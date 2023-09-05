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Happy PaMa 教得樂 第465期

Happy Pa Ma

看得起遊戲：泵房上蓋變身公共遊樂空間

【明報專訊】茶果嶺海濱公園近日在新聞媒體、社交平台火紅，除躍升為親子閒暇遊樂的朝聖之地，更獲得觀塘區的街坊連聲讚好！這個公園究竟因何緣由，贏來各方的認同和欣賞呢？

公園是觀塘污水泵房的優化工程項目，渠務署除興建泵房外，更將泵房上蓋打造成園景平台，供市民遊玩休憩，實踐一地多用。這個看似與遊樂場風馬牛不相及的政府部門，因而委託了智樂成為園景平台的遊樂環境顧問，工作計有概念構思及設計策劃、遊樂空間審視、社區/兒童參與、好玩空間設計、共融遊樂設計檢視等。

「好玩自然」為主題

園景平台的主題源自渠務署2019年7月舉行的公眾參與活動，街坊認為互動嬉水區和草坪最為吸引。在這個基礎上，我們提出以「好玩自然」作為設計主題，也正好對應電子屏幕氾濫的大時代，小朋友應該多出外走走，與大自然玩遊戲。

連串工作中，不可不提的是研究區內情况和探討用家需要。我們審視了觀塘區的遊樂空間，涵蓋房屋署、私人物業、康樂及文化事務署管理的各個遊樂場，務求理解遊樂設施的整體供應及缺失現狀，作為設計中遊樂體驗種類的基本參考，同時回應區內幼兒的遊樂需要。

「好玩自然」遊樂地景的設計初稿出爐後，我們邀請一群家長表達意見。這批非一般大人是受過培訓和知識洗禮，了解兒童遊戲，願意為孩子實現夢想的家長——「遊樂空間夢想實踐家」提出不少由衷想法和貼心建議，例如幼兒最愛爬行，孩子喜歡出其不意地玩水等。公眾參與環節的對象也延伸至區議員、特殊需要教育工作者、社福組織的社工和治療師、觀塘區居民等。接觸不同持份者有助加強溝通，拓展各方對「好玩自然」的想像。

提供60組遊樂設施

觀塘泵房上蓋建造的園景平台，連同毗鄰的海濱空間，組成的茶果嶺海濱公園已經開放使用；當中1.1公頃的園景平台把自然元素與遊樂空間完美融合，共分為5個遊戲區，各區又細分為小區共15個，提供60組遊樂設施，創造多達200種遊樂體驗，帶領小朋友在城市中接觸自然，與五大自然元素，即陽光、天空、空氣、大地及水，拉近距離玩遊戲。其中更特設針對區內幼兒遊樂需要的幼兒天地。

溫馨提示，在酷熱天氣下，可考慮下午4時後前來，既可避開日間的暴曬時段，享受午後的宜人環境，更可讓孩子相對舒適地跑跳追逐，減低暑熱對遊玩的影響。

文：袁漢昌（智樂兒童遊樂協會遊樂環境總監）

作者簡介：智樂兒童遊樂協會成立於1987年，多年來肩負起推動兒童遊戲的使命，期望建立一個尊重、保護、實踐遊戲權利的社會，讓孩子樂享童年。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第465期]

相關字詞﹕茶果嶺海濱公園 親子筆陣 袁漢昌 看得起遊戲

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