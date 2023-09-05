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副刊
Happy PaMa 教得樂 第465期

Happy Pa Ma

A苗園圃：到外地才叫旅行嗎？

【明報專訊】弟弟小強聽完同學A分享與家人到澳門水上樂園主題酒店度假，再聽到同學B一家到日本旅行後，本來滿足於留港活動的他，思想上突然來了個大轉變。「媽媽，為何暑假我就留在香港？怎麼去外地旅行就沒我的份？我要好像同學A那樣，也要去澳門的水上樂園啊！媽媽你快安排……」小強以控訴的口脗，連珠炮發地說出心裏要求。

今年暑假我家有特別安排，先是幫助哥哥小明疫後「脫宅」，幾經辛苦順利說服他參加英國遊學團；爸爸也有衝出亞洲之心，待小明遊學完畢，計劃兩父子歐遊。而我因為工作關係留港，就為小強安排一些溫習課及暑期籃球班，並計劃兩母子一起做些新鮮事。

走進百年藍屋 登上老漁船「鴨靈號」

小強11歲了，我覺得是時候加深他對自己居住城市的認識，於是我報名到灣仔參加藍屋建築群的導賞團。藍屋是一座有100多歲的唐樓，現已被列為香港一級歷史建築。導賞中小強了解到香港開埠時期一般貧苦大眾生活的艱難景况：多個家庭同處一室、一家四五口生活於狹小板間牀上，還不時飽受被木蝨咬的苦……他同時認識保育和活化建築物的意義，知道藍屋有獨特的「留屋留人」活化形式。參觀過後，我相信他會更懂珍惜自己所擁有的一切。

「滑手機」看短片現在不止是成年人的專利，隨着擁有手機的年齡下降，孩子被短片佔據的時間也增多。一天晚上我刻意找套「有營養」的電視劇來觀賞，最後我們達成共識，一起追看《李小龍傳奇》。向來不懂功夫意義，對一代名人李小龍也缺乏認識，看這套電視劇，小強不僅欣賞起中國功夫來，還學習了李小龍做事認真、尋求突破的堅毅精神。我們更找了他當年在荷李活發展電影事業時的訪問片段來看，小強異常專心地聆聽他的英語對答，李小龍影響力當真歷久不衰，想不到小強想提升英語水平的心志也被他帶動起來呢！我們也登上了本港年紀最大的一艘傳統漁船──即近70歲的「鴨靈號」，參與維港晚間遊，來一趟香港海岸線的文化體驗遊。我們帶着旅客的輕鬆心情，一起欣賞璀璨夜景，細心觀看完整版「幻彩詠香江」。小強要我在閃爍燈飾前，拍下他船上擺出眺望遠方的酷神態；享受涼涼的海風，飲用船上派發的冰冷飲品時，他不禁說了聲：「很爽！」

學旋轉畫驚喜又開心

從小「郁身郁勢」沒法停下來，近年喜歡創作漫畫和小說的小強，每逢周末會上恒常畫班，這個暑假我就帶他去嘗試旋轉畫工作坊。來到另一活化空間──中環街市的一間畫室，我們先跟畫師學習幾招：彩色阻隔、雨滴和圓環等……兩母子隨即開始藝術創作，小強最愛唧出不同顏料，更愛腳踏控制旋轉中的畫布。我們不時有錯漏，例如忘記用工具把顏料撥開；亦不斷有驚喜場面，一會兒我們轉出一朵艷麗的花兒，一不留神小強又多手，不正確地用手指抹去畫上污點，他後來將之演繹為一條全新的銀河系，補救尚算成功。最後創作出一幅皆大歡喜的作品，他邊跳「開心舞」邊說要再來做旋轉畫！

到外地才叫旅行嗎？我覺得不一定。我們的城市有很多美麗地方，家長可以去發掘，有很多新鮮事等家長帶孩子去參與。在香港，我們也可以好好地當個旅客！

文：莊兒

作者簡介：白天與少年為伍，同哭同笑同青春，一起並肩闖蕩；夜裏夾在ASD大兒和ADHD小兒之間，生命中途掏空自己，重新學習「溝通」。為扶苗兒成長，園圃中默默耕耘，力尋妙方實踐。

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[Happy PaMa 教得樂 第465期]

相關字詞﹕親子筆陣 莊兒 A苗園圃

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