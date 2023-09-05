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FEATURE

童話世界坐馬車 探貓咪 小魔怪無毛貓 愛黏人唔高竇

【明報專訊】香港有不少愛貓之人，家裏未有合適條件養貓，喜歡到一些「貓cafe」親近貓咪，與牠們互動一番。近來有農莊亦帶來了一些貓朋友，牠們就是大家較少在港看見、不會拒人千里的無毛貓。

「好醜樣呀！」儘管你是個喜歡貓貓的人，但當你看到無毛貓時，好可能第一時間都有這個反應，甚至不敢上前撫摸牠們光滑的身軀。無毛貓名為斯芬克斯貓（Sphynx），原產地加拿大，據說是因基因突變而出現的品種。

今年5月，大埔童話世界農莊引入了10隻無毛貓，由於牠的外形有點像1980年代的荷李活電影Gremlins中的「小魔怪」，故農莊亦把貓舍名命為「小魔怪貓貓」樂園，客人可以購票入場，又或在農莊消費，買杯咖啡、花茶或雪糕就可進入樂園，跟無毛貓家族任玩半小時。

皮膚滑溜 精力旺盛

現時樂園的10隻無毛貓，4雄6雌，平均年齡為1歲，精力旺盛，非常活躍；別以為無毛貓真的沒有毛，只要細心觀察和撫摸，你會感覺到牠們的皮膚上有一層很短的細毛，但由於沒有長長的毛髮，因此當你觸摸牠們的身軀時，會感覺滑溜溜，能直接感受到牠們和暖的體溫，是一種非常特別的體驗。由於無毛貓的性格較愛黏人，所以很少會遇上「高竇貓」。如果你拿着食物時，牠們更會好奇地走到你身邊，看看有沒有自己的份兒呢！不過要記着，千萬不要給牠們任何食物！

除了探訪無毛貓，童話世界農莊更有多個打卡位，包括迷你村莊、旋轉木馬裝置、彩色小木屋等，貫徹「童話」主題。這裏亦有一個馬棚，除了可讓客人餵飼馬匹，更有付費的馬車巡遊活動，兩匹負責拉車的白馬Rosie及Jackson均是以強壯見稱的佩爾什馬（Percheron），牠們經專人訓練，溫馴乖巧。坐上白馬南瓜車巡遊，立刻成為童話中的主角。●

文：顏燕雯

模特兒：Hitomi Choy、Karlie Ho

編輯：朱建勳

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

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