（bit.ly/3Yl10S1

匯率：1港元約兌4新台幣

機票：9月份香港往返台北，國泰航空約2183港元起，中華航空約2123港元起，全部連稅及燃油附加費

苗栗縣政府文化觀光局：miaolitravel.net

文：蔡朗清

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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電郵: feature@mingpao.com

相關字詞﹕泰安 原住民 溫泉酒店 溫泉 苗栗 台灣旅遊 旅遊

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