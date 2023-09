high jewellery：More is More 吹起普普藝術風 玩味高級珠寶反轉傳統

不是「戒指」 不是「熨章」

Claire Choisne在mood board中填滿絢麗色彩、活潑造型、幾何設計和圖案,每件珠寶均由球體、立方體和平面圖形構成。例如點綴頭髮的Tie the Knot的外形是一頂巨型蝴蝶結,長達29厘米的蝴蝶結僅重94克,一面是紅色,另一面是模仿品牌「羅緞」設計元素的黑白色條紋。鑲嵌鑽石和白金的鑲托以鎂金屬製作,比鋁輕30%,密度更只有黃金的十分之一,需要巧手工匠才能妥善應用。蝴蝶結的紅色部分以生物醋酸纖維製造,這種極輕盈的物料深受眼鏡製造商歡迎,生物醋酸纖維以木漿和棉花纖維製成,以保護環境的方式生產,布料般柔軟的設計散發清新玩味,彷彿將卡通漫畫的元素活現眼前。

This is Not a Ring直譯為「這不是戒指」,因為它除了可當成戒指佩戴,也可以當成髮圈使用。6款奪目輕巧的設計分別添上黑色、白色、紅色或藍色亮漆,配襯鑲嵌黃鑽和黃色藍寶石的精緻圓球,或以鈦金屬和樹脂勾勒邊緣的白水晶和白金立方體。以沙弗萊石和黑色亮漆製成的精緻圓球An Apple A Day,則可以被拆開成一枚手鐲和兩枚戒指,提供多種佩戴方式。

以巨型鏈節連接而成的Just an Illusion頸鏈覆蓋整個肩部和胸部,輕巧平面的設計令人想到漫畫美學,採用鮮明的橙色和藍色,充滿調皮玩味。巨型的鏈節看似立體,但其實為平面,珠寶鑲托以輕巧的鈦金屬製成。同樣大玩扁平質感的還有Do Not Iron「熨章」珠寶胸針系列,胸針外形看起來就像熨章,恍如以紗線刺繡而成,但其實是在鏤空底座上鑲滿珍珠貝母、水晶、黃色藍寶石、鑽石及亮漆裝飾而成。除了品牌常見的Jack、蟬和三色堇主題外,也有特別為品牌東京銀座珠寶店限量製作的葛飾北齋巨浪、小貓Wladimir和繡球花胸針。

至於品牌的招牌設計Quatre手鐲和問號頸鏈也有新演繹。Puissance Quatre手鐲重新演繹系列的經典四行設計:第一行以鋁取代黃金,珠寶內外側均以手工塗上黑白色亮漆;第二排在鋁製鑲托上鑲嵌134顆鑽石;第三排以紅、藍及綠亮漆取代Clou de Paris圖案;最後一排以樹脂和鋁金屬製造,添上雙同心圓刻紋。Out of the Blue問號頸鏈則鑲嵌一顆珍罕的5.28卡枕形切割坦桑石,藍、黑和白色亮漆細緻重現經典花朵圖案,為平面的頸鏈營造立體錯覺。

珠寶化身口袋、索繩

誰說珠寶必須是頸鏈、耳環和手鐲?Claire Choisne也刻意顛覆此既有概念,In the Pocket套裝以玩味顛覆傳統設計,以高級珠寶工藝打造成「口袋」。寶石被鑲嵌在裱於彈性布料上的立體打印鈦金屬表面,佩戴者可在衣物底部利用形狀匹配的磁石固定,與布料巧妙融為一體。另一件同樣可成為衣服一部分的珠寶是Pull Me套裝,長達40厘米的設計可扣於兜帽底部,作為索繩般的裝飾,其抽繩部分可變成長耳環或作為密鑲鑽石耳釘使用。●

