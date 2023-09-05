客座隨筆：如何成為超人Dad Dad

做家務管接送 支援子女解決困難

以我家為例，太太的工作時間比我長，而我只擔任兼職，其他大部分日子都留在家中，成為一名「超人Dad Dad」，照顧兩個孩子（分別是4歲女兒Hayley及2歲兒子Hanson），由日常三餐，到協助他們獨立自理，都需要一手包辦。平日工作，除了替孩子洗澡、換尿片、做家務、清潔、洗衫洗碗、買餸煮飯、為太太預備午膳餐盒外，我還需要帶孩子上興趣班、說故事、到公園玩等。

回想起兒時的自己，不懂洗衫、買餸煮飯，很多事也由我媽媽處理。但是，沒有人一出生什麼都懂，我們的成長，就是要學習去做好每一個角色，學習如何成為一個稱職的兒子、稱職的男朋友、稱職的丈夫、稱職的爸爸，慢慢大家便會成為一個「超人Dad Dad」，成為一個有百般武藝的稱職家長。

當我們作為「爸爸」能夠更投入家庭，主動參與照顧，積極發揮父職，與太太好好分工合作，我們的孩子也會成長得更健康快樂，親子關係亦會更緊密。作為「爸爸」，我們在家庭中發揮的功能，除了可以供養孩子之外，亦可以成為孩子的引領者，作為孩子的榜樣，在孩子的成長歷程中關心他們，與他們同行。除了承擔着對孩子的養育，我們平日亦可以與孩子好好溝通，支援孩子解決困難，鼓勵孩子勇於嘗試，接受每一個生命中的挑戰，教導他們成為一個善良、有承擔、有自信的人。

父參與度高 助孩子建立親密婚姻

不得不提及，「爸爸」在家庭中的參與、與孩子的關係，絕對會對他們成年後建立親密關係帶來深遠的影響。如果孩子能夠從父親身上獲取支援，那麼在成年後，能夠進入親密婚姻的可能亦會大大提高。父親是孩子生命中的第一個男性形象，我們的形象會給自己的兒女樹立起榜樣，他們長大後對待另一半的方式，也會是孩子學習的範本。

但願每一個「超人Dad Dad」，也能夠陪伴孩子同行，讓我們的兒女長大後，更加相信自己是一個值得被愛的人。

文：陳顯庭（Rio Chan）

作者簡介：註冊社工、註冊教師，育有兩名兒女，於NGO工作十多年，大部分時間服務SEN兒童及其家庭，是一個努力追尋夢想的爸爸及繪本作家，曾出版兩本繪本著作——《走進森林的刺寶寶》及《我是閃電蛙》。

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[Happy PaMa 教得樂 第465期]