Chivas Brothers大本營Strathisla 參觀蘇格蘭「雙塔」老酒廠

古老酒廠內有乾坤

早前到英國旅遊，自然安排了不少參觀酒廠的行程，其中之一便包括Strathisla。Strathisla酒廠位於蘇格蘭Keith市只有10多分鐘步程的地方，無論是坐巴士或火車，從Inverness或Aberdeen這北方兩大城市，也不難到達Keith，正適合一些沒有安排自駕、又想見識一下威士忌酒廠的旅客。酒廠取名自附近的River Isla，而一河之隔還有同集團的另一家酒廠Glen Keith。

酒廠外面是古色古香的花園水車與圍柵，以及員工集合用的大鐘和打卡器，加上住所用的古董電話和分佈周圍的其他家具，整棟維多利亞式建築物可謂相當有歷史感。

但只要走進旁邊剛翻新不久的旅客中心，卻是現代感十足，純色的內牆配以黃銅燈光，至於嶄新設計、宛如書櫃般的一面牆上，則放滿了不同的單桶原酒。這裏單是Strathisla的單桶原酒已有近10款，加上其他Speyside地區隱藏的瑰寶原酒，的確令人目不暇給，更不用說整個參觀行程一開始的迷你3D影院部分。整個酒廠體驗可算是把新舊融合得相當好。

迷你3D影院熱身 新舊融合參觀行程

這裏的distillery tour跟其他品牌的大同小異，從麥芽磨碎到發酵，再到蒸餾和陳年等傳統的手工，都可以逐一參觀，但內容卻是更加豐富。大家會穿上員工制服一起到每個生產設施，導賞員亦會特地在每個「打卡位」作提示和幫忙，無一不顯示出他們的貼心；而且即使是最基本的行程，也已經包括了2款限量版作品的試飲。

遊客以原酒設計自家配方

Reserve tasting部分會和其他旅客一起探索酒廠油潤厚實的口感、不同木桶跟威士忌的關係，更特別集中在酒廠的高年份作品；另一個blending class則更有紀念價值，你可以在工作人員的指導下，逐一品嘗4款麥芽原酒及1款穀物原酒，再由你自己設計配方，這種體驗實在相當不錯。根據導賞員所講，不久後他們甚至會加入Strathisla跟Glen Keith的雙廠聯合行程，為大家揭開這隱世酒廠的神秘面紗。

疫情解封不足一年，或許大家還未有空到威士忌廠參觀，但再次翻新的酒廠，和其他剛剛加入市場的品牌，其實都已經蠢蠢欲動。有機會的話，你會打算到訪哪一家酒廠？●

Tony Leung

fb專頁「如果我們的語言是威士忌」版主，專欄作家，一個醉多過醒的酒徒。為了有更多機會嘗試不同佳釀，近年用盡辦法令更多人鍾意威士忌。

文：Tony Leung

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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