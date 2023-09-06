城市四驅完美結合越野基因 英式豪華SUV 行車舒適穩定

香港人對越野路華這個來自英國的越野車品牌不陌生，因為在英治時代它曾是公務車主要供應商，在其車系中的頂級型號Range Rover很早已成為英國王室其中一部御用座駕，因此在香港也吸引了不少車迷，在馬路現身引人注目的程度不輸其他百萬元級豪華車。

整體表現更成熟

2004年，廠方首度推出加入動感元素的Range Rover Sport，以此回應在全球主要汽車市場掀起的SUV熱潮。初代Range Rover Sport雖然擁有跟當時Range Rover相似的外形，但骨子裏是一部升級了內外細節的Discovery（同廠較平民化的車款），縱使如此卻仍然錄得非常理想的銷量，甚至一度成為同廠最受歡迎型號，奠定Range Rover Sport在SUV界的江湖地位。

事隔接近20年，Range Rover Sport推出第3代型號，與之前兩代比較，無論是內外陳設以至行車表現都更趨豪華及成熟，特別是將越野與公路駕駛兩大範疇融合的完整程度，就更加叫車迷拍掌叫好。

越野功能仍強橫

打開第3代Range Rover Sport車門，坐入車廂後最先留意到，就是尺寸跟一部大型平板電腦沒差太多的13.1吋中控台屏幕，利用觸屏操作可以輕鬆進入各大輔助系統及多媒體設備，而且操作界面設計簡潔精美，很容易就能搜索到心目中想進入的系統操作版面。

跟其他同廠成員一樣，豐富而實用的越野行車選項在Range Rover Sport身上也不或缺，只需進入駕駛模式選擇版面，便會發現有多達8種預設項目，當中超過一半都是和越野地段有關。誠然，在香港實在很難用得着全數off-road選項，但購買越野路華出品的四驅車就是想要擁有那一份源自嚴苛路况仍能攀山涉水的解難情懷，因此能夠操作愈多的四驅越野設定，滿足感就肯定愈高，相信沒有車主會嫌多吧？

和大部分車迷一樣，筆者從不擔心Range Rover Sport應付越野地段的能力，但作為一款加入了sport元素的「SUV化」四驅車，過往兩代在公路上或者能夠提供到不俗的加速感，但懸掛系統在應付彎路時的穩定及舒適表現或會令部分人感到有點粗糙，不過這瑕疵來到新一代可說是已得到非常大的改善。駕駛Range Rover Sport在港島東區半山一帶的狹窄城市路段測試，適應力強的氣壓懸掛能夠將高車身車輛在前進時產生的車體擺動壓制至很合理的水平，同時能夠大幅過濾柏油路面上的凹凸不平，乘坐舒適程度已經非常貼近大型豪華房車。

高速轉線 軚感敏捷

當車子駛上高速公路，排氣量達3公升級別的直6引擎，在高效率渦輪增壓器及48V輕混能系統的輔助下，可以發出有如跑車一樣的動力，即使車重達 2385kg，加速表現仍算爽快，眨眼已超過車速上限；在公路上高速轉線時，懸掛反應、軚感亦很實在而敏捷。這時的Range Rover Sport就成為一部能夠提供不低駕駛樂趣的豪華SUV。

根據廠方發布的資料，新一代Range Rover Sport的底盤已經可以銜接不日推出的純電動型號，但作為喜歡越野車的車主，配置引擎的4×4始終較有風味，再加上大幅豪華化的車廂內裝、氣派明顯的外形，以及舒適而不失結實的懸掛設定，這種種優點加起來，就足以令它成為當今市場上其中一部得分甚高的高級SUV，毋須等待純電型號就可以放心買入了。●

Range Rover Sport P400 Dynamic SE規格

車型：5門5座位SUV

引擎：2996c.c.，直6，渦輪增壓+48V輕混能系統

馬力：400ps/5550-6500rpm

扭力：550Nm/2000-5000rpm

傳動：8前速自動波箱（附+/-轉檔功能）

驅動：四輪驅動

極速：242km/h

加速：5.7秒（0-100km/h）

耗油：9.4-10.0L/100km（WLTP模式）

長闊高：4946×2209×1820mm

軸距：2997mm

售價：$1,798,000起

查詢：2821 7147

文：莊達民

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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