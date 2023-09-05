感講你知：「同理」開展新學年

建立關係，先要展開對話，但不少教師和家長在這個起點已經卡關，你曾否吶喊：到底如何才能讓學生跟我們分享？教師和家長的身分總帶着一定的權威，因此要讓學生有安全感分享，成年人以開放的態度聆聽和回應是極重要的，分享我的兩個心得給大家：

1.嘗試帶着好奇心與學生對話

例如：「開學見到你精力充沛，可以分享下暑假有咩經歷嗎？」

2.避免以上年的經驗/角度判斷學生

例如：「你上年成日同同學鬧交，今次係咪又係你挑起衝突？」

「上年呢個學生已經成日遲到，今日又缺席，一定係賴牀！」

預防勝於治療 共建同理心校園文化

復常後首個悠長暑假過去了，要再適應校園生活，教師和校長都可能會感到有些緊張，更遑論學生。最近港大一項學生精神健康問題的調查，發現三成受訪學生在疫情期間精神健康變差，教育局亦在開學前夕發函給全港學校的校長，促請學校加強推廣學生精神健康，及早幫助學生紓緩壓力及負面情緒。

香港佛教聯合會（佛聯會）也十分認同「預防勝於治療」，早在2021年，我們屬下的佛教慈敬學校就與社交情意教育機構「JUST FEEL感講」合作，參與「感講夥伴學校計劃」，此計劃亦獲收錄在教育局「校園．好精神」教師專業網絡電子通訊中的學生精神健康推廣資源。為期3年的計劃是採用全校參與模式，透過學生課程、教師及家長培訓、校園佈置，在學生、教師及家長三方面推廣「社交情意教育（又稱社交情緒教育）」和「善意溝通」。前者是關於如何促進學生身心靈及社交健康的學習框架，讓學生能夠認識和掌握自己的情緒、有效地解決問題，並與他人建立積極的人際關係；後者則是透過步驟明確、簡單易明的溝通心法，讓大家互相表達及理解彼此的感受和需要，促進關係。2022年，在葉氏家族慈善基金的資助下，佛聯會更與「JUST FEEL感講」合作開展為期5年的「感講夥伴辦學團體計劃」，推動屬下7所小學一同參與計劃，期望帶來系統性影響。

在這個學年的開首，佛聯會屬下的小學都「開學不上課」，在夥伴機構「JUST FEEL感講」的支援下，我們繼續舉辦一系列的開學適應班級經營活動予學生，包括使用「感受之輪」工具彼此分享開學的感受，希望在學期初建立具安全感和同理心的校園文化，長遠提升學生的身心靈健康。

新學年，祝願學校所有持份者都能「先處理心情，再處理事情」，家校齊心協同專業機構夥伴，同心同德為學生的身心靈健康努力奮進！

文：莊聖謙（「感講夥伴辦學團體計劃」合作夥伴 香港佛教聯合會學務顧問）

作者簡介：註冊非牟利機構「JUST FEEL感講」的願景，是轉化學校和家庭的溝通文化，透過支援教育工作者和家長，攜手共創同理心校園和家庭文化，提升孩子的身心靈健康。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第465期]