蛋的疑惑：日本蛋可生食？

日本出產的雞蛋，母雞接受疫苗注射，雞蛋亦已殺菌消毒。根據日本國內指引，下蛋日起計2星期，都可以生食用。日本國內出售的雞蛋，亦常以14日為最佳食用限期；不過，過了限期，仍然可以煮食用。

至於日本出口的雞蛋，若經船運，送到消費者口中，一般都超過21日，不符合日本國內的生食指引，建議加熱煮食。

白蛋啡蛋 營養沒差別

2.白蛋、啡蛋有何分別？為何啡蛋售價較高？

雞蛋顏色取決於雞種，白雞生白蛋，啡雞生啡蛋，兩種蛋的營養沒有差別。而日本人偏愛白蛋。

母雞每天吃100克飼料，當中約50克會育成1隻雞蛋。因為啡雞體積較大，吃的飼料較多，所以啡蛋售價較高。

圓端有氣囊 向下放易壞

3.如何擺放雞蛋？圓端、尖端向上或向下有分別嗎？

雞蛋需放於10℃以下並盡快享用。而雞蛋兩端一圓一尖，存放時應該將尖端向下，因為圓端有一氣囊，若圓端向下，氣囊受壓或會令空氣進入蛋內，容易變壞。

另外，買回家的雞蛋不要清洗，因為用水清洗令蛋殼潮濕，增加變壞風險。

蛋黃色澤視乎雞飼料

4.蛋黃愈深色，蛋味愈濃？質素愈好？

蛋黃的色澤，主要受雞飼料影響。日本和美國的雞飼料主要是粟米，所以蛋黃顏色偏深黃色；歐洲的雞飼料主要是麥，就會偏淺黃色。如果飼料混入較多胡蘿蔔素，蛋黃較深色。

蛋黃色澤與營養價值無關，但會影響消費者的食慾與選擇。市場上常見「高級」雞蛋，通常是因為加入不同飼料，例如：維他命D、維他命E、蠔殼、蝦素等，為雞蛋「增值」。

雞飼料配方是每個農場的商業秘密，千代田農場的雞飼料以粟米為主。●

資料來源：日本內外飼料株式會社柳井支店販壳課長吉崎英展、千代田農場社長中村勲、味珍味（香港）副總經理崔燿昌

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