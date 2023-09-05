每次回想跟她的對話都哭笑不得，因為我家都有兩位嚴厲的禪師，跟他們學童心禪也極具挑戰！他們給予我的禪偈俯拾皆是，以下分享幾個讓大家也反思一下：

1.觀樹根

我望着高大的榕樹，視線向上延伸，驚歎它高聳入雲的氣概。回過頭卻發現兩個孩子蹲在地上，認真觀察氣根如何深入泥土。大禪師告誡：樹有多高，根就更深。

為母反思：當然我們要訂立目標，向前發展，有時候也會為孩子定下成功指標；不過，有時會忘記打好根基，揠苗助長，小朋友的價值觀也會被扭曲，遇上人生風浪的時候，因為根基不夠就會一蹶不振。根基牽涉成長的土壤，有沒有足夠的愛與支持？

2.觀砌積木

大小禪師都喜歡砌積木，有時候爸爸也會一起認真跟着說明書砌。不過再精美的結構，翌日下班回家都會煙消雲散，因為孩子喜歡推倒重來。老公感到失望甚至氣憤，但大師冷靜表示，砌積木的樂趣，在於砌的過程，不拆件又如何再次享受砌的樂趣？

為母反思：經常掛在嘴邊勸小朋友不要計較得失，但其實最易忽略過程的就是成年人，慚愧慚愧。

3.觀聲音

城市罅隙之間的遊樂場，左邊有巴士經過的噪音，右邊是樓宇維修的聒耳。天時暑熱陪孩子玩到流汗，感到格外煩躁。問他們難道不覺得環境惡劣，嘈吵生厭？小禪師指指腳下草地傻笑，大禪師補充：我只聽到草草摩擦的聲音。語畢，兩個繼續開心踢草地。

為母反思：究竟是心隨境轉，還是該境隨心轉？寬心時，連五感也會改變，在同一個當下，小朋友享受的是親子時光，我們又有沒有全心投入，享受純粹的臨在？

近10年流行靜觀正念，筆者認為廣泛推廣還是利多於弊，覺知、覺察的生活就如禪修，提升精神層面的健康，亦都可以改善親子關係；不過，要認真思考究竟我們有沒有應用正念於日常生活之中，像我們的小朋友禪師，簡單自在過日子。

文：彭梓雅

作者簡介：前懲教主任，放棄鐵飯碗轉型全職主婦，兼職實習社工督導/繪本伴讀導師/家庭輔導員。興趣廣泛，不務正業。最大成就是生了一個「雞蛋仔」，置了一頭家。

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[Happy PaMa 教得樂 第465期]