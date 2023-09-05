學校巡禮：「炮米」校園變身法庭武館 活用科技 帶學生上天下海遊古國

文︰沈雅詩

覆蓋東區一帶的14校網，共有11間資助小學，除滬江小學，間間都超過50年歷史，其中位於北角炮台山道的聖公會聖米迦勒小學（下稱炮米）更加是百年老校，創校至今有104年。在2021年履新的校長陳裕均，一直努力「守業」，剛公布的中一派位結果，他不負所望，不少畢業生獲派張祝珊英文中學、港島民生書院等一線英中，算是鬆一口氣，「在呈分試前，學校也額外在周末，替五、六年級學生補課和溫習，對於出來的升中結果，我們都很滿意」。

辦校園法庭模擬審訊

陳裕均要「守」的，除了是學生成績，更重要的，是學校的核心價值。「一如聖公會屬下所有學校，我們都是以『非以役人，乃役於人』作校訓，因此，教導小朋友通過學習，運用知識去服務他人、社會和世界，是我需要秉承的方針；此外，『米迦勒』是《聖經》中的天使長，他象徵着慈悲，也代表着正義，我們都希望小朋友能學效他，做一個善良和持守正義的人。」

為延續「米迦勒」耿直不阿的精神，炮米在上學年便透過善導會的計劃，在五、六年級展開了一系列有關法治及預防犯罪的大型司法教育活動，更在校園搭建法庭場景，藉着一場模擬審訊，讓學生代入法庭內不同角色，包括控、辯雙方律師、被告、證人、陪審團等，增強學生對本港刑事司法制度的認識，並從不同角度反思公義。

「透過參觀法院、機構提供的法律訓練，學生都學到很多法律知識。而終極的模擬法庭，代表控、辯雙方的兩組同學，更要為案件鬥智鬥力。有家長告訴我，未曾見過女兒如此認真去蒐集資料。這場『審訊』，其實對提升學生的分析、思辨，以至聽、說、讀、寫等能力，都有很大的幫助。」陳裕均說。

打詠春學歷史 創作木人樁

作為一間歷史悠久的學校，炮米也十分重視文化傳承。上學年，校方便曾小試牛刀，在課外活動引入詠春拳術，本學年，更納入高年級課程，並在體育科、中文科和視藝科作跨學科學習，一起弘揚國粹。陳裕均透露，體育科將抽出4至5節課時，請詠春師父親身到校教授學生基本功；中文科則主力講解詠春的文化歷史，以及透過葉問，研習人物傳記；視藝科則讓學生發揮創意，創作和設計不同樣式的木人樁。

「詠春在香港已經發展了一段頗長時間，我們都希望能把它傳承下去，並藉着中華武術，讓學生學習尊師重道的傳統美德。」他又謂，詠春對孩子的左右腦發展，亦有裨益，「詠春不少招式、動作，其實都需要左手和右手靈活去配合，例如『黐手』練習，可以訓練小朋友的手腦協調，令腦筋更靈活」。

特別的是，今次以詠春為題的跨學科學習，其實糅合了創新科技。炮米引入由創新及科技基金資助、香港樹仁大學研發的「虛擬詠春學習系統」（下稱AI詠春），使學生能隨時隨地練習套路。陳裕均解釋：「始終師父不能夠24小時在學生身邊授課，但功夫卻是需要不斷練習，才會有進步的。這樣，這個AI詠春系統便扮演重要的角色，同學只需要把它下載，透過AI追蹤及分析動作，在課餘時自行練習，再結合師父的實體教學，成效便相得益彰。」

VR古文明之旅 漫步太空

說到運用創新科技配合學習活動，炮米近年作出很多新嘗試。如較早前，學校便透過虛擬實境（VR）和擴增實境（AR）技術，率領五、六年級學生「暢遊」古埃及和展開中國古文明之旅，前者結合英文科和常識科，後者則是中文科和常識科跨科合作，讓學習不再受時空與地域疆界所限，也大大提升學習趣味。「就算是遊學團，始終受人數所限，而且有些地方，也很難帶小朋友去參觀，但科技就可以突破這些困難。舉例，我們用VR帶學生登上黃鶴樓，沿途便可講解中國歷史知識，以及教授相關的詩辭歌賦，當孩子體驗到古詩的意境，學習便變得更具體。」他續稱，今學年擬舉辦「太空旅行團」，同樣運用VR技術，帶學生漫步太空，並結合常識科和英文科，讓高年級學生有機會接觸物理知識和學習相關的英語詞彙。

除強調學習要生動有趣，這位諗頭多多的校長，也主張「生活即教育」的教學觀念，「我讀小學時，在數學堂學會計算速率，但學來有什麼用呢？直至長大成人，我需要駕車，才明白掌握速率的重要。於是我常常想，在教學上，有沒有一些生活元素可與學習課題掛鈎，能令小朋友覺得，學習那些東西是有用的，能學以致用」。

學水耕種植 親親海洋生物

就着上述理念，炮米按年級，以「海」、「陸」、「空」實踐出來。例如在小一、二常識科有關植物的課題，加插了「水耕種植」的學習活動，學生會利用課室配置的水耕機，分組合作種植羅馬生菜、車厘茄，從「動手做」去學習植物的生長要素，有收成後，便一起分享成果；三、四年級常識科部分單元，則加入校本海洋課程，透過校園內的水母缸及觸摸池，讓學生學習不同海洋生物的構造、演化、餵飼、繁殖、保育等知識，並了解生物多樣性。不過，說到最有趣的，一定是在五、六年級推行，由數學科與常識科結合的航空課程！

傳統數學堂，學生都是安坐課室，計算一道又一道的數學題，算對就成了。但炮米卻一反傳統，把部分課題融入航空課程，學生走進「航空STEM實驗室」，通過模擬駕駛飛機，學習數學概念。「孩子要成功操控飛機，飛往目的地，要掌握速率計算、方位、角度、單位轉換、國際報時制等知識，如此，數學便不再是一堆數字，而是和我們的生活息息相關」。此外，學生亦能在這個課程，涉獵常識科關於天氣、氣流、氣壓、地圖，以及不同國家位置等內容。

陳裕均續說，不是要培育每個學生都成為飛機師，只是想藉此擴闊他們的視野，鼓勵孩子要有目標、有理想，「我希望我的學生，將來都能夠為自己、為社會創造一個新的價值，通過他們的學識，使這個世界能夠變得更美好」。

■INFO

聖公會聖米迦勒小學

類別︰資助男女校

宗教︰基督教

校網︰14

班數︰24

地址︰北角炮台山道23號

電話︰2570 9473

網址︰www.skhsms.edu.hk

[Happy PaMa 教得樂 第465期]