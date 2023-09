倫敦拍賣會星光熠熠 007火併當代藝術大師

羅渣摩亞180件珍藏 007服飾吸睛

已故英國演員羅渣摩亞(Roger Moore)為不少港人熟悉,他曾七度主演經典占士邦系列電影,當中1974年《鐵金剛大戰金槍客》更於香港維多利亞港兩岸取景。羅渣摩亞的占士邦「任期」長達13年,每齣好戲都叫人印象難忘,他亦躋身該世代英倫時尚風向標之列。2023年10月4日邦瀚斯拍賣行將於倫敦總部展示羅渣摩亞珍藏多年的私人藏品,並藉此紀念他演出占士邦50周年。

專場拍品共有180件,全部直接經其家人釋出,包括一系列占士邦紀念品及個人珍藏。焦點是一套占士邦馬海毛製孖襟晚禮服,曾於《鐵金剛勇戰大狂魔》一幕巴黎鐵塔追逐戲碼上登場,是深入民心的經典占士邦造型。一枚Omega 007占士邦50周年珍藏版「海馬」腕表亦極具收藏價值,讓藏家感受占士邦爭分奪秒並準確的時間觀。

邦瀚斯估值及私人收藏部環球總監Harvey Cammell指出,羅渣摩亞是銀幕上的經典,演繹的占士邦盡展獨特魅力及氣質,為世人銘記。這類型拍品的吸引力與別不同,可以令一眾占士邦電影支持者透過收藏走近他們的偶像,當建立一個相關收藏系列,便有條件把自己穿戴成電影中的007。羅渣摩亞的子女Deborah 、Geoffrey及Christian Moorey透露父親在幕前是蜚聲國際的占士邦,而幕後是個親切慷慨的人,對公益及演戲均抱熱忱的態度。此次拍賣正好與影迷分享他的個人珍藏,將其精神及故事延續下去。●

「羅渣摩亞爵士私人藏珍」拍賣會

地點:倫敦邦瀚斯總部

(101 New Bond St, London)

日期:10月4日

查詢:www.bonhams.com/zh-cn

David Hockney早期佳作

最近,倫敦富藝斯拍賣行釋出大批David Hockney的作品。繼其作品於2022年締造破紀錄的年度銷售成績,拍賣行當地限量版畫部門宣布將擴展業務,每年在倫敦舉行David Hockney主題拍賣會。藝術家相隔27年在日本舉行的大型同名個展現亦在東京當代藝術館登場,展期至11月5日。

富藝斯限量版畫部門歐洲區主管Robert Kennan指,專場匯聚David Hockney於Bradford藝術學校時期創作的版畫到近期以iPad創作的繪畫。80多歲的David Hockney仍持續將科技與藝術創作結合,實屬難得。拍賣會匯聚從估價1000英鎊(約9900港元)的入門級作品,以至25萬英鎊(約248萬港元)的較高價位作品,是各路藏家購藏其作品的大好機會!焦點包括他早期極為罕見的版畫作品Woman With A Sewing Machine及Fish and Chip Shop,均創作於1954年作者的求學時期。Fish and Chip Shop是其自畫像,描繪他在外賣店The Sea Catch等待餐點的日常;而Woman With A Sewing Machine則以藝術家的母親為模特兒。●

David Hockney拍賣會

拍賣:9月20日倫敦時間下午4:00

預展:9月14至20日

地點:倫敦富藝斯總部

(30 Berkeley Square, London)

查詢:bit.ly/3Pi7RsJ

