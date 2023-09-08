沙發薯：32台的最大優勢

以我個人全無根據的猜測，如果31台有7萬人的收視，那已經相當不錯（如果真的有如此亮麗的成績，港台應該大事宣傳）。論節目的可看度，其實真是慘不忍睹，很難聯想到昔日的香港電台。不過，事到如今，懷緬過去也無補於事。過去的早已一去不復返。究竟它所播放的國劇有多少觀眾，我充滿好奇。至於周末大電影，亦很想知道它們的收視率，但那都算了。假如那些劇集、電影的成本特別低，那就當是基於節省製作費用的考慮吧！

31台「硬播」電台節目

我更有意見的是，港台陸續將一些擁有聽眾群的電台節目放上31台，這種做法實在過分。中午時間聽聽健康資訊，放在電台，效果甚好。午間體育節目，雖然談不上很突出，但也可以說是廣播電台的水準之作。至於電台的時事討論節目，今時今日其實很平淡，不過總算有點公眾教育意義，也可接受。對於廣播電台的節目，我雖不屬於支持者，但大致上是可以接受的。現在，將這些電台節目加個（還要是相當生硬的）畫面，便搬上31台播出，則真的很難接受。難接受的是：難道港台領導層對視覺效果是這樣理解的嗎？他們有無考慮過，正正經經製作一個電視節目，應該有何基本要求呢？如果他們認為所謂視覺效果者，其實只要有個畫面就可以了，那為何不把攝影機（或手機都可以）放在電台的幾個錄音室裏面，將電台與電視部二合為一算了？我每次看到那些「視像播音」，總覺得今天港台對自己要求之低，恐怕已低無可低了。而既然製作水準如此令人失望，為何市民大眾還要接受它繼續使用公帑來運作下去？如果還存在什麼檢討委員會、顧問委員會的話，很想組織請願到現場要求31台停播。

反觀32台，其實我也不太清楚它如何自我定位，很多資訊項目不斷反覆重播，有時反而令人加速轉台。可是，即管如此，偶有一場籃球比賽、一場本地足球，顯然比31台更有看頭。偶然播出原本是31的文化節目，無意中有點收穫，感覺也可以。子強老師曾經提過本地電視台播放「中超」有利加強對內地的認識。32台最有條件可以做好這個角色。如果連內地的「村超」也轉播，相信甚至可以引起一番熱話。32台的一無所有，是它的最大優勢。無論它扮演哪個角色，都肯定贏31台「半條街」。

老老實實，港台就認真地向社會大眾公開交代吧。5萬個觀眾也好，3萬個也好，醜婦終需見家翁。●

文：趙東尼

[文化力場]