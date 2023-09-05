親子筆陣．窗邊的小荳荳：小荳荳的兩難抉擇（下）

整晚輾轉反側睡不着，友情和難得的機會該如何選？想到升中後各散東西，小荳荳心想：如果我放棄朋友，最後試鏡選上了，同學一定會覺得我不重視他們。畢業只有一次，但選角也許日後還有很多機會。况且，當主角壓力也大，選不上主角，當個配角也不錯啊！但是，什麼時候才能再遇到這麼有挑戰，又適合自己的角色？雖然出席試鏡不一定能選上，但不出席就是自己放棄了，會不會將來後悔呢？想來想去，還是下不了決定。一夜無眠，轉眼就天亮了。

回到學校，小荳荳見到同學們，眼眶便紅了，接着眼淚像決堤般滾滾而下。這些眼淚似乎提示着小荳荳友情的可貴。小荳荳抹乾眼淚，跟老師說：「我今天不參與試鏡了。因為做主角壓力很大，我做個配角好了。」我收到教師的信息，心裏想了想：這實在不像小荳荳應該會有的想法，從小到大，她都積極參與每次的選角和演出，也演得特別好。除了在校內，在校外也一樣積極參與。很難相信一個熱愛演出的學生，會因為做主角壓力大，而放棄這個難得的演出機會。

想想兩全其美的方法 勿輕易放棄

知道小荳荳已隨校車出發，我打了個電話給負責的教師，找小荳荳聊了幾句。「你是真的因為當主角壓力大，所以放棄？還是因為想跟同學一起去海洋公園，擔心同學失望，也怕同學認為自己不重視他們？你一直這麼努力，很難相信你會怕難而放棄呢！」小荳荳回答我說：「我是感到做主角壓力大，但其實也很想跟同學一起去海洋公園。」「真的是這樣嗎？如果我說，不用參加第二次試鏡，選中了你的話，你會演嗎？」小荳荳幾乎是零延誤地立刻回應我說：「那我一定演。」我說：「那就是說明，其實壓力不是你放棄的原因，而是你不想錯過與同學最後共聚的時光。你有沒有想過兩全其美的方法？對於自己一直追求的事情，怎麼可以這麼快放棄？」「兩全其美的方法？有嗎？」「你會否向學校申請，從海洋公園回來後再試鏡？如果你很想做好一件事情，要有決心，要堅持，要想出不同的方法去解決問題啊！」「好啊，如果可以的話，我想申請！」「你自己再想清楚，這是不是你想要的東西，才再跟我說吧！不要因為我這樣對你說，你在壓力下做出這樣的決定！」小荳荳幾乎沒有再想，第一時間說：「我是真的想試鏡，我想向學校提出這個申請。」「那好，這是人生中很重要的一課，面對自己非常重視的事情出現兩難情况，不要輕易放棄任何一件事，要想想能兩全其美的方法，不斷堅持。難得的機會一定是靠自己的努力去爭取的！」「明白了，謝謝校長！」

當天下午回校，小荳荳的演出非常出色。導演也說，一個演員除了演戲技巧了得，更重要是積極的態度，以及謙虛聽意見的心。小荳荳都做到了！

文：徐區懿華（福建中學附屬學校校長）

作者簡介：童年就像暢銷書《窗邊的小荳荳》作者一樣頑皮，惜終生未遇上啟蒙的小林校長，唯冀盼成為學生的小林校長。

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[Happy PaMa 教得樂 第465期]