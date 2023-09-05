明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第465期

Happy Pa Ma

好去處：親子餐廳又玩又食 變身韓服小公主

【明報專訊】親子餐廳最吸引小豆丁和家長的地方，當然是有得食有得玩！以下介紹的親子餐廳，不止有造型精美的兒童餐和波波池遊戲區，更加有小朋友烘焙工作坊和免費韓服體驗，一次過滿足小朋友多個願望，讓大小朋友都喜出望外！

文：顏燕雯

小模特兒：心弦、舒然

荃灣D.PARK的「炑八韓烤親子餐廳」以韓式燒烤家庭樂為主題，5000呎面積包括用餐區、遊戲區及親子烘焙工作室。食物方面，除了韓式燒烤，兒童餐均有精緻的造型來吸引小朋友，例如可愛貓咪飯、企鵝飯糰、韓國公主造型蛋包飯等，非常可愛！此外更提供6個月至1歲寶寶專屬粥糊餐，對爸媽來說十分方便。

韓式餐廳怎少得韓服體驗呢！這裏免費提供男、女小朋友尺碼的韓服，而且備有頭飾，讓小公主小王子穿上傳統服飾拍照，以及到遊戲區玩耍。遊戲區亦有多種不同玩意，包括滑梯和波波池、化妝桌、迷你廚房和超市、大型積木等，應有盡有，是小朋友放電的好地方。

至於「親子烘焙工作室」則是荃灣店獨有，提供親子/兒童烘焙班，在專人教導下，小朋友可嘗試製作各種可愛造型的鹹、甜美食，而且不少作品款式非常趣致可愛，例如西瓜造型的麵包、獅子造型pizza等，款式亦會定期轉換。適逢中秋節快到，工作室9月份推出中秋月球燈蛋糕及中秋造型月餅工作坊，中秋造型月餅分別有朱古力及奶黃口味，小朋友可以自由選擇口味及造型配搭；中秋月球燈蛋糕則適合親子製作，小朋友可參與由搓麵粉到烤焗蛋糕的整個烘焙過程，做完蛋糕再到餐廳吃飯，一舉兩得。

■INFO

炑八韓烤親子餐廳

營業時間：上午11:30至晚上10:30

地址：荃灣青山公路荃灣段398號D.PARK1樓1009B號舖

查詢：2618 2289

烘焙工作坊預約：填妥網上報名表格

https://shorturl.at/dxLM1）或到分店親自報名

[Happy PaMa 教得樂 第465期]

相關字詞﹕烘焙班 韓服 烘焙工作坊 好去處 親子餐廳

上 / 下一篇新聞