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副刊
Happy PaMa 教得樂 第465期

Happy Pa Ma

日式育兒記：日本太太寧有外遇不離婚？

【明報專訊】最近收到一名同事的短訊，告知她將要改名，由以往稱為田中san，現在改為高橋san。她怕我收電郵時誤會是其他人，所以在人事部發電郵前告訴我，好讓我這個外國人了解這個日本的職場文化。

處理大量複雜文件令人沮喪

香港人改名的原因不少與風水命理有關，明星改名也非常普遍，所以我們對改名事宜也不覺得十分陌生；但在日本，改名原因卻不外乎兩個，第一個是結婚，第二個便是離婚，同事改名的原因正正是後者。

本來我們只是普通泛泛之交，最近離婚後她卻變得健談，更說很羨慕我們香港女子不用婚後跟夫姓。我跟她解釋，傳統一代不少女性不是跟夫姓，而是「加」夫姓，但並不是強迫。我有朋友嫁給外國人後也跟夫姓，但所有皆由女生自己決定。同事邊聽邊流露羨慕的目光，覺得日本女性跟香港女性的社會地位真是大不同，就在「離婚」這個層面上已經差別很大。

我身邊也有朋友離婚，我跟她說在香港離婚，只要在律師樓簽名，兩人便可即時各行各路，從此不相往來；但原來在日本離婚，就算雙方簽好了離婚協議書，遞去政府機關後，還有一大堆其他公共機關的法律文件要處理，例如「世帶主變更屆」（世帶主即一家之主，每個家庭一般只有一個世帶主，所以離婚後要跟政府申請變更世帶主）、「住民票異動屆」（住民票是有效的法律文件，公開住民居住關係的文件）、「健康保險更改」、「名字更改」等，非常勞心勞力。同事更說經歷離婚其實已經有點難過，複雜的文書就更令人沮喪。

離婚改姓須通知全公司 為同事添煩道歉

而職業女性要離婚，更比全職主婦困難百倍，因為決定離婚之際，她便要向人事部交代自己將會在什麼時候離婚，然後要向全公司交代已經改回名字，因為這樣「離婚」會為大家造成不便，還要跟大家道歉。同事還說慶幸我們是美國公司，所以大家十分諒解，不覺得離婚是什麼一回事；她另一好友的遭遇就更可憐，因為在傳統日本大公司工作，離婚後被不少男上司單單打打，質疑她做不好妻子本分才會被「休」。同事說因此不少朋友寧願選擇「外遇」，也未必選擇離婚，因為要交代的事情太多。

從來都沒有從「女性社會地位」角度來看離婚，香港人只會覺得一紙婚書，離離合合也是尋常不過；但原來在彼邦，就算想離婚，要考慮的因素也比我們多，除了跟家人、朋友交代，更要向公司、同事逐一解釋，將自己的私事帶回工作，令這件事變得更複雜。想要走出「戀愛墳墓」，也不是簽個字那麼簡單容易。

文：椰菜媽

作者簡介：最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了兩個椰菜B，移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。

www.facebook.com/cabbagepatchkidsinjapan

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第465期]

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