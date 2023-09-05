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Happy PaMa 教得樂 第465期

Happy Pa Ma

採訪手記：入名校不是一切

【明報專訊】時光飛逝，眨吓眼暑假便結束，莘莘學子又回歸校園了。每年9月，不單止小朋友心情緊張，一班有子女明年升小的家長相信亦會忐忑不安，皆因今個月就要遞交「自行分配學位」申請表了！

開學忙升學部署 9月交小一自行表

小一入學統籌辦法設有兩個階段，首階段是「自行分配學位」，申請人不受校網限制，可向全港任何一間官立或資助小學直接遞交申請表，而學校則按「計分辦法準則」取錄學生。學生若能在此階段「一擊即中」獲取錄的話，便毋須進入下階段、非常折騰的「統一派位」（俗稱大抽獎）。因此，不少家長都費煞思量，尤其子女只手持15分或以下的，就需要更多策略考慮，真教人如坐針氈。

經歷過的家長，大抵會明白這班新手爸媽煩惱什麼，但或許不少過來人現在回頭望，又會覺得這場升小遊戲其實沒有什麼大不了。尤其近年每間學校都有不少插班位，小一派不到，說不定小二可轉校插班呢！而就算孩子最終也未能躋身傳統名校或地區名校，真的很大件事嗎？

在工作上，記者經常有機會接觸校長、教師，逐漸發現在他們當中，原來不少都並非名校出身。像今期封面介紹的聖公會聖米迦勒小學（下稱炮米）校長陳裕均，他都是基層子弟，念一間沒有名氣的屋邨小學。「其實我小時候讀書成績也只是中規中矩，有些科目，例如數學科，都不太叻啊！」但故事的結局，就是只要肯發憤，哪怕讀的是「寶校」，最終一樣可踏上青雲路。

陳裕均又說，正因為自己小時候讀書並非一帆風順，更切身感受到學生在學習上的困難，促使他一直致力改善教學。像他兩年前來到炮米履新，便帶領學校改革課堂，把學科與生活結合，讓孩子學得更有趣、更容易，成效更是立竿見影。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第465期]

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