明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第465期

Happy Pa Ma

自在講媽：童心禪

【明報專訊】和我一起學頌鉢的同學，是一個美麗動人又溫柔的全職媽媽，充滿智慧而又親切謙虛。真心希望有她三成功力，她卻笑言，自己只是跟隨家中兩位大師學禪：兩個精靈反斗的孩子！她解釋因為每天小朋友都給予她「修行機會」，日子有功，情緒智商大大提升，感恩嚴師的督促而修成正果！

每次回想跟她的對話都哭笑不得，因為我家都有兩位嚴厲的禪師，跟他們學童心禪也極具挑戰！他們給予我的禪偈俯拾皆是，以下分享幾個讓大家也反思一下：

1.觀樹根

我望着高大的榕樹，視線向上延伸，驚歎它高聳入雲的氣概。回過頭卻發現兩個孩子蹲在地上，認真觀察氣根如何深入泥土。大禪師告誡：樹有多高，根就更深。

為母反思：當然我們要訂立目標，向前發展，有時候也會為孩子定下成功指標；不過，有時會忘記打好根基，揠苗助長，小朋友的價值觀也會被扭曲，遇上人生風浪的時候，因為根基不夠就會一蹶不振。根基牽涉成長的土壤，有沒有足夠的愛與支持？

2.觀砌積木

大小禪師都喜歡砌積木，有時候爸爸也會一起認真跟着說明書砌。不過再精美的結構，翌日下班回家都會煙消雲散，因為孩子喜歡推倒重來。老公感到失望甚至氣憤，但大師冷靜表示，砌積木的樂趣，在於砌的過程，不拆件又如何再次享受砌的樂趣？

為母反思：經常掛在嘴邊勸小朋友不要計較得失，但其實最易忽略過程的就是成年人，慚愧慚愧。

3.觀聲音

城市罅隙之間的遊樂場，左邊有巴士經過的噪音，右邊是樓宇維修的聒耳。天時暑熱陪孩子玩到流汗，感到格外煩躁。問他們難道不覺得環境惡劣，嘈吵生厭？小禪師指指腳下草地傻笑，大禪師補充：我只聽到草草摩擦的聲音。語畢，兩個繼續開心踢草地。

為母反思：究竟是心隨境轉，還是該境隨心轉？寬心時，連五感也會改變，在同一個當下，小朋友享受的是親子時光，我們又有沒有全心投入，享受純粹的臨在？

近10年流行靜觀正念，筆者認為廣泛推廣還是利多於弊，覺知、覺察的生活就如禪修，提升精神層面的健康，亦都可以改善親子關係；不過，要認真思考究竟我們有沒有應用正念於日常生活之中，像我們的小朋友禪師，簡單自在過日子。

文：彭梓雅

作者簡介：前懲教主任，放棄鐵飯碗轉型全職主婦，兼職實習社工督導/繪本伴讀導師/家庭輔導員。興趣廣泛，不務正業。最大成就是生了一個「雞蛋仔」，置了一頭家。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第465期]

相關字詞﹕親子筆陣 名人KOL 正念 靜觀 禪修 彭梓雅 自在港媽

上 / 下一篇新聞