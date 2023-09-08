明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
文化力場

沙發薯：32台的最大優勢

【明報專訊】根據我那既不科學，也無任何統計學意義上的代表性可言的非正式港台電視節目調查，32台的觀眾數目節節上升！訪問了10個朋友，沒有1人在過去3個月內看過31台，反而他們對32台開始有一點印象——當中2人能舉出曾在該台看過足球及籃球比賽。

以我個人全無根據的猜測，如果31台有7萬人的收視，那已經相當不錯（如果真的有如此亮麗的成績，港台應該大事宣傳）。論節目的可看度，其實真是慘不忍睹，很難聯想到昔日的香港電台。不過，事到如今，懷緬過去也無補於事。過去的早已一去不復返。究竟它所播放的國劇有多少觀眾，我充滿好奇。至於周末大電影，亦很想知道它們的收視率，但那都算了。假如那些劇集、電影的成本特別低，那就當是基於節省製作費用的考慮吧！

31台「硬播」電台節目

我更有意見的是，港台陸續將一些擁有聽眾群的電台節目放上31台，這種做法實在過分。中午時間聽聽健康資訊，放在電台，效果甚好。午間體育節目，雖然談不上很突出，但也可以說是廣播電台的水準之作。至於電台的時事討論節目，今時今日其實很平淡，不過總算有點公眾教育意義，也可接受。對於廣播電台的節目，我雖不屬於支持者，但大致上是可以接受的。現在，將這些電台節目加個（還要是相當生硬的）畫面，便搬上31台播出，則真的很難接受。難接受的是：難道港台領導層對視覺效果是這樣理解的嗎？他們有無考慮過，正正經經製作一個電視節目，應該有何基本要求呢？如果他們認為所謂視覺效果者，其實只要有個畫面就可以了，那為何不把攝影機（或手機都可以）放在電台的幾個錄音室裏面，將電台與電視部二合為一算了？我每次看到那些「視像播音」，總覺得今天港台對自己要求之低，恐怕已低無可低了。而既然製作水準如此令人失望，為何市民大眾還要接受它繼續使用公帑來運作下去？如果還存在什麼檢討委員會、顧問委員會的話，很想組織請願到現場要求31台停播。

反觀32台，其實我也不太清楚它如何自我定位，很多資訊項目不斷反覆重播，有時反而令人加速轉台。可是，即管如此，偶有一場籃球比賽、一場本地足球，顯然比31台更有看頭。偶然播出原本是31的文化節目，無意中有點收穫，感覺也可以。子強老師曾經提過本地電視台播放「中超」有利加強對內地的認識。32台最有條件可以做好這個角色。如果連內地的「村超」也轉播，相信甚至可以引起一番熱話。32台的一無所有，是它的最大優勢。無論它扮演哪個角色，都肯定贏31台「半條街」。

老老實實，港台就認真地向社會大眾公開交代吧。5萬個觀眾也好，3萬個也好，醜婦終需見家翁。●

文：趙東尼

[文化力場]

相關字詞﹕港台電視 趙東尼 沙發薯

上 / 下一篇新聞