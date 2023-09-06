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Watch News：Rolex收購寶齊來

【明報專訊】Rolex一向是備受矚目的腕表品牌，早前投下一枚震撼表壇的消息：品牌宣布收購全球最大腕表經銷商、擁有135年悠久歷史的Bucherer（寶齊來）！香港人對Bucherer的印象都是腕表品牌Carl F. Bucherer，但其實它在瑞士、美國、英國、德國、法國、丹麥和奧地利等地，均有售賣不同腕表的表行業務。

現年87歲的Bucherer董事長Jörg Bucherer是家族第3代經營者，年輕時曾和Rolex創辦人Hans Wilsdorf共事，跟Rolex一直保持良好默契。由於Jörg Bucherer沒有嫡親，所以他選擇把家族事業交給Rolex，讓Bucherer能夠延續下去。Bucherer成為Rolex授權經銷商可追溯到1924年，即雙方合作已接近百年。Bucherer在各國共擁有超過100間表店，其中53間有經銷Rolex，Tudor也有48間，Bucherer亦在不同地區身兼兩個品牌的官方售後服務中心。收購消息傳出後，大家最關心的是會否影響Bucherer跟其他品牌以及Rolex跟其他表行的合作，但Rolex現階段傾向先保留Bucherer集團名稱並讓它繼續獨立經營，而Rolex和其他經銷商的合作也不會有所變動。●

查詢：www.rolex.com

www.bucherer.com

文：張曉冬

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