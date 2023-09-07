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showcase：唯美浪漫 中式洋裝 絲絲繡線繫上西方剪裁

【明報專訊】相信大家都有聽過「中學為體，西學為用」，這個主張出於晚清咸豐年間的洋務運動，是指以中國傳統的思想、文化、制度為根基，引進並應用西方先進的科學和技術的想法。雖然這已是百多年前「咸豐年的事」，至今仍斷斷續續有創意工作者沿用這個主張，並迸發一種中西合璧的美藝風尚，卻鮮有像時裝設計師Shiatzy Chen夏姿・陳般持之以恆。今季她以「荷緜」為題，將東方詩意融入洋裝，創作出一個唯美浪漫的秋冬系列。

「中式荷包」如意圓潤

Shiatzy Chen的2023秋冬系列主題為「荷緜」，靈感源自古代中國女性親手刺繡縫製，送給心儀對象的「荷包」，而「緜」字，是連綿不斷、聯結細密的意思。「荷緜」系列取荷包的中式如意圓潤之形，演繹於中西合璧的服裝之上：初心幻化為絲絲繡線，勾勒出既雙生又互補的彼端，以心與弦彈奏出東西方藝術相互輝映、跨越文化藩籬並且彼此融合的協奏曲。

系列的輪廓設計將「中式荷包」極具特色的形體延伸轉化至剪裁版型、衣領前襟、口袋蓋布等位置，並使用源於西方的斜紋軟呢布加上金屬流蘇絲線製成中式洋裝、雲紋刺繡線條的羽絨外套裝飾線，或是仿傳統緙絲緹花布和西式古典緹花圖紋，融合種種工藝以演化出嶄新的時尚美學。

分別代表東方和西方的服裝以近似的廓形在系列中各自綻放，例如西式浮華宮廷背心用以典雅的中式斜襟剪裁；旗袍滲入西式的立體剪裁，還飾以抽象的西式緹花圖案；優雅的馬面裙（源於明朝的一種裙裝）襯以西式浪漫的鏤空蕾絲上衣；優雅小洋裝的設計取材自中式肚兜；中式立領流蘇下襬外套則與西式軍裝外套互相呼應。整個系列設計注滿巧思，豐富地承載了東西方的異同，並融合成唯美浪漫的秋冬衣飾。●

查詢：Shiatzy Chen 2907 2288 （銅鑼灣利園二期店）

文：溫兆明

模特兒：Shini（Synergy Model Management）、Anais C.（We Management）

化妝及髮型：Carry

編輯：陳淑安

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