Watch News：Rolex收購寶齊來

現年87歲的Bucherer董事長Jörg Bucherer是家族第3代經營者，年輕時曾和Rolex創辦人Hans Wilsdorf共事，跟Rolex一直保持良好默契。由於Jörg Bucherer沒有嫡親，所以他選擇把家族事業交給Rolex，讓Bucherer能夠延續下去。Bucherer成為Rolex授權經銷商可追溯到1924年，即雙方合作已接近百年。Bucherer在各國共擁有超過100間表店，其中53間有經銷Rolex，Tudor也有48間，Bucherer亦在不同地區身兼兩個品牌的官方售後服務中心。收購消息傳出後，大家最關心的是會否影響Bucherer跟其他品牌以及Rolex跟其他表行的合作，但Rolex現階段傾向先保留Bucherer集團名稱並讓它繼續獨立經營，而Rolex和其他經銷商的合作也不會有所變動。●

查詢：www.rolex.com

www.bucherer.com

文：張曉冬

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