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the buzz：時裝騷裝置打卡點 神話女武神飛越澳門

【明報專訊】到澳門旅遊，很自然會讓人想起當地的娛樂、酒店與美食。事實上，澳門還有充滿藝術文化氣息的一面，不少旅遊熱點經常舉辦各式各樣的藝術展覽。近日美獅美高梅便把曾於Dior 2023秋冬時裝騷場出現的巨型裝置藝術移師澳門展出，成為一眾時裝迷必去的打卡景點。

Dior騷場展示女性當代作品

Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri自2016年掌舵品牌以來，一直以歌頌女性為重心，除了巧妙轉化品牌優雅浪漫的印象，透過在服飾中注入藝術、女權和現代元素，呈現多元女性樣貌，每個時裝季度更將其騷場的表演空間，構想為展示女性當代作品的機會，表達出她對女性主義藝術的支持。2023秋冬季，她邀來葡萄牙藝術家Joana Vasconcelos合作，為Dior騷場設計創作名為《瓦爾基麗迪奧小姐》（Valkyrie Miss Dior）的裝置藝術，採用以品牌檔案為靈感的斑駁花卉面料，襯托模特兒穿上重新詮釋1950年代風格的服裝（右圖）。時裝迷當然希望近距離親身欣賞這件巨型藝術作品，《瓦爾基麗迪奧小姐》這次從巴黎轉移到澳門首次向公眾亮相，在路氹的美獅美高梅視博廣場展出，作為美高梅世界文化合作交流計劃的重點項目。

結合北歐神話元素及經典設計

《瓦爾基麗迪奧小姐》結合了北歐神話的神秘元素及Dior的經典設計，創作靈感源自北歐神話中的女武神瓦爾基麗，象徵強大及英勇的女性形象；同時亦向Christian Dior的妹妹Catherine Dior致敬，紀念她對鮮花充滿熱情，並向非凡女性致敬。

作品以一種有機的形式呼應建築結構，並以Dior典藏的花卉面料為靈感，以針織、喱士、刺繡和鈎編、珠片、羽毛及LED燈等材料合製而成，串連起不同地點、時代與文化，透過複雜靈動的有機結構展現多變姿態，讚揚獨立女性，與Maria Grazia Chiuri筆下的作品不謀而合。

白天黑夜展現不同視效

這件巨型的藝術裝置長24米、高7米，幾乎佔據了整個視博廣場，以自由舞動的姿態與廣場的上空融合，不論在陽光普照的白天，還是夜幕低垂的夜晚，都呈現出獨特效果。白天時，作品與建築結構上空的網狀天網相互呼應；黑夜時，當中的LED燈散發光影動感，使這件巨型的藝術裝置更顯色彩斑斕，充滿光感和動感，帶來壯觀而震撼的視覺效果。●

《瓦爾基麗迪奧小姐》藝術裝置

日期：即日至10月8日

地點：美獅美高梅視博廣場

地址：澳門路氹體育館大馬路

查詢：+853 8806 8888

文：劉詩言

special：享花卉藝術品下午茶

欣賞《瓦爾基麗迪奧小姐》藝術裝置後，還可以品嘗充滿藝術氣息的下午茶。位於美獅美高梅視博廣場中心的「視博茶點」，特別為這場展覽設計主題下午茶，以其花卉元素及經典色調製作鹹甜茶點，每款茶點均猶如藝術品一般精緻。顧客亦可以額外加點以歌頌獨立自信女性美為靈感的Azure Valkyrie雞尾酒（澳門幣95元）及Amber Flower無酒精特調（澳門幣65元），於玻璃天幕下的露天茶座，一邊欣賞藝術品，一邊品嘗美食，展開一場時尚與藝術兼備的感官體驗。●

瓦爾基麗迪奧小姐下午茶套餐

日期：即日至10月8日

時間：下午3:00至晚上6:00

價錢：澳門幣548元 / 2人（另加10%服務費）

地點：美獅美高梅「視博茶點」

預約：+853 8806 2338

文：劉詩言

editor's pick：蕭勤作品融合創新科技

致力推動藝術旅遊的美獅美高梅，同時亦舉行《超元．萬象：蕭勤的藝術》特展，將已故華人抽象藝術大師蕭勤的作品融合創新科技。展覽由8個不同展區組成，包括蕭勤60多年中西藝術生涯的真迹、數字藝術裝置等，觀眾可於各個展區欣賞藝術影片、大玩互動式遊戲和沉浸式藝術體驗，深入了解藝術家絢麗多彩的宇宙觀。●

《超元．萬象：蕭勤的藝術》特展

日期：即日至9月24日

時間：中午12:00至晚上9:00

（最後入場晚上8:30）

地點：美獅美高梅美高梅劇院

費用：免費（入場前需預先登記）

網上登記：https://infinityart-id.mgm.mo/zh-Hant

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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相關字詞﹕蕭勤 下午茶 裝置藝術 2023秋冬 美獅美高梅 澳門

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