讀書時節：孩子的人氣王秘笈

勇敢表達己見 冷靜化解衝突

女兒調皮地給我介紹，煞有介事地說：「這是人氣王秘笈啊！」我看，也是沒說錯的，不過正式點來說，這本書的內容是告訴小讀者怎麼好好和別人溝通，作者是法國童書作家芳索瓦茲．布雪。作者本人也就是書中常常出現的「F姐姐」，她現身在書中，說明溝通是什麼，也說明好好說話的好處；給各位展示怎麼好好說話，也告訴大家如何好好聆聽；給害羞小孩寫了壯膽建議，給衝動小孩寫了用腦提醒……她告訴孩子，討論時要勇敢地表達己見，吵架了要冷靜地化解衝突，她指出說話要誠實，對親近的人更應該真情流露。書中有隻呆頭呆腦喜歡吐舌頭的斑馬，專門演繹各種反面教材，形象惹笑又怪誕，誇張又卡通，小讀者能輕易了解「溝通力」，如何運用肢體語言、聲音語調，甚至幽默感，步步到位——從儀容到態度。

看着這本有意思的小書，我突然好奇：此書的小主人也想要成為人氣王嗎？當然，我也認為良好的人際關係應該是孩子們希望得到的。我回想起，暑假期間，帶女兒參加夏令營。營前，她非常興奮，當我問到她最期待什麼，本來我還以為，她一向喜歡觀察蟲子，該會告訴我：我想在山裏看到一些未見過的昆蟲！我也以為，一向貪玩的她，還會告訴我：我想玩很多新奇的遊戲！孩子點點頭說也是的，接着又搖搖頭：「也不是的……其實，我最想認識來自不同地方的朋友啊！」這倒是很合理，小朋友一起玩耍，一塊生活，還是玩伴最重要。

良好溝通 從尊重坦誠出發

可見，對友愛的殷殷期盼，該是每個孩子與生俱來的。相反，關係到人際關係好壞的溝通能力，卻是需要學習和磨練的。21世紀的小孩多是腦筋活絡、伶牙俐齒，不過，能講話，甚至愛講話，不代表會溝通，尤其前些年經歷停課、網課，校園生活的欠缺，延誤了很多小朋友的群性發展。溝通能力是為人處事的必備工具，也是人際關係那份無形考量表中的重要項目，直接間接影響一個人各方面的發展、性情之養成，還有情緒健康，實在夠讓父母師長擔心。

雖然溝通能力很重要，不會和人溝通交流，生活中容易碰釘子。但本書的開篇就提示了我們，學會這種必備的能力其實沒有想像中困難，「就算你的表達能力很普通，還是可以學習成為受歡迎的人」。好好說話，說到底，並不是學習大堆炫麗的措辭去恭維和討好別人，卻是回到根本，是對品德的要求：良好的溝通不外乎是從尊重和坦誠出發。這本小書的書名是《好好說話，到哪都是人氣王》，作為小朋友心目中的「人氣王育成指南」，書中的確有很多實用的小秘技，都是開口前再三思考的叮嚀，足夠小孩子用了，也在提醒久經世故的大人們：別忘了，體貼真誠，實在是經營人際關係的不二法門啊！

文：倫雅文（資深學校圖書館主任）

作者簡介：手捧一本書，是幸福的。兩位學校圖書館主任——程志森和倫雅文，想分享閱讀的快樂，聊大小朋友的書，聊讀書的邊邊角角……打開一本書的那一刻，就是讀書的好時節。

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[Happy PaMa 教得樂 第465期]