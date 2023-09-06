Geneva Watch Days新表發放 表盤「黑洞」 陀飛輪飄浮

H. Moser & Cie. 採用超黑塗層

Vantablack是一種被譽為世界上最黑的超黑塗層，由碳納米結構組成，原為天體物理學開發，用於天文望遠鏡，亦常見於軍隊裝備，目的是提高其隱形性能。H. Moser & Cie.巧妙地將紅金和Vantablack結合，推出Endeavour Tourbillon Concept Vantablack陀飛輪概念腕表和Endeavour Centre Seconds Vantablack大三針腕表兩枚新作。當光子照射在Vantablack表盤上時，99.965%的光線會被吸收，由於我們的眼睛需要反射回來的光線才能「看到」東西， Vantablack猶如黑洞一樣令表盤恍如不存在。在陀飛輪款式上，位於6時位置的飛行陀飛輪彷彿飄浮在黑洞的中心。

Greubel Forsey首枚碳纖維作品

碳纖維是腕表界愈來愈常見的新物料，Greubel Forsey也首次用上碳纖維，為Double Balancier Convexe腕表推出縮減至42.5毫米的全新尺寸。Convexe曲面表殼背面的線條貼合手腕的弧度，表盤呈現曲面的立體輪廓，提供更大面積的機芯展示空間。此曲面碳纖維表殼能承受16噸的壓力，為平均表盤受力的8倍，製作相當複雜。機芯內的兩枚擺輪並排放置，並傾斜30度，由恆定球形差速器連接。機芯採用全手工打磨，經鏡面拋光和倒角加工，磨砂拋光表盤搭配帶熒光針尖的曲面指針，兼顧美學與實用。

Bvlgari 霧黑碳遇上玫瑰金

繼鈦金屬、鉑金、玫瑰金、黃金、陶瓷與鉭金屬，和品牌早前公布的綠色大理石Only Watch版Octo Finissimo腕表後，Bvlgari最新的腕表將碳材質和玫瑰金結合。2款加入新材質版本的腕表是Octo Finissimo Automatic超薄自動腕表（2017年世界超薄紀錄）以及Octo Finissimo Perpetual Calendar超薄萬年曆腕表（2021年世界超薄紀錄）。兩款CarbonGold版本腕表搭載小秒針或萬年曆功能，表殼、表鏈與表盤均採用超輕霧黑碳材質製成，配搭玫瑰金色時標元素與表冠。

Corum砂金石飛行陀飛輪

Corum剛推出的Concept Watch概念腕表靈感來自圓形的有機形態，以循環再造的5級鈦金屬製作而成。機芯的焦點是一枚飛行陀飛輪，以3赫茲頻率擺動，具備90小時動力儲備。每個零件均經精心製作與打磨，就似飄浮在底板之上，機芯下方的表盤由砂金石製成作，令人聯想到迷人星空。翻到表背一面，獨特形狀的底蓋視窗，讓陀飛輪、主發條和齒輪系統一覽無遺。概念表表帶由再生紡織材料製作，全新微調系統確保表帶能貼合佩戴者手腕。

Hautlence球體雕塑轉動報時

自2004年創立以來，Hautlence一直以新穎方式展現時間。新表Sphere Series 1兼具建築與雕塑風格，焦點是位於表盤左側的藍色球體，在小型拱狀藍寶石水晶鏡面下非常搶眼。藍色球體鐫刻有12個數字，由兩塊經過藍色PVD處理的拋光鈦金屬殼組成，中間隱藏了4個錐形齒輪。每逢整點時，錐形齒輪會圍繞兩根傾斜21度的交叉軸旋轉，讓球體正上方顯示正確的小時。球體右側為逆跳分鐘顯示，通過鏤空的分鐘盤設計，可觀察齒輪傳動裝置在分針反跳歸零時的運作細節。

Ulysse Nardin Blast自由之輪陀飛輪

近年矽材料經常應用在擒縱零件上，Ulysse Nardin Blast自由之輪陀飛輪矽質細工鑲嵌腕表卻更進一步，將103塊0.3或0.35毫米的藍色矽片巧妙地拼成藝術表盤。品牌亦大膽地在表盤上展示傳動輪系、恆定擺動擒縱裝置陀飛輪、發條盒和7日動力儲存顯示器。這些部件與表盤以隱秘的方式相連，彷彿懸浮於表盤的馬賽克圖案上。腕表配搭的飛行陀飛輪機芯由品牌設計，歷時2年研製。飛行陀飛輪裝置位於6時位置，配備品牌的錨式恆定擺動擒縱裝置，擒縱叉由兩片厚度不足髮絲直徑四分之一的彈簧片固定在中間。彈簧片呈直角固定，兩者會在受壓時彎曲而保持擺動狀態，令平衡擺輪能以恆定速度擺動。●

查詢：Bvlgari 2370 4122 Corum 2770 8803 Greubel Forsey 2110 4410 H. Moser & Cie. 2526 6122 Hautlence 3470 0009 Ulysse Nardin 2957 0000

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com

[Watchout]