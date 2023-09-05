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飲食

日本雞蛋過三關來港 展最完美一面

【明報專訊】Hi！我是來自日本的雞蛋哥。

近年，我跑贏馬來西亞蛋和泰國蛋，進佔香港進口蛋量10%至20%，排名與美國蛋叮噹馬頭，僅次於中國大陸蛋（約50%）。

我為何愈來愈受香港人歡迎？因為靚仔囉！我不是「中二病」，而是我由出生一刻起，就受到悉心照顧，有專人查找壞蛋，又有專業儀器幫我清潔消毒裝身，將最完美一面送到大家眼前。

想知我如何由日本農場來到大家餐桌之上，即睇我的生命歷程！

文：鄭寶華（日本直擊）

■Day 1 出世了！

我在廣島縣千代田農場出世，這裏有8座雞舍（圖A），目前養了約60萬隻母雞。雞舍採取密封式設計，沒有窗戶，防止野鳥、候鳥、老鼠等帶來病毒細菌。雞舍內溫度常設在23℃。小母雞成長至約4個月大（126日），就開始生蛋；隨母雞成長，生出的雞蛋愈來愈大隻。

每個農場的雞飼料配方都屬商業秘密，但我靜雞雞話你知，我媽媽的飼料以粟米（圖B）為主。在每座雞舍外的一支支大圓柱就是用作存放飼料（圖C）。

母雞平均每天生1隻雞蛋，我會沿着輸送帶送出雞舍（圖D）。約1年半後，母雞產蛋量減，就會送去屠宰，變成雞肉出售。

■Day 2-4 洗白白消毒 揪出壞蛋

出生第二天，我被工作人員送到雞蛋清洗、分選和包裝中心（GP Centre）。

來到位於山口縣柳井市Yanai GP Centre，這裏有2台雞蛋清洗、殺菌、乾燥、分選和包裝一條龍的自動機器。我要乖乖排隊，由運輸帶吸嘴把我吸起（圖E），準備開始10分鐘奇妙旅程。

開始洗白白（圖F），先用次氯酸鈉等清洗消毒，清除蛋殼上的污物和細菌，然後徹底吹乾。

接着，我就要過三關，

經歷不同考驗和挑戰：

第一關

工作人員目測，篩走有破損、裂痕或帶有污物的雞蛋（圖G）。

第二關

經過「裂紋蛋檢測儀」，利用照相機原理，篩走色澤異常的蛋殼（圖H）。

第三關

再經過「雞蛋內部異常檢查裝置」，透過光照找出異常雞蛋，例如：無卵蛋、血蛋（蛋黃附着血絲）等（圖I）。

篩走不及格的雞蛋後，我同時會經過紫外線消毒，然後由機器分出大蛋細蛋，分別包裝入盒（圖J）。

Yanai GP Centre每小時可處理約4萬隻雞蛋，每天可處理約24至25噸雞蛋，逾九成都是出口送到香港。

■Day 5-6 整裝待發

等齊兄弟，大家整裝待發，出發去港口，裝入貨櫃。

■Day 7-14 坐船抵港

由日本坐船約7天就來到香港。

■Day 15-20 見大家

抵港後，拆櫃入倉又出倉，約需要5至7日，我就會在超級市場或食肆同大家見面。

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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