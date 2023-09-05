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虛擬新世界：元宇宙與人工智能 強強聯手

【明報專訊】鄒：鄒健宏 蔡：蔡永中

蔡：鄒sir，有人覺得元宇宙已經過時，人工智能現在才是主流，你有什麼意見？

鄒：這樣說未免太草率和武斷。其實，元宇宙和人工智能可以相輔相成，甚至一起打造全新商業模式。

蔡：沒錯，元宇宙的發展步伐一直沒有停下來，據我所知，不論大公司還是初創企業都在向虛擬世界大展拳腳，連傳統的銀行業也加入。

鄒：對啊，像香港匯豐銀行和德意志銀行（Deutsche Bank）都開始在元宇宙舉辦活動，甚至在虛擬世界中提供銀行服務。據報德意志銀行會在3D虛擬實境平台Decentraland開設一個全新的休息室，讓客戶探索和參觀，還有虛擬現場活動和研討會，參觀者還可以換上德意志銀行的服飾和配飾，享受身臨其境的體驗。

AI即時傳譯 全球用戶溝通無間

蔡：其實不僅銀行業，我留意到各行各業也在探索於元宇宙中開設商店，作為接觸客戶的新途徑。在可見未來，我們可能會在元宇宙中購物、聽演唱會，甚至與朋友聚會。而且有了人工智能的幫助，客戶也能輕鬆找到適合他們需求的產品和服務。

鄒：完全同意，像香港的Muxic公司早前便推出了AI Virtual Idol Window，讓人工智能虛擬人物在玻璃內回答問題，還可以模擬收銀員在餐廳以語音協助用戶點餐，閒時更可唱歌跳舞娛賓。公司最近還在元宇宙中加入了人工智能技術，除了方便用戶創作歌曲，化身為虛擬人物的用戶更可在24小時開放的元宇宙，體驗多項人工智能提供的服務，包括AI即時解答用戶的問題，用戶甚至可與AI KOL參與各項音樂遊戲，更特別的是可以製作個人的AI voice，可謂娛樂無窮。

事實上，元宇宙不單打破地域界限，更衝破語言障礙，透過人工智能的即時傳譯，全球用戶溝通無間，營商者要打開全球市場不再是空談的夢想。

誰會變成明日黃花？當然是還未踏入元宇宙的商戶及用戶。●

文︰香港數碼資產學會理事鄒健宏×特約記者蔡永中

相關字詞﹕人工智能 元宇宙 德意志銀行 匯豐

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